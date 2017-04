Ministrul Comunicatiilor, Augustin Jianu: Ingerinta politicului nu a facut bine domeniului serviciilor electronice digitale din Romania

''Dincolo de aspectele pozitive, de aceasta tranformare pozitiva, sunt si aspecte mai neplacute, o realitate neplacuta. In Romania, de exemplu, pornind de la Raportul DESI, dat publicitatii de Comisia Europeana, suntem pe ultimul loc in Uniunea Europeana in ceea ce priveste economia si societatea digitala si asta din mai multe motive. O sa ma opresc asupra unui motiv care se preteaza la tema aceasta conferinta: serviciile digitale de e-Guvernare. De ce suntem pe ultimul loc la servicii digitale? Trebuie sa ne uitam un pic in istorie si sa vedem ce s-a intamplat. Ce a mers prost, ce a fost gresit?



Aveam IGCTI, ce ar fi trebuit sa se ocupe de aceste sisteme electronice digitale. Ulterior, sarcina a fost preluata de ANSSI, care, de asemenea, a fost splitat. A aparut, apoi, intre timp si e-Romania, o platforma care exista, dar pe care nu o foloseste nimeni. Apoi, s-a infiintat Agentia pentru Agenda Digitala. Cu toate astea, serviciile noastre electronice sunt aproape inexistente. Avem si niste exemple bune, cum ar fi Ghiseul.ro, aflat intr-un stadiu de sofisticare destul de mare'', a declarat marti Augustin Jianu.

''Un alt motiv pentru care lucrurile au mers prost, a fost ingerinta politicului pe un segment care ar trebui sa fie al tehnicului. Vreau sa ma raportez la un exemplu - GovITHub. O initiativa buna, in care s-au dezvoltat aplicatii pe o infrastructura deja existenta. Partea proasta a fost politizarea... Dupa ce s-a schimbat guvernarea, cei de acolo si-au dat demisia. Daca te angajasesi sa faci o treaba, atunci trebuia sa continui, nu sa-ti dai demisia pentru ca a venit alt Guvern. Avem nevoie de o entitate in Romania care poate presta servicii pentru cetateni, dar si pentru Guvern. Avem pretentia ca o primarie sa se inroleze intr-o platforma, dar primaria aceea nu are IT-ist si poate are un computer vechi de ani de zile'', a explicat Augustin Jianu, citat de Agerpres.



dupa aprobarea controversatei OUG 13 care dezincrimina partial abuzul in serviciu.Potrivit ministrului de resort, initiativa GovITHub a fost una de bun augur, insa politizarea ulterioara nu trebuia sa ia locul tehnicului.GovITHub a fost un program creat in 2016 de Guvernul Ciolos cu dorinta de a realiza cu costuri minime proiecte nationale de digitalizare care altfel ar fi costat milioane de euro. Operational din 3 octombrie 2016, programul guvernamental GovITHub a reunit voluntari si bursieri, specialisti din domeniul IT, cu scopul comun de a imbunatati infrastructura informatica a institutiilor publice respectand principiile de Open Source, Mobile Ready, Cloud Enabled, Security & Privacy."Principiile care guverneaza activitatea GovITHub au la baza transparenta, implicarea civica si un sistem deschis de colaborare cu societatea civila, de tip open source, care a facut posibil ca in doar 4 luni de activitate GovITHub sa dezvolte proiecte cu impact national, care in alte conditii ar fi costat statul roman peste un milion de euro, spun reprezentantii comunitatii, intr-un comunicat de presa.In acest context,Asadar, bursierii GovITHub au luat in regim democratic hotararea sa inceteze colaborarea cu actualul guvern. Prin aceasta pozitie oficiala ne exprimam ingrijorarea pentru directia periculoasa in care se indreapta Romania si tragem un semnal de alarma privind valorile democratice ce trebuie protejate.",