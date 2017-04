Cum propaga ministrul Augustin Jianu informatii eronate despre noua strategie eRomania si demisia bursierilor GovItHub

Nota: Fara sa avem confirmarea ca ministrul Jianu s-a referit la HotNews.ro, subliniem ca in urma cu 2 luni, redactia a primit un punct de vedere legat de aceasta licitatie, pe care nu l-am publicat deoarece precizarile nu clarificau aspectele sesizate si am agreat cu oficialii Ministerului Comunicatiilor sa le redam dupa ce vom primi noi raspunsuri, pe care insa nu le-am primit nici in ziua de azi.





Ministrul Comunicatiilor, Augustin Jianu, a declarat marti in cadrul evenimentului Ziua Comunicatiilor 2017 ca 'ingerinta politicului nu a facut bine domeniului serviciilor publice electronice din Romania', dand ca exemplu demisia bursierilor GovItHub din Guvernul Grindeanu.





'Vreau sa ma raportez la un exemplu - GovITHub. O initiativa buna, in care s-au dezvoltat aplicatii pe o infrastructura deja existenta. Partea proasta a fost politizarea... Dupa ce s-a schimbat guvernarea, cei de acolo si-au dat demisia. Daca te angajasesi sa faci o treaba, atunci trebuia sa continui, nu sa-ti dai demisia pentru ca a venit alt Guvern', a spus ministrul Augustin Jianu, citat de Agerpres.



In realitate, bursierii GovItHub si-au dat demisia imediat ce Guvernul Grindeanu, instalat deja de o luna, a aprobat controversata OUG 13 care dezincrimina partial abuzul in serviciu.





"Principiile care guverneaza activitatea GovITHub au la baza transparenta, implicarea civica si un sistem deschis de colaborare cu societatea civila, de tip open source, care a facut posibil ca in doar 4 luni de activitate GovITHub sa dezvolte proiecte cu impact national, care in alte conditii ar fi costat statul roman peste un milion de euro, spun reprezentantii comunitatii, intr-un comunicat de presa.

In acest context, deciziile guvernului actual luate in noaptea de 31 ianuarie / 1 februarie 2017, precum si modul in care acestea au fost adoptate, invalideaza misiunea GovITHub si contravin flagrant atat principiilor care au pus bazele acestui program, cat si valorilor personale ale bursierilor. Asadar, bursierii GovITHub au luat in regim democratic hotararea sa inceteze colaborarea cu actualul guvern", anuntau in data de 1 februarie 2017 bursierii GovItHub.



Guvernul condus de premierul Sorin Grindeanu, din care face parte si actualul ministru al Comunicatiilor Augustin Jianu, este in functie din data de 4 ianuarie 2017.





Noua strategie eRomania, scoasa la licitatie in mandatul Ministrului Augustin Jianu: Ce punct de vedere nu a publicat HotNews.ro deoarece a agreat cu Ministerul sa primeasca noi lamuriri



Tot marti, 25 aprilie 2017, in cadrul aceluiasi eveniment Ziua Comunicatiilor 2017, Ministrul Jianu a mai facut o declaratie controversata.



Intrebat ce se intampla cu platforma eRomania, ministrul Comunicatiilor a mentionat ca, la momentul actual, nu exista un studiu comandat pe acest segment, cum eronat s-a publicat in presa.





'Nu exista un studiu comandat pentru proiectul eRomania. A fost o eroare de presa care s-a propagat pentru ca pe noi nu ne-a intrebat nimeni, iar atunci cand am transmis un punct de vedere acesta nu s-a publicat. Proiectul eGov nu are nicio legatura cu eRomania', a spus Augustin Jianu, citat de Agerpres.





Istoricul licitatiei pentru noua strategie eRomania, lansate in mandatul ministrului Augustin Jianu:



17 februarie 2017: Apar primele stiri cu licitatia lansata de Ministerul Comunicatiilor (MCSI). HotNews.ro cere explicatii de la MCSI si da stirea lansarii acestei licitatii.



HotNews.ro a fost prima publicatie, daca nu chiar singura, care a scris ca elaborarea unei propuneri 'eRomania' de politica publica in domeniul e-guvernarii este una dintre cerintele unui contract cu o valoare estimata la aproape 2,5 milioane euro, licitat in luna februarie 2017 de Ministerul Comunicatiilor, condus de Augustin Jianu.



Contractul, denumit 'Stabilirea cadrului de dezvoltare a instrumentelor de e-Guvernare (E-GOV)', vizeaza achizitia mai multor servicii de consultanta, studii, analize si formare profesionala in domeniul e-guvernare.



Fara a afirma ca este o relatie directa intre acest contract si platforma eRomania, HotNews.ro a amintit de grandioasa strategie de informatizare a administratiei publice, eRomania, demarata in guvernarea PD-L, cand la conducerea ministerului Comunicatiilor era Gabriel Sandu, in care s-a estimat ca se vor aloca circa 500 de milioane de euro in perioada 2010-2013 si a semnalat un alt aspect important: risipa de bani publici pe tot felul de studii de e-guvernare fara rezultate vizibile.



In vara anului trecut, un raport al Curtii de Conturi avertiza ca Ministerul Comunicatiilor detine 132 proiecte si studii in valoare de peste peste 24 milioane euro care nu au fost utilizate in scopul pentru care au fost realizate.







Inainte de a publica articolul din 17 februarie 2017, HotNews.ro a solicitat un punct de vedere Ministerului Comunicatiilor, dar raspunsurile aveau sa vina abia peste cateva zile.



22 februarie 2017: Ce precizari a transmis MCSI la intrebarile HotNews.ro si cum am agreat cu oficialii MCSI sa nu publicam inca aceste raspunsuri, pana ce nu vom primi noi clarificari.



In data de 22 febaruarie, Alin Matei, consilierul personal al Ministrului Augustin Jianu, a transmis raspunsurile MCSI la intrebarile HotNews.ro, cu mesajul: 'atasez raspunsul formulat pentru intrebarile din mailul tau. Daca mai ai nevoie de informatii pentru claritate, nu ezita sa ma contactezi'.



Redam mai jos integral intreabrile HotNews.ro si raspunsurile primite in 22 februarie de la Ministerul Comunicatiilor:



Intrebare HotNews.ro: Ati analizat in ce masura mai pot fi folosite studiile, analizele si evaluarile achizitionate anterior in Minister, dintre care unele zac/sunt nefolosite, dupa cum sustine Curtea de Conturi, inainte de a lansa aceasta licitatie? Daca da, ce concluzii ati tras? Daca nu, de ce ati lansat aceasta licitatie?



Raspuns MCSI: In cursul mandatelor trecute, studiile/analizele detinute de MCSI au fost supuse analizei autoritatilor abilitate, concluziile rapoartelor fiind coroborate cu directiile de actiune stabilite in prezent in cadrul ministerului. Analizele si evaluarile achizitionate si elaborate de catre MCSI in anii anteriori nu sunt asimilate cu serviciile vizate de procedura de atribuire la care ati facut referire. Procedura de achizitie publica a fost lansata in baza contractului de finantare nr. 12/04.04.2016, semnat intre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice - Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capacitate Administrativa si Ministerul Comunicatiilor si pentru Societatea Informationala. Precizam ca proiectul Stabilirea cadrului de dezvoltare a instrumentelor e-guvernare (EGOV), cod SIPOCA 20, face parte din pregatirea interventiilor care vor fi realizate in cadrul AP2-POC, fiind conditionalitate ex-ante.



Intrebare HotNews.ro: Care este necesitatea achizitiei acestor noi studii, analize si servicii de formare profesionala? Motivati raspunsul



Raspunsul MCSI: Spre diferenta de informatiile pe care le-ati publicat in primele paragrafe ale articolului dumneavoastra, proiectul EGOV nu vizeaza, in esenta, formarea profesionala, ci sustinerea reformelor institutionale care duc la clarificarea competentelor, eliminarea eventualelor suprapuneri, incurajarea colaborarilor inter-institutionale pentru a oferi servicii publice eficiente.

Spre diferenta de informatiile pe care le-ati publicat in primele paragrafe ale articolului dumneavoastra, proiectul EGOV nu vizeaza, in esenta, formarea profesionala, ci sustinerea reformelor institutionale care duc la clarificarea competentelor, eliminarea eventualelor suprapuneri, incurajarea colaborarilor inter-institutionale pentru a oferi servicii publice eficiente. Proiectul propus reprezinta o interventie necesara pentru asigurarea cadrului institutional si a capacitatii administrative a institutiilor publice implicate in gestionarea TIC, precum si pentru sustinerea reformelor institutionale necesare prin asistenta, formare si alte masuri de crestere a capacitatii administrative. Proiectul sprijina dezvoltarea cadrului orizontal de dezvoltare al e-guvernarii si a capacitatii administrative si legislative pentru definirea standardelor comune si pentru promovarea accesului deschis al cetatenilor si mediului de afaceri la servicii electronice dezvoltate.





Intrebare HotNews.ro: Nu considerati ca este exagerata suma estimata pentru cumpararea acestor servicii? Chiar sunt necesare toate? Uitati-va pe studiile si proiectele atasate articolului HotNews.ro si veti vedea ca unele studii si cursuri au fost facute si in anii anteriori.



Raspunsul MCSI: "Suma estimata se incadreaza in valorile contractului de finantare ale proiectului mentionat anterior. Va asiguram de faptul ca vom realiza un intreg set de masuri pentru a preveni aparitia unor eventuale suprapuneri. Intregul complex de interventii, asa cum se regaseste in documentatia de atribuire, se regaseste si in cererea de finantare aprobata prin semnarea contractului de finantare anterior mentionat si este necesar pentru realizarea rezultatelor anticipate/indicatorilor proiectului.

"Suma estimata se incadreaza in valorile contractului de finantare ale proiectului mentionat anterior. Va asiguram de faptul ca vom realiza un intreg set de masuri pentru a preveni aparitia unor eventuale suprapuneri. Intregul complex de interventii, asa cum se regaseste in documentatia de atribuire, se regaseste si in cererea de finantare aprobata prin semnarea contractului de finantare anterior mentionat si este necesar pentru realizarea rezultatelor anticipate/indicatorilor proiectului. Sumele alocate pentru contractarea 'serviciilor de consultanta studii, analize, evaluari si formare in domeniul e-guvernare' sunt aprobate si obtinute in baza contractului de finantare. Dublarea studiilor/analizelor la care faceti referire ar fi constituit un impediment in aprobarea cererii de finantare, respectiv a semnarii contractului de finantare. Precizam ca realizarea unui nivel ridicat de absorbtie al fondurilor europene este unul dintre obiectivele principale ale programului de guvernare. Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale urmareste cu o atentie maxima prevenirea aparitiei unor situatii de dubla finantare".





Intrebare HotNews.ro: Raportat la experienta eAcademie, aveti certitudinea ca in aceasta licitatie MCSI are calitatea necesara pentru demararea procedurii?



Raspunsul MCSI: MCSI, in cadrul procedurii la care faceti referire in articol, are calitatea de Autoritate Contractanta. In baza legislatiei in vigoare, MCSI are calitatea necesara pentru demararea si derularea procedurii.



Intrebare HotNews.ro: Nu considerati ca prin aceasta licitatie MCSI dubleaza practic studii, analize si programe de formare profesionala care sunt facute in mod normal de catre Agentia Nationala a Functionarilor Publici (ANFP)? Motivati raspunsul, va rog.



Raspunsul MCSI: Procedura de atribuire a 'serviciilor de consultanta studii, analize, evaluari si formare in domeniul e-guvernare' se deruleaza in baza contractului de finantare anterior precizat. Axa prioritara 2 din cadrul Programului Operational Competitivitate vizeaza tehnologia informatiei si comunicatiilor (TIC) pentru o economie digitala competitiva. Stabilirea cadrului de dezvoltare a instrumentelor e-guvernare (EGOV), cod SIPOCA 20 fiind parte a conditionalitatii ex-ante pentru Axa 2.1, consideram ca MCSI are calitatea necesara pentru derularea unui astfel de proiect finantat din fonduri europene".



In conditiile in care raspunsurile primite nu clarificau aspectele sesizate si intrucat reprezentantii MCSI au solicitat sa ii contactam daca mai avem neclaritati, HotNews.ro l-a sunat pe Alin Matei, consilierul ministrului Comunicatiilor, pentru a intreba daca putem primi mai multe clarificari.



Consilierul Ministrului Augustin Jianu a agreat telefonic sa nu publicam inca aceste raspunsuri la care sa venim cu noi intrebari, ci sa-i trimitem o noua solicitare pe e-mail la care Ministerul sa raspunda si in final HotNews.ro sa publice toate precizarile care sa lamureasca toate aceste aspecte.



23 februarie: Conform intelegerii cu Alin Matei, consilierul ministrului Jianu, HotNews.ro a transmis o noua solicitare catre Ministerul Comunicatiilor, pe care o redam integral mai jos:



"In baza legii 544/2001 privind liberul acces la informatii de interes public va adresez urmatoarea solicitare:



Raspunsurile primite nu clarifica aspectele sesizate si intrucat ati solicitat sa va contactam daca mai avem neclaritati, va adresam urmatoarea solicitare.



In rapunsurile trasnmise precizati ca: "analizele și evaluările achiziționate și elaborate de către MCSI în anii anteriori nu sunt asimilate cu serviciile vizate de procedura de atribuire la care ați făcut referire".



Acest lucru este contrazis chiar de datele afisate pe site-ul MCSI. Astfel, in documentul numit Policy Paper privind stabilirea rolului instituției CIO (Chief Information Officer) in care este sintetizata situatia sistemelor informatice și a guvernării electronice din Romania se precizeaza:



"Următoarele concluzii cu privire la problemele cu care se confruntă serviciile electronice guvernamentale din România sunt agregate dintr-o serie de studii și rapoarte pe acest subiect: raportului intermediar RGEAIF (Romanian Government Enterprise Architecture and Interoperability Framework) finanțat de către USTDA (United States Trade and Development Agency), evaluări ale Cancelariei Primului Ministru și ale Secretariatului General al Guvernului, rapoarte IBM cu privire la interoperabilitate, studii ale Băncii Mondiale, și evaluări ale unor organizații nonguvernamentale de profil (CIO Council, ADSI, ASSI, AmCham)".



Raportul RGEAIF este mentionat chiar in caietul de sarcini al licitatiei pe care ati lansat-o (la pagina 9).



Solicitare:

- Va rugam sa publicati sau sa ne oferiti spre publicare acest studiu

- Motivati va rog de ce studiile enumerate mai sus nu sunt asimilate cu serviciile vizate de procedura de atribuire a MCSI, asa cum sustineti



In plus, pe site-ul MCSI sunt cel putin 3 proiecte in derulare care implica angajarea de experti si realizarea de studii si analize IT.



1. Cel mai important este Proiectul “Stabilirea cadrului de dezvoltare a instrumentelor de e-guvernare (EGOV) - denumire similara cu licitatia lansata. Valoarea proiectului este de 19.384.792,44 lei cu TVA, din care 16.289.428,78 lei reprezintă finanțare nerambursabilă din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) “Competența face diferența!” și cofinanțare proprie de la bugetul de stat, în valoare de 3.095.363,66 lei cu TVA.



Scopul proiectului este dezvoltarea capacităţii instituţionale a autorităților publice în vederea dezvoltării instrumentelor de e–guvernare pentru cetățeni și mediul de afaceri precum și asigurarea viziunii și a direcțiilor de acțiune din domeniul eGuvernării.



Obiectivul tematic: Îmbunătățirea accesului, utilizării și creșterea calității TIC;

Obiectivele specifice sunt:

a) reducerea fragmentării şi gruparea serviciilor publice electronice sub forma conceptului de evenimente de viaţă, conform obiectivelor stabilite în Agenda Digitală pentru România;

b) asigurarea cadrului legislativ, instituţional, procedural şi operaţional pentru utilizarea instrumentelor de eGuvernare.



Durata de implemetare a proiectului este de 36 luni, începând cu data de 4 aprilie 2016.



In cadrul acestui proiect s-au angajat deja cativa experti pe domenii care se regasesc si in Caietul de Sarcini al licitatiei lansate recent de MCSI.

- un expert arhitectura informationala

- un expert data integration

- un responsabil juridic



In caietul de sarcini al licitatiei MCSI se solicita spre exemplu "expert IT pentru integrarea datelor".



Solicitare:

- Explicati va rog daca exista vreo legatura intre licitatia MCSI si acest proiect?

- Daca da, ce experti au fost angajati anterior licitatiei lansate in aceasta luna de MCSI si cum se explica solicitarile din Caietul de sarcini pentru pozitii similare?

- Daca da, care vor fi mai exact costurile acestui proiect? Cat este licitatia si cat angajarile de experti?

- Daca nu este nicio legatura, cum se explica asemanarile?



2. Al doilea proiect in derulare aflat pe site-ul MCSI este proiectul “Sprijin pentru identificarea, gestionarea şi implementarea proiectelor Ministerului Comunicațiilor și pentru Societatea Informaţională finanţate în cadrul axei 2 POC 2014-2020”.

Valoarea proiectului este de 11.526.885,60 lei cu TVA, din care 9.762.695,76 lei reprezintă finanțare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL ASISTENȚĂ TEHNICĂ 2014-2020, și 1.764.189,84 lei reprezintă cofinanțare proprie de la bugetul de stat.



Scopul proiectului este de a asigura sprijinul necesar Ministerului Comunicațiilor și pentru Societatea Informaţională în realizarea obiectivelor Strategiei Agenda Digitală pentru România 2020.



Obiectivul specific al proiectului constă în crearea unei echipe de profesionişti la nivelul MCSI care să asigure dezvoltarea și implementarea portofoliului de proiecte finanțat din Programul Operațional Competitivitate (POC), precum și asigurarea managementului strategic al măsurilor care vizează îndeplinirea condiționalităților ex-ante aferente.

(..)

Durata de implemetare a proiectului este de 36 luni, începând cu data de 20 mai 2016.



Si in cadrul acestui proiect au fost angajati in jur de 20 de experti, printre care si fostul ministru al Comunicatiilor, Razvan Cotovelea.



Solicitare:

- Cu cat sunt platiti acesti experti (venit net pe luna), ce atributii au conform acestui proiect si ce rezultate au realizat pana acum?



3. - proiectul ECOM, care vizează stimularea dezvoltării eficiente și sigure a sistemului de comerţ electronic prin îmbunătățirea capacitații administrative a Ministerului Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională responsabil cu coordonarea și îndeplinirea liniilor strategice de dezvoltare a comerțului electronic prevăzute în Strategia Națională privind Agenda Digitală pentru România 2020.

Data de începere: 4 aprilie 2016

Perioada de implementare: 4 aprilie 2016 – 04 februarie 2018

Valoarea totală: 4.437.718,50 lei (3.729.103,61 lei contribuție UE + 708.614,89 lei bugetul de stat)



4. Un proiect finalizat: proiectul “Analiza la nivel național a sectorului comunicații și societatea Informațională și planificarea pentru cadrul financiar 2014 -2020“, cod SMIS 48820, în valoare de 1.554.975,71 RON (TVA inclus), din care 1.447.386,28 lei cu TVA finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2007 – 2013, în baza contractului de finanțare încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene, desemnat ca Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Asistență Tehnică.

Proiectul a fost implementat cu ajutorul Ernst&Young SRL si Innovera Consulting SRL.



Solicitare: Motivati de ce nici nici studiile din aceste doua ultime proiecte nu sunt asimilate cu serviciile vizate de procedura de atribuire a MCSI, asa cum sustineti



Va multumim anticipat si asteptam clarificarile".