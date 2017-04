Proiectul de lege privind reglementarea domeniilor de internet .ro ar putea fi aprobat in luna septembrie de Guvern/Concluzii preliminare: Valabilitatea inregistrarii unui domeniu ar trebui sa varieze intre 1 si 5 sau 10 ani, iar pretul ar trebui trebui sa tina cont de o marja fixa

-Valabilitatea inregistrarii unui domeniu ar trebui sa varieze 1 si 5 sau 10 ani

-Domeniile inregistrate pana in prezent ar trebui sa fie valabile inca un an pana a fi taxate dupa noua reglementare

-ICI ar trebui sa gestioneze domeniul de Nivel Superior .ro

-Suspendarea sau anularea unui domeniu ar trebui sa aiba loc in cazurile in care acesta pune in pericol vizitatorii, daca un tert face dovada marcii inregistrate inainte de achizitionarea domeniului sau in baza unei hotarari judecatoresti.

- Pretul ar trebui stabilit prin aplicarea unei marje fixe peste costurile de dezvoltare, mentenanta si operare si ar trebui sa tina cont de numarul de ani pentru care se doreste inregistrarea.

'​Valabilitatea inregistrarii unui domeniu ar trebui sa varieze 1 si 5 sau 10 ani, iar pretul ar trebui stabilit prin aplicarea unei marje fixe peste costurile de dezvoltare, mentenanta si operare si ar trebui sa tina cont de numarul de ani pentru care se doreste inregistrarea'. Acestea sunt cateva concluzii rezultate in urma unui chestionar lansat in consultare publica de Ministerul Comunicatiilor pentru reglementarea domeniilor de internet .ro. O alta concluzie a fost ca 'suspendarea sau anularea unui domeniu de internet .ro ar trebui sa aiba loc in cazurile in care acesta pune in pericol vizitatorii, daca un tert face dovada marcii inregistrate inainte de achizitionarea domeniului sau in baza unei hotarari judecatoresti'.Ministerul Comunicatiilor, condus de Augustin Jianu, care vrea sa reglementeze in acest an domeniile de internet '.ro', a organizat joi, 27 aprilie, o intalnire cu jucatorii din piata de internet, in care au fost dezbatute rezultatele unui chestionar publicat in luna ianuarie din acest an si principiile pe baza carora va fi redactat proiectul de lege privind reglementarea Domeniului de Nivel Superior '.ro'.Ministerul a intrebat in chestionar cine sa gestioneze domeniile .ro, cum sa se stabileasca preturile, care sa fie perioada de valabilitate a domeniilor .ro sau cand sa fie suspendate sau anulate."Acestea sunt rezultatele pe baza carora vom porni redactarea legii. In luna iunie, proiectul de lege va fi scos spre consultare publica cel putin 30 de zile, timp in care ministerul va organiza cel putin o dezbatere pe marginea acestuia, iar in luna septembrie estimez ca forma finala a proiectului de lege va fi adoptat de Guvern. Ulterior, proiectul se va duce spre dezbatere si aprobare in Parlament",