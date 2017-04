Guvernul Grindeanu l-a scos pe Klaus Iohannis din procedura de numire a sefului ANCOM, arbitrul telecom care reglementeaza o piata de patru miliarde euro

"In prezent, functia de presedinte si cele doua functii de vicepresedinte ale ANCOM sunt vacante. Masura este justificata de necesitatea corelarii statutului juridic al ANCOM, de autoritate administrativa autonoma cu personalitate juridica, aflata sub control parlamentar si modalitatea de numire a conducerii acestei autoritati.

Potrivit legii, durata mandatului presedintelui si vicepresedintilor ANCOM este de 6 ani, cu posibilitatea prelungirii pe aceeasi perioada o singura data", se arata in comunicatul de presa transmis joi de Guvern.

Guvernul a incercat in noiembrie 2015 sa-l numeasca pe Alexandru Petrescu la conducerea ANCOM, dar Iohannis nu a semnat decretul

, presedinte al Autoritatii de Reglementare in Comunicatii (ANCOM), decizie publicata joi, 13 aprilie, in Monitorul Oficial. Dupa 8 ani la conducerea unei autoritati care reglementeaza o piata de aproape patru miliarde de euro, Marinescu va prelua, incepand cu luna mai, sefia Diviziei de strategie din cadrul Secretariatului General al Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor, organizatie membra ONU. Numirea unui nou presedinte la ANCOM se va face de catre Presedintele Romaniei, la propunerea Guvernului.Guvernul a incercat in noiembrie 2015 sa-l numeasca la conducerea ANCOM pe Alexandru Petrescu, actualul ministru pentru Mediul de Afaceri.Alexandru Petrescu ocupa la acea vreme functia de director general al postei Romane, iar Ministrul Comunicatiilor era actualul premier Sorin Grindeanu, ambii membri PSD, in Guvernul Ponta. Propus de Guvernul Ponta pentru a prelua sefia Autoritatii de reglementare in comunicatii (ANCOM), acesta a demisionat inainte ca presedintele Iohannis sa accepte numirea sa. Presedintele nu a semnat numirea lui, iar Guvernul Ponta a cazut pe fondul protestelor din jurul tragediei din Clubul Colectiv.Contactati atunci de HotNews.ro, reprezentantii Postei Romane au confirmat faptul ca Alexandru Petrescu si-a inaintat in data de 30 octombrie demisia din functia de director general si membru in consiliul de administratie al CNPR. Demisia a fost inaintata catre organele de conducere ale CNPR si MSI. Insa, in AGA din 13 noiembrie 2015, membrii CA, de comun acord cu Alexandru Petrescu, au aprobat reconfirmarea acestuia in functia de director general.