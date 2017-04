Reactia Presedintiei dupa ce Klaus Iohannis a fost eliminat prin Ordonanta de Urgenta din procedura de numire a conducerii ANCOM: Nu este un mod transparent si responsabil de a guverna si de a te raporta la cetatenii acestei tari

"Ar fi fost necesar un dialog si Guvernul ar fi putut sa rezolve situatia folosindu-se de legislatia in vigoare pur si simplu nominalizand alte persoane pentru posturile vacante pentru ca nu este o chestiune care s-a nascut din senin. Nu a aparut ieri aceasta problema la ANCOM. Este o problema care a blocat institutia si care treneaza de cateva luni si care putea fi foarte usor de Guvern care, evident, avea instrumentele procedurale la momentul respectiv.

Partea ingrijoratoare este modul in care Guvernul a ales sa faca aceasta schimbare, pentru ca problema nu este ca vor numi pe altcineva. Problema este modul in care au decis sa faca aceste modificari, o modalitate lipsita de transparenta, prin aceeasi procedura pe care am mai vazut-o deja - pur si simplu lansarea pe ordinea de zi (n.a a sedintei de Guvern) a unui nou punct, tratat foarte rapid in procedura de urgenta, ceea ce nu este o chestiune transparenta, nu este un mod responsabil de a guverna si de a te raporta la cetatenii acestei tari care asteapta de la autoritatile statului tocmai un mod corect si transparent de actiune", a declarat vineri Madalina Dobrovolschi, purtatorul de cuvant al Presedintelui Iohannis.

"In prezent, functia de presedinte si cele doua functii de vicepresedinte ale ANCOM sunt vacante. Masura este justificata de necesitatea corelarii statutului juridic al ANCOM, de autoritate administrativa autonoma cu personalitate juridica, aflata sub control parlamentar si modalitatea de numire a conducerii acestei autoritati.

Potrivit legii, durata mandatului presedintelui si vicepresedintilor ANCOM este de 6 ani, cu posibilitatea prelungirii pe aceeasi perioada o singura data", se arata in comunicatul de presa transmis joi de Guvern.

Madalina Dobrovolschi a atentionat ca 'procedura de numire a presedintelui Autoritatii de reglementare in Comunicatii (ANCOM), astfel incat presedintele Klaus Iohannis sa nu mai aiba niciun cuvant de spus. Daca anterior numirea presedintelui ANCOM se facea de catre Presedintele Romaniei, la propunerea Guvernului, acum, prin OUG-ul adoptat astazi, numirea presedintelui si a vicepresedintilor ANCOM se va face pe baza propunerii Guvernului de catre cele doua camere ale Parlamentului reunite in sedinta comuna, cu votul majoritatii deputatilor si senatorilor prezenti., presedinte al Autoritatii de Reglementare in Comunicatii (ANCOM), decizie publicata joi, 13 aprilie, in Monitorul Oficial. Dupa 8 ani la conducerea unei autoritati care reglementeaza o piata de aproape patru miliarde de euro, Marinescu va prelua, incepand cu luna mai, sefia Diviziei de strategie din cadrul Secretariatului General al Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor, organizatie membra ONU. Numirea unui nou presedinte la ANCOM se va face de catre Presedintele Romaniei, la propunerea Guvernului.