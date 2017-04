ANALIZA Cat de grava este decizia Guvernului Grindeanu de a-l indeparta pe Iohannis de la procedura numirii sefului ANCOM

"In prezent, functia de presedinte si cele doua functii de vicepresedinte ale ANCOM sunt vacante. Masura este justificata de necesitatea corelarii statutului juridic al ANCOM , de autoritate administrativa autonoma cu personalitate juridica, aflata sub control parlamentar si modalitatea de numire a conducerii acestei autoritati.

, de autoritate administrativa autonoma cu personalitate juridica, aflata sub control parlamentar si Potrivit legii, durata mandatului presedintelui si vicepresedintilor ANCOM este de 6 ani, cu posibilitatea prelungirii pe aceeasi perioada o singura data", se arata in comunicatul de presa transmis joi de Guvern.

" Ar fi fost necesar un dialog si Guvernul ar fi putut sa rezolve situatia folosindu-se de legislatia in vigoare pur si simplu nominalizand alte persoane pentru posturile vacante pentru ca nu este o chestiune care s-a nascut din senin. Nu a aparut ieri aceasta problema la ANCOM. Este o problema care a blocat institutia si care treneaza de cateva luni si care putea fi foarte usor rezolvata de Guvern care, evident, avea instrumentele procedurale la momentul respectiv.

Nu a aparut ieri aceasta problema la ANCOM. Este o problema care a blocat institutia si care treneaza de cateva luni si care putea fi foarte usor rezolvata de Guvern care, evident, avea instrumentele procedurale la momentul respectiv. Partea ingrijoratoare este modul in care Guvernul a ales sa faca aceasta schimbare, pentru ca problema nu este ca vor numi pe altcineva. Problema este modul in care au decis sa faca aceste modificari, o modalitate lipsita de transparenta, prin aceeasi procedura pe care am mai vazut-o deja - pur si simplu lansarea pe ordinea de zi (n.a a sedintei de Guvern) a unui nou punct, tratat foarte rapid in procedura de urgenta, ceea ce nu este o chestiune transparenta, nu este un mod responsabil de a guverna si de a te raporta la cetatenii acestei tari care asteapta de la autoritatile statului tocmai un mod corect si transparent de actiune", a declarat vineri Madalina Dobrovolschi, purtatorul de cuvant al Presedintelui Iohannis.

Era o urgenta legislativa schimbarea modului de numire a conducerii ANCOM?

"Luand in considerare ca in scrisoarea de punere in intarziere din data de 29 ianuarie 2009 (Cauza nr. 2008/2.366) Comisia Europeana atrage atentia asupra faptului ca au fost incalcate prevederile Directivei 2002/21/CE privind un cadru de reglementare comun pentru retelele si serviciile de comunicatii electronice (Directiva-cadru),

avand in vedere ca Guvernul Romaniei este invitat sa raspunda la scrisoarea de punere in intarziere din cadrul actiunii declansate pana in data de 2 aprilie 2009 si, in aceste conditii, elaborarea unui act normativ care sa consfinteasca infiintarea, organizarea si functionarea autoritatii de reglementare in domeniul comunicatiilor electronice sub controlul Parlamentului este o solutie ce va aduce stabilitate institutionala autoritatii nationale de reglementare in domeniul comunicatiilor electronice, adoptarea proiectului de act normativ fiind in masura, totodata, sa creeze premisele inchiderii procedurii de incalcare a normelor comunitare inainte de urmatoarea faza a acestei proceduri,

tinand seama de actiunile demarate la nivelul Comisiei Europene, in vederea asigurarii stabilitatii si independentei autoritatii de reglementare din domeniul comunicatiilor electronice (principii reclamate si de necesitatea asigurarii unei impartialitati in luarea deciziilor de reglementare de catre autoritate),

singura modalitate de a pune capat procedurilor de incalcare a dreptului comunitar o reprezinta adoptarea, in regim de urgenta, a unui act normativ care sa aseze pe noi principii statutul, organizarea si functionarea autoritatii de reglementare in domeniu. Urgenta adoptarii actului normativ este pe deplin justificata si prin raportare la prevederile art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata", se arata in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 22/2009 privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii, aprobata prin Legea nr. 113/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.

"Pentru noi, problema nu este legata de o persoana anume, ci de faptul ca trebuie sa se identifice solutii stabile pe termen lung, prin care sa se garanteze independenta persoanei care conduce autoritatea de reglementare, indiferent care ar fi aceasta", spunea atunci Viviane Reding, comisarul european pentru telecomunicatii.

Scurt istoric al interventiilor politicului in activitatea arbitrului telecom

Art. 1 (1) Se infiinteaza Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii, denumita in continuare ANCOM, ca autoritate publica autonoma cu personalitate juridica, sub control parlamentar, finantata integral din venituri proprii, prin reorganizarea Autoritatii Nationale pentru Comunicatii, care se desfiinteaza.

Se infiinteaza Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii, denumita in continuare ANCOM, ca prin reorganizarea Autoritatii Nationale pentru Comunicatii, care se desfiinteaza. Art. 11 - (1) Conducerea ANCOM este asigurata de un presedinte si 2 vicepresedinti, numiti de catre presedintele Romaniei, la propunerea Guvernului.

Art. 15 - (1) Activitatea ANCOM este analizata de Parlament prin dezbaterea raportului anual, care se prezinta pentru anul anterior, precum si a rapoartelor specifice intocmite la solicitarea Comisiei pentru tehnologia informatiei si comunicatiilor din cadrul Camerei Deputatilor si a Comisiei economice, industrii si servicii din cadrul Senatului.

care se prezinta pentru anul anterior, precum si a rapoartelor specifice intocmite la solicitarea Comisiei pentru tehnologia informatiei si comunicatiilor din cadrul Camerei Deputatilor si a Comisiei economice, industrii si servicii din cadrul Senatului. (2) Raportul anual de activitate se depune la Comisia pentru tehnologia informatiei si comunicatiilor din cadrul Camerei Deputatilor, Comisia economica, industrii si servicii din cadrul Senatului si la MCSI, pana la data de 30 aprilie, si se dezbate in prezenta presedintelui si a vicepresedintilor ANCOM. Pe marginea raportului anual, comisiile intocmesc si adopta un raport.

(3) La solicitarea Comisiei pentru tehnologia informatiei si comunicatiilor din cadrul Camerei Deputatilor si a Comisiei economice, industrii si servicii din cadrul Senatului, ANCOM va prezenta spre dezbatere si aprobare comisiilor un program de masuri concrete pentru remedierea eventualelor lipsuri semnalate in raport.

(4) Raportul Comisiei pentru tehnologia informatiei si comunicatiilor din cadrul Camerei Deputatilor si al Comisiei economice, industrii si servicii din cadrul Senatului asupra raportului anual de activitate se supune dezbaterii in plenul Parlamentului, in prezenta presedintelui si a vicepresedintilor ANCOM".

"In discutiile cu oficialitatile europene s-a agreat ca formula care ofera cele mai importante garantii de independenta si stabilitate, coordonarea de catre Parlamentul Romaniei, prin nominalizarea conducerii in baza unui decret prezidential, la propunerea Guvernului, pe modelul de functionare al Consiliului Concurentei, institutie considerata a avea atributii similare si a carei functionare este vazuta drept un exemplu de buna practica la Bruxelles", se arata in nota de fundamentare a OUG-ului de infiintare al ANCOM.

Guvernul a incercat in noiembrie 2015 sa-l numeasca pe Alexandru Petrescu la conducerea ANCOM, dar Iohannis nu a semnat decretul

Guvernul Grindeanu a introdus joi pe ordinea de zi suplimentara a sedintei un nou punct, aprobat rapid - eliminarea presedintelui Romaniei din procedura de numire a conducerii Autoritatii de reglementare in comunicatii (ANCOM). Daca anterior numirea presedintelui ANCOM se facea de catre Presedintele Romaniei, la propunerea Guvernului, prin OUG-ul adoptat joi, numirea presedintelui si a vicepresedintilor ANCOM se va face pe baza propunerii Guvernului de catre cele doua camere ale Parlamentului reunite in sedinta comuna, cu votul majoritatii deputatilor si senatorilor prezenti.Presedintia a criticat, vineri, modul lipsit de transparenta in care Guvernul a aprobat aceasta Ordonanta de Urgenta:Madalina Dobrovolschi a atentionat ca 'Cine va citi primele randuri ale legislatiei actuale de organizare si functionare a ANCOM va vedea ca acest mod a fost agreat de Comisia Europeana pentru a inchide o procedura de infringement declansata impotriva Romaniei tocmai pentru desele ingerinte ale politicului in activitatea acestui reglementator al pietei de comunicatii electronice:, considerand ca deciziile din 2008 de demitere a sefului autoritatii de reglementare telecom (ANRCTI) si ulterior, in ciuda unei hotarari judecatoresti care suspenda aceasta decizie, de restructurare si redenumire a institutiei, reprezinta o grava nerespectare a independentei autoritatii.Comisia considera crucial evitarea unei noi restructurari pripite a autoritatii, situatie care s-a mai repetat si in 2006, inainte de aderarea la Uniunea Europeana.Romania a primit doua scrisori de urgenta de la Bruxelles in 2008 din cauza demiterii pentru a doua oara in trei ani a unui sef al acestei institutii si a restructurarii complete a autoritatii prin Ordonanta de Urgenta., cand autoritatea de reglementare in comunicatii se numea ANRC,a fost demis din functia de presedinte al acestei autoritati,, in locul sau fiind numit Dan Georgescu.In 2006, in urma procesului pe care i l-a intentat premierului, pe motivul demiterii abuzive, Smeeianu a avut castig de cauza la Inalta Curte de Casatie si Justitie si urma a fi repus in functie.In iarna lui 2006, insa, o decizie adoptata de Guvern (ordonanta 134/2006), in prag de sarbatori, a desfiintat ANRC-ul, stabilind infiintarea unei alte autoritati, cu activitate similara, sub denumirea ANRCTI., si, in mod neasteptat,, iar pe 18 septembrie 2008, la o zi dupa ce justitia a dat castig de cauza fostului sef ANRCTI, Guvernul a dat o ordonanta de urgenta de infiintare a unei alte autoritati de reglementare a sectorului telecom, prin restructurarea ANRCTI.Noua autoritate (ANC), infiintata prin restructurarea ANRCTI, care s-a desfiintat, si a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica - ICI Bucuresti, aflat in coordonarea Ministerului Comunicatiilor (MCTI), se afla tot in subordinea Guvernului., prin intermediul unei noi ordonante de urgenta (n.r. ordonanta 22/2009 de infiintare ANCOM), Autoritatea Nationala pentru Comunicatii (ANC), condusa de Liviu Nistoran, a fost restructurata devenind ANCOM, condusa pana recent de Catalin Marinescu.Dupa 8 ani la conducerea ANCOM, Marinescu va prelua, incepand cu luna mai, sefia Diviziei de strategie din cadrul Secretariatului General al Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor, organizatie membra ONU.Intr-o conferinta sustinuta in data de 27 martie, Marinescu a subliniat ca nu a luat aceasta decizie din motive politice, ci a urmat un proces de recrutare cu examene si teste scrise, timp de aproape un an, in conditiile in care mandatul sau expirase in aprilie 2015.Altfel spus, despre aceasta problema, atat Guvernul cat si Presedintia stiau de un an de zile. In lipsa numirii unui nou presedinte, lui Marinescu i s-a prelungit automat mandatul, asa cum este prevazut in legea de infiintare a ANCOM.Guvernul a incercat in noiembrie 2015 sa-l numeasca la conducerea ANCOM pe Alexandru Petrescu, actualul ministru pentru Mediul de Afaceri.Alexandru Petrescu ocupa la acea vreme functia de director general al postei Romane, iar Ministrul Comunicatiilor era actualul premier Sorin Grindeanu, ambii membri PSD, in Guvernul Ponta.Alexandru Petrescu a facut atunci o gafa memorabila. Propus de Guvernul Ponta pentru a prelua sefia Autoritatii de reglementare in comunicatii (ANCOM), acesta a demisionat inainte ca presedintele Iohannis sa accepte numirea sa. Presedintele nu a semnat numirea lui, iar Guvernul Ponta a cazut pe fondul protestelor din jurul tragediei din Clubul Colectiv.Contactati atunci de HotNews.ro, reprezentantii Postei Romane au confirmat faptul ca Alexandru Petrescu si-a inaintat in data de 30 octombrie demisia din functia de director general si membru in consiliul de administratie al CNPR. Demisia a fost inaintata catre organele de conducere ale CNPR si MSI. Insa, in AGA din 13 noiembrie 2015, membrii CA, de comun acord cu Alexandru Petrescu, au aprobat reconfirmarea acestuia in functia de director general.Nu se stie exact daca de atunci si pana acum Guvernul a mai facut vreo propunere pentru ocuparea functiilor vacante de la ANCOM. Nici Guvernul si nici Presedintia nu s-au exprimat clar in aceasta problema.Madalina Dobrovolschi, purtatorul de cuvant al Presedintelui Iohannis, a spus vineri doar ca: "ar fi fost necesar un dialog si Guvernul ar fi putut sa rezolve situatia folosindu-se de legislatia in vigoare pur si simplu nominalizand alte persoane pentru posturile vacante pentru ca nu este o chestiune care s-a nascut din senin. Nu a aparut ieri aceasta problema la ANCOM. Este o problema care a blocat institutia si care treneaza de cateva luni si care putea fi foarte usor rezolvata de Guvern care, evident, avea instrumentele procedurale la momentul respectiv'.Anterior acestui conflict intre Guvern si Presedintie si inainte ca demisia pe care si-a dat-o Catalin Marinescu de la ANCOM sa intre in vigoare,sa precizeze ce propunere are Guvernul pentru aceasta pozitie si cand estimeaza ca se va face aceasta propunere, fara sa primim insa raspunsurile solicitate.Va fi interesant de urmarit in perioada urmatoaresi daca va considera ca modificarile aduse asigura sau nu stabilitatea si independenta acestei autoritati.