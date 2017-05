Cum au decurs primele consultari intre seful Telekom Romania si sindicalisti pe tema restructurarilor ce vor fi aplicate de la 1 iulie: In continuare, nu se stie cati angajati vor fi concediati

sindicalistii SNTM

Ce mesaj intern a transmis conducerea Telekom catre angajati in urma consultarilor cu sindicalistii:

Evolutia numarului mediu de angajati la marii operatori telecom in perioada 2011-2015, conform datelor de la Ministerul de Finante

Grupul de firme Telekom Romania (fostele Romtelecom si Cosmote, dar si NextGen Communication, Germanos si Sunlight) este in plin proces de reorganizare a operatiunilor, program numit New Telekom, care ar urma sa fie pus in practica incepand cu 1 iulie si care va duce la concedieri.a fost prezentata in luna februarie in ZF de, care a declarat ca 'procesul de transformare al Telekom Romania ar putea duce launa dintre principalele zone care ar urma sa fie afectata fiind cea a managerilor'.De cealalta parte, sindicalistii fostului Cosmote se tem ca ar putea fi concediati mii de angajati si s-au plans la Ministerul Comunicatiilor, actionarul minoritar, dar si la Deutsche Telekom. Anul trecut au depus petitie si la Inspectia Muncii, acuzand ca angajatii au fost obligati sa munceasca pentru ambele societati, fara contracte de munca in acest sens si fara sa fie remunerati pentru orele suplimentare de munca.Marti, 2 mai 2017, slovacul Miroslav Majoros, seful grupului de firme Telekom Romania, a avut primele consultari cu reprezentantii sindicatelor.Prezentam mai jos cateva precizari ale sindicalistilor SNTM despre cum au decurs consultarile (vezi atasat integral comunicatul de presa al SNTM):"Conform invitatiei primite, ne asteptam la detalii elocvente despre numarul concedierilor, fiind pregatiti sa propunem solutii alternative, in conformitate cu dialogul social si legile in materie cu privire la consultarea sindicatelor. Acestea nu au fost prezentate si nici s-a dorit abordarea lor.La intalnire au fost prezenti din partea conducerii directorul general Majoros Miroslav, directorul executiv HR Dumitrache Carmen, directorul de personal Aldescu Dorina, director de comunicare Voda Ruxandra, avocatul Toia Anca si secretariatul asigurat prin Ciotinga Ramona.(..)SNTM se astepta sa abordam subiecte aplicate pe date concrete, pe cifre, pe metodologii de evaluare a salariatilor care urmeaza sa fie concediati.Directorul general a deschis sedinta si inca de la inceput si-a manifestat nemultumirea ca in ultima perioada'Mass media pretinde ca stie lucruri despre proiectul concedierilor, pe care nici macar noi nu-l cunoastem'.In continuare, acesta a prezentat un cadru general al 'remodelarii', fara sa ofere detalii despre numarul disponibilizarilor, atat in ceea ce priveste personalul managerial, cat si cel de executie.La intrebarea, daca este de acord ca in Procesul Verbal sa fie mentionat ca numarul concedierilor nu va depasi 1.000 de salariati pana la sfarsitul anului 2017, acesta a raspuns evaziv, nedorind sa se faca aceasta mentiune si facand trimitere la faptul ca salariatii pot conveni sa plece 'de buna voie', ceea ce inseamna, ca nu vor fi introdusi in categoria salariatilor disponibilizati. Cu alte cuvinte, numarul concedierilor se impiedica in semantica dintre restructurari si 'motivarea' salariatilor de a pleca de buna voie. O practica familiara din experienta romaneasca Deutsche Telekom.Singurul aspect mentinut si reiterat in intalnirea avuta, a fost ca data de implementare a proiectului ramane aceiasi respectiv 01 iul 2017, cand acesta devine aplicabil.La intrebarea SNTM 'cum aveti in vedere ca intr-un termen ramas de 20 zile, sa discutam date concrete despre disponibilizari si numarul salariatilor implicati, cand la acest moment nu le puteti oferi?' Raspunsul s-a lasat asteptat in zadar. SNTM a reformulat, introducand in ecuatie cuantificarea aritmetica si logica a desfasurarii in termeni legali a perioadei ramase. Astfel, daca pana la data de 1 iulie 2017 avem 60 de zile ramase, minus 20 zile pentru preaviz, conform legii, minus 20 zile cadru de consultari obligatorii cu sindicatele, rezulta ca mai raman doar 20 de zile de implementare efectiva. Nu au fost oferite detalii nici de data aceasta. Este in mod cert, o perioada insuficienta pentru ca directorul general, sa dispuna un plan concret al disponibilizarilor, decat daca acesta nu este deja planificat si in mod deliberat omis spre informarea sindicatelor.Directorul general a facut trimitere la deciziile greoaie pentru diverse proiecte de lucru, subliniind ca se iau intr-o perioada mai mare de timp fata de concurenta. SNTM, a informat respectuos, ca aceste decizii, au fost si sunt in continuare in exclusivitate ale top managementului si paradoxal, astazi tot ei instrumenteaza procesul de remodelare/restructurare/concediere fara a fi supusi aceluiasi proces","Dragi colegi,In considerarea dialogului social transparent, astazi am avut o prima intalnire cu reprezentantii sindicatelor constituite la nivelul companiilor din Grupul Telekom Romania, in legatura cu programul de remodelare a proceselor de business - New Telekom, si implicit noul model operational ce urmeaza a fi implementat.Aceasta sesiune de informare si consultare a fost organizata in scopul prezentarii obiectivelor programului mentionat, obiective ce urmeaza a fi respectate in implementarea programului de remodelare a afacerii la nivelul fiecarei companii din Grupul Telekom Romania. In contextul actual, ca parte a programului de transformare, am prezentat structura ariilor de business care urmeaza sa fie pusa in practica incepand cu 1 iulie. Aceasta a fost comunicata deja intern de catre Miroslav Majoros, CEO Telekom Romania.Asa cum am mai mentionat in diverse comunicari, aceasta noua structura este unul dintre instrumentele care ne vor ajuta sa implementam programele de business pentru a reveni pe crestere. Impreuna cu noua strategie comerciala si imbunatatirile pe care urmarim sa le aducem unor procese importante, noul model operational va spriji obiectivele si strategia globala a companiei si ne va ajuta sa fim mai flexibili si mai rapizi.Toate schimbarile aferente structurii organizationale sunt gandite pentru a servi unui obiectiv clar, comunicat inca de la inceputul acestui an: sa ajute compania sa revina pe crestere. Sunt pasi importanti pe care trebuie sa ii facem intr-un timp scurt, dar care ne vor ajuta sa ne imbunatatim performanta, sa devenim mai agili si sa schimbam modul in care lucram in interiorul acestei organizatii.Fiind o perioada mai dificila si marcata de schimbari importante, este natural sa fie adresate numeroase intrebari. Va asigur ca vom transmite comunicari constante, in functie de stadiul procesului, astfel incat sa fie clarificate cat mai multe dintre aspectele care va vizeaza.Nu in ultimul rand, este important sa retinem ca tot ce facem este sa sprijinim aceasta organizatie in demersul ei comercial. Astfel, contributia fiecaruia dintre noi este foarte importanta.Va multumesc,Carmen DumitracheDirector Executiv Resurse Umane"Datele de la Ministerul de Finante arata ca si ceilalti mari operatori telecom au avut usoare scaderi ale numarului de angajati in perioada 2011-2015, exceptie facand RCS&RDS, compania controlata de miliardarul oradean Zoltan Teszari, care de la un numar mediu de 6910 angajati in 2011 a ajuns la 10.579 angajati in 2015.2015: 2386 angajati2014: 2653 angajati2013: 2855 angajati2012: 2798 angajati2011: 2707 angajati2015: 2724 angajati2014: 2729 angajati2013: 2882 angajati2012: 2685 angajati2011: 2951 angajati2015: 5291 angajati2014: 5690 angajati2013: 6466 angajati2012: 6743 angajati2011: 7464 angajati2015: 976 angajati2014: 1191 angajati2013: 1336 angajati2012: 1275 angajati2011: 1234 angajati2015: 10.579 angajati2014: 10.063 angajati2013: 9374 angajati2012: 8845 angajati2011: 6910 angajati2015: 1428 angajati2014: 1451 angajati2013: 1641 angajati2012: 1594 angajati2011: 1605 angajatiTelekom Romania Communications (fosta Romtelecom) este detinuta de grupul elen(54,01% din actiuni) si de(45,99% din actiuni). Actionarul majoritar al OTE este grupul german, care detine 40% din actiunile grupului elen.Telekom Romania Mobile Communications (fosta Cosmote) este detinuta de Cosmote Mobile Communications (69,99999874% din actiuni), Telekom Romania Communications (30%) si actionari persoane fizice (0,00000126%).