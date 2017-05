Cum motiveaza Liviu Dragnea decizia Guvernului de a-l elimina pe Iohannis din procedura numirii conducerii ANCOM: De 2 ani sunt propuneri la Cotroceni - una trimisa de Victor Ponta si una de Dacian Ciolos

"Guvernul a fost pus in situatia de a adopta aceasta OUG din cauza Presedintelui, pentru ca Presedintele prin legea veche era singurul care putea sa numeasca aceasta conducere la ANCOM. Domnul Presedinte are la Cotroceni doua propuneri - una trimisa de domnul Victor Ponta, cand era prim-ministru, si una trimisa de domnul Dacian Ciolos. Deci de 2 ani de zile sunt propuneri la Cotroceni. In 2 ani de zile, presedintele Romaniei avea timp cu toti consilierii sa analizeze daca sunt bune acele propuneri. Nu erau bune, le trimitea inapoi, le rupea, cerea alte propuneri. Si s-a ajuns in situatia in care ANCOM, care e o structura foarte importanta sa nu aiba conducere. Nu are presedinte si nici vicepresedinti.

O sa-l rog pe domnul prim ministru Grindeanu sau pe secretarul general al Guvernului, cand isi gasesc timp, sa faca publice acele nominalizari. De asta s-a ajuns la situatia asta. Noi am asteptat sa vina ceva. S-a ajuns la blocaje. Institutia nu mai functioneaza.", a declarat joi Liviu Dragnea, presedintele PSD.

Informatii de context

Liviu Dragnea a precizat joi ca Guvernul a fost pus in situatia de a modifica procedura numirii conducerii ANCOM din cauza Presedintelui Iohannis, singurul care, pe legea veche, putea sa faca aceste numiri, la propunerea Executivului. 'Domnul Presedinte are la Cotroceni doua propuneri - una trimisa de domnul Victor Ponta, cand era prim-ministru, si una trimisa de domnul Dacian Ciolos. Deci de doi ani de zile sunt propuneri la Cotroceni. In 2 ani de zile, presedintele Romaniei avea timp cu toti consilierii sa analizeze daca sunt bune acele propuneri. Nu erau bune, le trimitea inapoi, le rupea, cerea alte propuneri. De asta s-a ajuns la situatia asta. Noi am asteptat sa vina ceva. S-a ajuns la blocaje. Institutia nu mai functioneaza', a spus Dragnea.Dupa aprobarea pe furis, in miez de noapte, a controversatei Ordonante de Urgenta 13 care dezincrimina partial abuzul in serviciu, Guvernul Grindeanu a recidivat luna trecuta.Prin aceeasi procedura netransparenta, Executivul a adoptat joi, 27 aprilie, o noua Ordonanta de Urgenta prin care a eliminat rolul presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis, in procedura numirii conducerii ANCOM, autoritate care reglementeaza o piata a telecomunicatiilor de patru miliarde de euro.inainte de inchiderea unei proceduri de infringement declansate in 2009 impotriva Romaniei tocmai pentru ingerintele dese ale politicului in activitatea acesteia.Guvernul a incercat in noiembrie 2015 sa-l numeasca la conducerea ANCOM pe Alexandru Petrescu, actualul ministru pentru Mediul de Afaceri.Alexandru Petrescu ocupa la acea vreme functia de director general al postei Romane, iar Ministrul Comunicatiilor era actualul premier Sorin Grindeanu, ambii membri PSD, in Guvernul Ponta.Alexandru Petrescu a facut atunci o gafa memorabila. Propus de Guvernul Ponta pentru a prelua sefia Autoritatii de reglementare in comunicatii (ANCOM), acesta a demisionat inainte ca presedintele Iohannis sa accepte numirea sa. Presedintele nu a semnat numirea lui, iar Guvernul Ponta a cazut pe fondul protestelor din jurul tragediei din Clubul Colectiv.