Servicii publice online nefunctionale, in mijlocul zilei, din cauza unor lucrari de mentenanta: Site-ul ANAF este momentan nefunctional/O situatie similara a fost pe 29 aprilie si la Ghiseul.ro - platforma de plati online a taxelor, impozitelor si amenzilor auto

Mentenanta la Ghiseul.ro Foto: Hotnews

'Sunt unele echipamente hardware care isi fac upgrade la o anumita perioada. Upgrade-ul dureaza cateva minute timp in care se afiseaza acest mesaj. Este uzual pentru sisteme de acest fel.', a raspuns pe Facebook, George Anghel, directorul executiv al APERO.

este in prezent nefunctional, fiind afisat mesajul 'lucrare de mentenanta'. HotNews.ro a solicitat Fiscului sa precizeze de ce se fac lucrari de mentenanta in timpul zilei, afectand serviciile publice electronice catre populatie, precum si daca a fost facut anterior un anunt in acest sens in care sa se precizeze eventual si perioada de timp in care site-ul Agentiei va fi nefunctional. Cazul ANAF nu este singular. Sambata, 29 aprilie, in mijlocul zilei,- platforma de plata online cu cardul a taxelor, impozitelor si amenzilor auto - a fost nefunctional zeci de minute din cauza unor lucrari de mentenanta.Sambata 29 aprilie, in mijlocul zilei, Ghiseul.ro - platforma de plata online cu cardul a taxelor, impozitelor si amenzilor auto a fost nefunctionala zeci de minute din cauza unor lucrari de mentenanta.Unii contribuabili care aveau plati de facut in acea zi au semnalat pe Facebook acest lucru:, care in cele din urma a apelat la o platforma privata de plati online a amenzilor auto., Asociatia de plati Electronice din Romania,De ce se fac astfel de lucrari in timpul zilei, afectand serviciile publice electronice catre populatie? Si de ce nu se anunta dinainte ca se vor executa astfel de lucrari si perioada de timp in care serviciile sunt indisponibile?