UPC, in primul trimestru din 2017: Venituri in crestere cu 6% pana la 178,4 milioane lei/Scaderea numarului de clienti pe TV, compensata de cresteri pe telefonia fixa si internet

"Raspundem nevoilor de conectivitate si divertisment ale clientilor prin reconfigurarea portofoliului de produse. In primul trimestru 2017, toata baza de clienti a trecut la noul portofoliu avand astfel acces la viteze de internet de peste 150 Mbps. Viteza medie pe care o vor avea clientii UPC este de 285 Mbps, mult peste viteza medie a pietei. Astfel, toti clientii nostri beneficiaza de cele mai noi servicii si cele mai mari viteze in toata aria de acoperire UPC", a declarat Robert Redeleanu, CEO UPC Romania si Ungaria.

UPC a ajuns la un numar total de 1.290.900 abonati in primul trimestru din acest an, in scadere cu 5.100 de abonati fata de ultimul trimestru din 2016, dar, in ciuda acestei scaderi, operatorul de cablu si-a majorat cu 17.500 numarul de abonamente, ajungand la un total de peste 2,29 de abonamente, arata datele grupului Liberty Global. Veniturile in lei au crescut cu aproape 6% fata de perioada similara a anului trecut, depasind 178,4 milioane lei. UPC a scazut pe TV, dar a crescut pe telefonie fixa si internet, ajungand la peste 1,25 milioane abonamente TV, 488.300 abonamente de telefonie fixa si 544.000 abonamente de internet.- Un numar total de 1.290.900 abonati care au cel putin unul dintre serviciile UPC, in scadere cu 5.100 abonati.- Un total de 2.291.100 abonamente, in crestere cu 17.500 abonamente.1.258.800 abonamente, in scadere cu 8.500 abonamenteCablu TV analogic: 255.000 abonamente, in scadere cu 8.400 abonamenteCablu TV digital: 647.400 abonatmente, in crestere cu 7.000 abonamenteSatelit (DTH): 356.400 abonamente, in scadere cu 7.100 abonamente544.000 abonamente, in crestere cu 8.600 abonamente488.300 abonamente, in crestere cu 17.400 abonamenteIn comunicatul de presa transmis luni, UPC precizeaza ca noile abonamente de internet de mare viteza si cele de televiziune digitala au sustinut cresterea totala a companiei, astfel ca sfarsitul lui martie 2017, serviciile digitale au ajuns disponibile pentru 2.877.000 de gospodarii din Romania, reprezentand o crestere anuala de aproape 10%.Fata de aceeasi perioada a anului trecut, UPC avea un total de 140.400 de abonamente noi in primul trimestru din 2017.