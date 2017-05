VIDEO Cum poti identifica stirile false - cinci sfaturi de la Parlamentul European

Fake News RO_fin from European Parliament on Vimeo.

Pasul 1: Verificati publicatia - Cunoasteti publicatia? De cine este finantata? Verificati rubrica 'Despre' a site-ului. daca limbajul este foarte dramatic, trebuie sa fiti suspicios. Verificati si ce spun alte surse, de incredere.

- Cunoasteti publicatia? De cine este finantata? Verificati rubrica 'Despre' a site-ului. daca limbajul este foarte dramatic, trebuie sa fiti suspicios. Verificati si ce spun alte surse, de incredere. Pasul 2: Verificati autorul - Exista cu adevarat aceasta persoana? Daca autorul este jurnalist, veti gasi informatii despre el efectuand o cautare online. daca autorul are un nume fals, atunci si restul risca sa fie fals.



- Exista cu adevarat aceasta persoana? Daca autorul este jurnalist, veti gasi informatii despre el efectuand o cautare online. daca autorul are un nume fals, atunci si restul risca sa fie fals. Pasul 3: Verificati sursele - Foloseste autorul surse de incredere? Expertii citati sunt specialisti autentici? Daca autorul foloseste surse anonime, informatia ar putea fi falsa.



- Foloseste autorul surse de incredere? Expertii citati sunt specialisti autentici? Daca autorul foloseste surse anonime, informatia ar putea fi falsa. Pasul 4: Ganditi de doua ori inainte sa distribuiti - Cititi articolul integral inainte sa distribuiti - titlul ar putea fi atragator pentru a obtine click-uri. Daca informatia este adevarata, este acoperita si de presa traditionala. Comparati continuturile si trageti propriile concluzii.



- Cititi articolul integral inainte sa distribuiti - titlul ar putea fi atragator pentru a obtine click-uri. Daca informatia este adevarata, este acoperita si de presa traditionala. Comparati continuturile si trageti propriile concluzii. Pasul 5: Semnalizati informatiile false - Identificati trucurile utilizate de persoanele care difuzeaza informatii false (Nota: De exemplu, urmariti @EUvsDisinfo, @StopFakingNews sau @DFRLab). Semnalati continutul care vi se pare suspect si spuneti mai departe.



Internetul a creat noi oportunitati pentru presa, dar a si facilitat distributia de stiri false, care inseala cititorii, se arata in comunicatul Parlamentului European.



"Cand vorbim despre libertatea presei, trebuie sa ne uitam la internet. Este in acelasi timp o sursa de cunoastere si o sursa de ingrijorare. Aproape jumatate dintre europeni isi iau informatiile de pe retelele sociale. Acest lucru a facut ca informatiile false sa fie distribuite mult prea usor. Exista ingrijorari din ce in ce mai mari despre dezinformare si incitarea la ura, folosite pentru promovarea radicalizarii si a fundamentalismului, in special in randul tinerilor", a declarat Presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani.