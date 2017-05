O legatura interesanta intre Adrian Dita, propus la conducerea arbitrului telecom, si o firma reglementata tocmai de aceasta autoritate

Contactat de HotNews.ro, Adrian Dita a precizat ca nu este disponibil momentan, fara a oferi alte detalii.

Adrian Dita este fostul soţ al Ancăi Alexandrescu - fost consilier al premierului PSD Adrian Năstase şi cel mai influent consilier al fostului premier PSD Victor Ponta, potrivit ZF . De asemenea, Adrian Dita este frate cu Sorinel Dita, consilier al ministrului Comunicatiilor, Augustin Jianu. Detalii aici. Adrian Dita si Sorinel Dita detin in parti egale o locuinta care a fost primita mostenire.Conform declaratiei de interese semnate in luna februarie din acest an, Sorinel Dita a fost numit membru in Consiliul de Administratie al SNR (Radiocom), operatorul national care transmite programele TVR, in data de 18 ianuarie.Guvernul Grindeanu l-a propus marti pe Adrian Dita pentru functia de sef al ANCOM. Adrian Dita este acum Director de Public Affairs al Telekom Romania. El a absolvit Colegiul National de Aparare. Propunerea a fost trimisa Biroului Permanent reunit al celor doua camere, cerand termen de o ora pentru un aviz pe aceasta propunere. Tot astazi, propunerea urma sa fie supusa la vot in plen. Potrivit Adevarul.ro , numirea noului preşedinte ANCOM a fost amânată din cauza lipsei de cvorum de la şedinţa plenului reunit al Parlamentului necesar pentru adoptarea deciziei.Reamintim ca Guvernul Grindeanu a adoptat in urma cu doua saptamani o Ordonanta de Urgenta prin care a eliminat rolul presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis, in procedura numirii conducerii ANCOM, autoritate care reglementeaza o piata a telecomunicatiilor de patru miliarde de euro.impotriva Romaniei tocmai pentru ingerintele dese ale politicului in activitatea acesteia. Iohannis a amendat public modul netransparent in care guvernul a schimbat legislatia.