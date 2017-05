Veniturile Telekom Romania au scazut cu 1,5% pana la 229,8 milioane euro in primul trimestru din 2017: Numarul angajatilor fostului Romtelecom a scazut cu 3,3%, iar numarul clientilor fostului Cosmote a scazut cu 11,2%

Ce spun oficialii grupului de firme Telekom Romania despre aceste rezultate:

Telekom Romania Communications

Rezultatele fostului Romtelecom Foto: OTE

Telekom Romania Mobile Communications

Rezultatele fostului Cosmote Foto: OTE

"Tendinta de stabilizare a business-ului a continuat si in primul trimestru din 2017. Unele dintre principalele segmente de business au inregistrat cresteri fara precedent. De exemplu, din perspectiva volumelor de vanzari de SIM-uri post-paid pe segmentul rezidential, primul trimestru al acestui an a fost printre cele mai de succes din istoria grupului de companii Telekom Romania.In plus, pe langa cresterea previzibila pentru serviciile convergente, TV si wholesale, implementarea proiectelor complexe de IT&C, precum si veniturile din arii colaterale business-ului principal, cum ar fi zona imobiliara, au contribuit la rezultatele pozitive din acest trimestru. Suntem increzatori ca repozitionarea comerciala de la jumatatea lunii aprilie, cu oferte bazate pe internet, va genera, de asemenea, rezultate relevante in perioada urmatoare",In T1 2017, Telekom Romania Communications a raportat indicatori pozitivi in ceea ce priveste veniturile si EBITDA ajustata, datorate in special cresterilor pe segmentul serviciilor integrate si wholesale, precum si eficientizarii cheltuielilor cu personalul si altor taxe mai mici. In ceea ce priveste numarul de clienti, cei de servicii integrate, respectiv TV, urmeaza aceeasi tendinta pozitiva.Astfel, veniturile pentru T1 2017 au fost de 143,4 milioane euro, in crestere cu 4,6% versus T1 2016, in timp ce EBITDA ajustata a fost de 21,4 milioane euro, mai mare cu 4,4% de la an la an.Costurile operationale, excluzand deprecierea, amortizarea si cheltuielile legate de programele de plecari voluntare au crescut cu 6,7% in T1 2017, comparativ cu T1 2016, ca urmare a costurilor directe cu clientii mai ridicate, precum cele cu interconectarea, echipamentele mobile si echipamentele instalate la clienti. Costurile indirecte dupa capitalizare, excluzand cheltuielile legate de programele de plecari voluntare, au fost reduse cu 4,6% fata de aceeasi perioada a anului trecut.In T1 2017 au fost inregistrati cu 47,4% mai multi clienti pentru serviciile integrate fix-mobil, numarul acestora ajungand la 398.242 la finalul lunii martie 2017. O usoara crestere a fost inregistrata si pe segmentul clientilor de servicii de televiziune, cu 0,6%, la 1,46 milioane, cu venituri aferente mai mari cu 3% in T1 2017, fata de aceeasi perioada din 2016. Veniturile din serviciile Internet TV (IPTV) au avut cea mai importanta rata de crestere, de 20% de la an la an.Telekom Romania Communications a raportat 1,18 milioane de clienti broadband (atat fix, cat si mobil) la finalul lui T1 2017, la un nivel similar cu cel inregistrat la finalul anului trecut. Utilizatorii de voce (fixa si mobila) au ajuns la 2,13 milioane la finalul primelor trei luni ale anului curent, de la 2,15 milioane la 31 decembrie 2016. Acest rezultat s-a reflectat in venituri mai mici cu 14% generate de serviciile de voce fixa, fata de aceeasi perioada a anului trecut.Cresterea inregistrata de categoria 'Alte venituri' reflecta in mare parte veniturile din proiecte IT&C livrate clientilor companii. Compania a castigat in T1 2017 si din vanzarea de diferite bunuri imobiliare.Veniturile Telekom Romania Communications aferente segmentului wholesale au crescut cu 21,5% in T1 2017, la 29,4 milioane euro fata de aceeasi perioada din 2016.Numarul de abonamente raportat pentru serviciile fixe si cele mobile a fost de 4,77 milioane la finalul lunii martie 2017, de la 4.83 milioane in aceeasi perioada a anului precendent.La 31 martie 2017, Telekom Romania Mobile Communications a inregistrat venituri de 107,8 milioane euro, in scadere cu 4,6% fata de aceeasi perioada a anului trecut, in timp ce veniturile din servicii au scazut cu 7,9%, la 71 milioane euro.Comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, in T1 2017, baza totala de clienti Telekom Romania Mobile Communications a scazut cu 11,2%, la 5 milioane, dintre care 32,3% reprezinta clientii serviciilor pe baza de abonament (post-paid). Segmentul business post-paid a crescut cu 2,5% fata de T1 2016, datorita ofertelor dedicate pentru companii, precum si sinergiilor cu operatiunile fixe.In primul trimestru al acestui an, abonatii de date mobile au ajuns la 240.000, in crestere cu 4,2% fata de aceeasi perioada din 2016. Cresterea continua pe acest segment din ultimii ani reflecta nevoia romanilor pentru oferte de comunicatii avantajoase, care includ dispozitive mobile si acces la internet, ce le permit sa ramana conectati si informati.In acest context, tendinta de crestere este reflectata, de asemenea, si in volumele de vanzari de SIM-uri post-paid pe segmentul rezidential care, in T1 2017, au fost printre cele mai mari din istoria grupului de companii Telekom Romania.ARPU (venitul mediu pe utilizator) a inregistrat o usoara crestere, de 0,3%, fata de T1 2016, pana la 4,7 Euro.Scaderea de 4,6% a veniturilor totale, pe langa costurile operationale mai mici, a condus la o scadere de 14,2% a EBITDA ajustata, la 15,7 milioane de euro, fata de T1 2016.Alaturi de operatiunile fixe din Romania, Telekom Romania Mobile face eforturi pentru a-si imbunatati performanta, inclusiv prin extinderea capabilitatilor 4G, reorientarea eforturilor de vanzare, precum si prin eficientizarea costurilor.In 2017, una dintre tendintele digitale pe segmentul mobil va fi reprezentata de serviciile de tip OTT (over the top), precum Telekom TV Web&Mobile, pe fondul cresterii cererii de continut video non-linear si a consumului de pe dispozitive mobile.