Ce i-au scris liberalii presedintelui Comisiei Europene, dupa eliminarea lui Iohannis din procedura numirii conducerii arbitrului telecom

"Prin aceasta masura, Guvernul se afla in situatia unei incalcari repetate a legii. Modul cum a fost adoptata OUG 13/2017, efectele imediate pe care le-a avut in randul populatiei Romaniei si criticile interne si internationale par sa nu fi lasat nicio urma in constiinta actualului Guvern. Observam cu regret apetitul continuu al acestuia pentru interferente politice si netransparente in modul de functionare a statului, ignorand legaturile impamantenite ale legislatiei in vigoare asupra relatiilor dintre autoritatile statului si, prin urmare, evitand dezbaterea publica si consultarea democratica", se arata in scrisoarea conducerii PNL catre Jean-Claude Juncker (vezi documentul atasat).

"In data de 27 aprilie a acestui an, prin introducerea punctului "Amendamente privind organizarea si functionarea ANCOM" pe agenda suplimentara a sedintei, Guvernul a lansat un proces rapid de modificare a regulamentului de procedura al unei institutii de stat si de modificare a relatiei dintre doua entitati, si anume Presedintele Romaniei si o Autoritate nationala. Propunerea a fost adoptata imediat in cadrul sedintei ca o procedura de urgenta, OUG 33/2017.

La doar cateva zile dupa aceea, Monitorul Oficial a publicat la 2 mai 'Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea articolului 11 din OUG 22/2009 privind infiintarea ANCOM', care modifica procedura de numire a conducerii ANCOM in sensul desfiintarii rolului Presedintelui Romaniei si al transferarii acestui privilegiu Parlamentului, pastrand totusi Guvernul ca singura entitate insarcinata cu numirea propunerilor: 'Conducerea ANCOM este asigurata de un presedinte si de doi vicepresedinti, numiti pe baza propunerii Guvernului de catre cele doua camere ale Parlamentului, reunite in sedinta comuna, cu votul majoritatii deputatilor si senatorilor prezenti'.

'Independenta autoritatilor nationale de reglementare ar trebui intarita pentru a asigura o aplicare mai eficienta a cadrului de reglementare si pentru a spori autoritatea si gradul de previzibilitate al deciziilor acestora. In acest scop, ar trebui prevazute dispozitii exprese in dreptul national pentru a se asigura faptul ca, in exercitarea atributiilor sale, o autoritate nationala de reglementare (..) este protejata de interventii externe sau de presiuni politice de natura sa puna in pericol evaluarea independenta a chestiunilor inaintate acesteia.'

Plenul Parlamentului l-a numit pe Adrian Dita in functia de presedinte al ANCOM

Presedinte ANCOM Foto: Captura Monitorul Oficial

Liberalii subliniaza ca Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 22/2009 privind infiintarea ANCOM, aprobata prin Legea 113/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, prevedea in mod explicit in articolul 11 - alineatul (1) ca presedintele si vicepresedintii ANCOM sunt numiti de catre Presedintele Romaniei, la propunerea Guvernului.Liberalii mai subliniaza ca ', tocmai din cauza deselor imixtiuni ale politicului in independenta autoritatii.Conducerea PNL mai arata in scrisoarea catre Junker faptul ca 'mecanismul de numire a conducerii ANCOM, in vigoare pana la adoptarea de catre Guvern a OUG 33/2017, s-a dovedit a fi stabil si functional, si era in concordanta cu Directiva 2009/140/CE adoptata de Parlamentul si Consiliul European in 29 noiembrie 2009 ' in care se arata ca:facand o paralela intre motivele invocate de Guvern in adoptarea OUG 33/2017 si prevederile acestei Directive UE, conducerea PNL atrage atentia 'asupra intentiei actualului Guvern si a sprijinului dat de majoritatea parlamentara de a avea interferente politice in activitatea ANCOM si de a pune in pericol independenta acestei institutii.'Adrian Dita a fost numit, joi, 11 mai, de catre Plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului, in functia de presedinte al Autoritatii Nationale in Comunicatii, cu 236 voturi "pentru" si zece "impotriva". Votul pentru desemnarea presedintelui ANCOM a fost secret, pe buletine de vot. Decizia s-a publicat in aceeasi zi in Monitorul Oficial ().Adrian Dita, propus de premierul Sorin Grindeanu la conducerea ANCOM, a ocupat din noiembrie 2015 si pana in prezent, functia de director de afaceri publice in cadrul Telekom Romania.Adrian Dita este frate cu Sorinel Dita, care este in prezent consilier al Ministrului Comunicatiilor, Augustin Jianu (PSD), si presedinte al Consiliului de Administratie al SNR/Radiocom, firma reglementata tocmai de autoritatea de reglementare in comunicatii. Adrian Dita este fostul sot al Ancai Alexandrescu - fost consilier al premierului PSD Adrian Nastase si cel mai influent consilier al fostului premier PSD Victor Ponta.Totodata, din martie 2011 pana in prezent, are si functia de director in cadrul Romconnection Consulting, potrivit contului de LinkedIn. In perioada 2010-2011, a fost director de Coporate Affairs in cadrul International Railway Systems, grup controlat de omul de afaceri Cristian Burci. In perioada iunie 2004 - ianuarie 2010, a avut functia de director de Corporate Affairs in cadrul Vodafone Romania.Guvernul Grindeanu a adoptat in data de 27 aprilie o Ordonanta de Urgenta prin care a eliminat rolul presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis, in procedura numirii conducerii ANCOM, autoritate care reglementeaza o piata a telecomunicatiilor de patru miliarde de euro. Felul in care era numita anterior conducerea autoritatii si controlul parlamentar al activitatii acesteia fusese agreat chiar de Comisia Europeana inainte de inchiderea unei proceduri de infringement declansate in 2009 impotriva Romaniei tocmai pentru ingerintele dese ale politicului in activitatea acesteia. Iohannis a amendat public modul netransparent in care guvernul a schimbat legislatia.De asemenea, presedintele interimar al PNL, Raluca Turcan, a anuntat, in data de 4 mai , ca partidul pe care il conduce se va adresa Comisiei Europene in legatura cu OUG privind procedura de numire a conducerii ANCOM.