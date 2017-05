Ordonanta prin care Iohannis a fost exclus din procedura numirii conducerii ANCOM: Consiliul Legislativ a sesizat lipsa prezentarii situatiei extraordinare si a urgentei reglementarii

"Semnalam ca preambulul ordonantei de urgenta nu cuprinde prezentarea elementelor de fapt si de drept din care sa reiasa existenta situatiei extraordinare si nici explicarea urgentei reglementarii care impune recurgerea la aceasta cale de reglementare", se arata in documentul Consiliului Legislativ.

Plenul Parlamentului l-a numit pe Adrian Dita in functia de presedinte al ANCOM

Presedinte ANCOM Foto: Captura Monitorul Oficial

OUG nr. 33/2017 prin care a fost schimbata procedura numirii conducerii Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii ANCOM, adoptata de Guvernul Grindeanu pe 27 aprilie, se afla in dezbaterea Camerei Deputatilor.Ordonanta de Urgenta a fost publicata in data de 2 mai in Monitorul Oficial, iar acum Parlamentul urmeaza sa aprobe proiectul de lege privind aprobarea acestei ordonante.apare si avizul Consiliului Legislativ, din care reies mai multe informatii importante, mai scrie Digi 24.este aceea ca Executivul a cerut Consiliului Legislativ un punct de vedere pe proiectul ordonantei chiar pe 27 aprilie, prin intermediul Secretariatului General al Guvernului (adresa 93/27 aprilie 2017). Cu alte cuvinte, actul normativ a fost introdus pe ordinea de zi a sedintei din 27 aprilie fara a avea avizul CL, aviz care a fost dat de abia pe 28 aprilie (nr. 282/28 aprilie 2017).priveste observatiile Consiliului Legislativ, din care reiese ca nu se justifica elaborarea si adoptarea ordonantei de urgenta.Mai departe, institutia condusa de Dragos Iliescu invoca si trei decizii ale Curtii Constitutionale (nr. 255/2005, nr. 1008/2009 si nr. 919/2011), in care sunt specificate clar conditiile in care Guvernul poate emite ordonante de urgenta. Una dintre aceste conditii se refera la 'existenta unei stari de fapt obiective, cuantificabile, independente de vointa Guvernului, care pune in pericol un interes public'.Adrian Dita a fost numit, joi, 11 mai, de catre Plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului, in functia de presedinte al Autoritatii Nationale in Comunicatii, cu 236 voturi "pentru" si zece "impotriva". Votul pentru desemnarea presedintelui ANCOM a fost secret, pe buletine de vot. Decizia s-a publicat in aceeasi zi in Monitorul Oficial ().Adrian Dita, propus de premierul Sorin Grindeanu la conducerea ANCOM, a ocupat din noiembrie 2015 si pana in prezent, functia de director de afaceri publice in cadrul Telekom Romania.Adrian Dita este frate cu Sorinel Dita, care este in prezent consilier al Ministrului Comunicatiilor, Augustin Jianu (PSD), si presedinte al Consiliului de Administratie al SNR/Radiocom, firma reglementata tocmai de autoritatea de reglementare in comunicatii. Adrian Dita este fostul sot al Ancai Alexandrescu - fost consilier al premierului PSD Adrian Nastase si cel mai influent consilier al fostului premier PSD Victor Ponta.Totodata, din martie 2011 pana in prezent, are si functia de director in cadrul Romconnection Consulting, potrivit contului de LinkedIn. In perioada 2010-2011, a fost director de Coporate Affairs in cadrul International Railway Systems, grup controlat de omul de afaceri Cristian Burci. In perioada iunie 2004 - ianuarie 2010, a avut functia de director de Corporate Affairs in cadrul Vodafone Romania.Guvernul Grindeanu a adoptat in data de 27 aprilie o Ordonanta de Urgenta prin care a eliminat rolul presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis, in procedura numirii conducerii ANCOM, autoritate care reglementeaza o piata a telecomunicatiilor de patru miliarde de euro. Felul in care era numita anterior conducerea autoritatii si controlul parlamentar al activitatii acesteia fusese agreat chiar de Comisia Europeana inainte de inchiderea unei proceduri de infringement declansate in 2009 impotriva Romaniei tocmai pentru ingerintele dese ale politicului in activitatea acesteia. Iohannis a amendat public modul netransparent in care guvernul a schimbat legislatia.De asemenea, presedintele interimar al PNL, Raluca Turcan, a anuntat, in data de 4 mai , ca partidul pe care il conduce se va adresa Comisiei Europene in legatura cu OUG privind procedura de numire a conducerii ANCOM."Prin aceasta masura, Guvernul se afla in situatia unei incalcari repetate a legii. Modul cum a fost adoptata OUG 13/2017, efectele imediate pe care le-a avut in randul populatiei Romaniei si criticile interne si internationale par sa nu fi lasat nicio urma in constiinta actualului Guvern. Observam cu regret apetitul continuu al acestuia pentru interferente politice si netransparente in modul de functionare a statului, ignorand legaturile impamantenite ale legislatiei in vigoare asupra relatiilor dintre autoritatile statului si, prin urmare, evitand dezbaterea publica si consultarea democratica", se arata in scrisoarea conducerii PNL catre Jean-Claude Juncker.