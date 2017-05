PNL cere Avocatului Poporului sa conteste ordonanta de urgenta privind eliminarea lui Iohannis din procedura numirii conducerii ANCOM

"Aceasta OUG privind ANCOM a fost adoptata prin incalcarea legii. Vorbim despre o ordonanta care incearca sa acapareze o piata de 4 miliarde de euro si care, din nefericire, a fost adoptata in acelasi stil cu care PSD ne-a obisnuit pana acum - netransparent, abuziv si ilegal. (...) In concluzie, PNL solicita Avocatului Poporului sa se autosesizeze cu privire la aceasta OUG, sa urmareasca respectarea legii si a Constitutiei", a anuntat, luni, liderul PNL, Raluca Turcan, dupa sedinta Biroului Politic National al partidului.

"Obligatia de a avea avizul Consiliului Legislativ este prevazuta in Legea 24/2000 privind normele de tehnica legislativa si legea 73/1993 privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului Legislativ", a precizat Turcan.

"Il vom anunta. (...) Eu sper ca domnul Ciorbea si-a invatat lectia reactiei prompte, institutionale si in avantajul cetatenilor Romaniei. In momentul in care un Guvern da o OUG care incalca legea sau care are suspiciuni foarte grave de incalcare a Constitutiei, atunci Avocatul Poporului trebuie sa fie primul care reactioneaza la un astfel de derapaj", a conchis Turcan.

Ea a subliniat ca Guvernul a aprobat ordonanta fara avizul Consiliului Legislativ.Liderul PNL a aratat ca Avocatul Poporului va fi anuntat in legatura cu solicitarea PNL.

Guvernul Grindeanu a cerut Consiliului Legislativ un punct de vedere pe proiectul Ordonantei de Urgenta prin care presedintele Iohannis a fost eliminat din procedura numirii conducerii ANCOM exact in ziua in care intentiona sa o adopte, scrie Digi 24. Executivul nu a mai asteptat ca institutia condusa de Dragos Iliescu sa se si pronunte pe proiect, l-a introdus pe ordinea de zi suplimentara a sedintei si l-a adoptat. Consiliul Legislativ a avizat favorabil acest proiect abia a doua zi, subliniind clar, insa, ca proiectul nu prezenta elementele din care sa reiasa existenta situatiei extraordinare si nici explicarea urgentei reglementarii.







Guvernul Grindeanu a adoptat in data de 27 aprilie o Ordonanta de Urgenta prin care a eliminat rolul presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis, in procedura numirii conducerii ANCOM, autoritate care reglementeaza o piata a telecomunicatiilor de patru miliarde de euro. Felul in care era numita anterior conducerea autoritatii si controlul parlamentar al activitatii acesteia fusese agreat chiar de Comisia Europeana inainte de inchiderea unei proceduri de infringement declansate in 2009 impotriva Romaniei tocmai pentru ingerintele dese ale politicului in activitatea acesteia. Iohannis a amendat public modul netransparent in care guvernul a schimbat legislatia.



De asemenea, presedintele interimar al PNL, Raluca Turcan, a anuntat, in data de 4 mai, ca partidul pe care il conduce se va adresa Comisiei Europene in legatura cu OUG privind procedura de numire a conducerii ANCOM.



HotNews.ro a prezentat vineri, 12 mai, scrisoarea transmisa de conducerea PNL catre Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene.



"Prin aceasta masura, Guvernul se afla in situatia unei incalcari repetate a legii. Modul cum a fost adoptata OUG 13/2017, efectele imediate pe care le-a avut in randul populatiei Romaniei si criticile interne si internationale par sa nu fi lasat nicio urma in constiinta actualului Guvern. Observam cu regret apetitul continuu al acestuia pentru interferente politice si netransparente in modul de functionare a statului, ignorand legaturile impamantenite ale legislatiei in vigoare asupra relatiilor dintre autoritatile statului si, prin urmare, evitand dezbaterea publica si consultarea democratica", se arata in scrisoarea conducerii PNL catre Jean-Claude Juncker.