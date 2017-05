Vodafone Romania a castigat peste 320.000 de abonati in anul fiscal incheiat la 31 martie 2017/Veniturile au crescut cu 2,7% pana la peste 707,2 milioane de euro

"Preocuparea noastra pentru a oferi cea mai buna experienta utilizatorilor nostri si servicii inovatoare a dus la cresterea semnificativa a bazei de clienti si a veniturilor din servicii", a declarat Ravinder Takkar, Presedinte si CEO, Vodafone Romania.

Venitul mediu pe utilizator (ARPU) era de 6,1 euro la data de 31 martie 2017.La 31 martie 2017, abonatii Vodafone Romania reprezentau 41% din baza de clienti mobili, iar utilizatorii Cartelei Vodafone, 59%. Ponderea utilizatorilor de servicii pre-platite in baza totala de clienti mobili a crescut cu 0,2 puncte procentuale fata de anul precedent.Consumul de date mobile in anul fiscal incheiat la 31 martie 2017 a crescut cu 100,4% fata de anul anterior. Rata de penetrare a terminalelor smartphone in baza de utilizatori a crescut cu 3,7 puncte procentuale in anul fiscal incheiat la 31 martie 2017, comparativ cu intervalul precedent.