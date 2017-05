Actiunile DIGI, in prima zi de tranzactionare pe Bursa de Valori Bucuresti: Pretul mediu era de 42,4 lei la ora 10:33

"Primul emitent din sectorul telecom vine la Bursa de Valori Bucuresti ca urmare a unei operatiuni de piata de succes. Faptul ca incep sa intre la bursa companii din sectoare economice tot mai diverse si dinamice arata gradul de diversificare si de modernizare al pietei de capital romanesti. Cu randamente de peste 16% in doar patru luni, Romania este piata care are una dintre cele mai mari cresteri din Europa in acest an," a declarat Ludwik Sobolewski, CEO al BVB.

"Piata de capital din Romania stabileste noi recorduri si face pasi rapizi spre un nou statut, devenind astfel mai atractiva atat pentru companiile care vor sa se listeze, cat si pentru investitorii care vor sa-si diversifice portofoliul sau sa faca primul pas spre piata de capital. Suntem convinsi ca listarea DIGI va indemna si alte companii antreprenoriale sa urmeze acest model si sa se listeze la bursa pentru accesul la capitalul oferit de investitori atat de necesar dezvoltarii intr-un mediu economic extrem de competitiv la nivel local si international," a spus Lucian Anghel, presedintele BVB.

Valoarea totala a capitalizarii companiilor listate pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti, a declarat marti Lucian Anghel, presedintele operatorului pietei de capital, citat de Agerpres.



Prezent la eveniment, Serghei Bulgac, CEO Digi, a declarat:





'Listarea pe Bursa de Valori Bucuresti este un moment important pentru istoria companiei noastre si pentru planurile ambitioase de viitor. Oferta DIGI Communications a fost un succes fara precedent, fapt dovedit de interesul foarte ridicat atat pe transa de retail, cat si pe cea institutionala. Le multumim tuturor investitorilor pentru increderea acordata, atat celor care au fost alaturi de noi pana in acest moment, cat si celor care ni se alatura pe drumul pe care pornim astazi. Privim cu mare incredere catre viitor si promitem sa continuam sa fim un reper si un lider in inovatie in industria noastra'.



Un numar de 23,91 milioane de actiuni au fost incluse in oferta DIGI, reprezentand 25,6% din numarul total de actiuni emise de societate. Citigroup Global Markets Limited si Deutsche Bank AG, London Branch au actionat in calitate de Coordonatori Globali Comuni si au intermediat oferta impreuna cu BT Capital Partners S.A., Raiffeisen Bank S.A., Societe Generale S.A./BRD - Groupe Societe Generale S.A. si Wood & Company Financial Services.