Portalul instantelor de judecata nu functioneaza momentan: Nu este un atac informatic. Avem o problema de stocare a datelor

Malware-ul WannaCry s-a raspandit atat de repede fiindca actioneaza automat, fara sa fie nevoie de interventia utilizatorilor. Foloseste pentru a se propaga o vulnerabilitate mai veche de Windows care a fost descoperita si exploatata de NSA (U.S. National Security Agency) ca arma cibernetica de atac.Potrivit datelor CERT-RO transmise HotNews.ro, peste 300 de adrese IP publice din Romania au realizat conexiuni catre un domeniu web asociat campaniei ransomware WannaCry."Pana in prezent detinem date despre patru retele sau sisteme gestionate de sectorul public. Din datele pe care le avem nu putem spune daca este vorba de sisteme ale institutiilor respective sau daca sunt IP-uri ce au fost date spre folosinta catre terti", au mai spus in raspunsurile trimise catre HotNews.ro reprezentantii Centrului National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica. Este foarte posibil ca numarul celor afectati sa creasca luni, cand incepe programul normal de munca in companii si institutii.Incepand cu ziua de 12 mai 2017 numeroase organizatii din intreaga lume au fost afectate de o noua varianta de ransomware, care poarta denumirea de "WannaCry". Rapoartele preliminare atesta faptul ca printre victime se afla companii-gigant precum FedEx, operatorul de comunicatii Telefonica din Spania, sau chiar sistemul de sanatate din Marea Britanie (National Health Service). Si uzina Dacia a fost afectata. Spre deosebire de alte campanii ransomware din trecut, cea de fata iese in evidenta prin uriasa rapiditate cu care sse raspandeste.