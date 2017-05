Asociatia Romana a Magazinelor Online anticipeaza o crestere cu 24% a comertului online la peste 2,5 miliarde euro in 2017

"In continuare exista loc de crestere pentru comertul electronic in Romania, atat din punctul de vedere al numarului de magazine, al produselor disponibile, al serviciilor adaugate, cat si al numarului de clienti care apeleaza la acest canal si, implicit, al valorii vanzarilor. (..) Comerciantii ofera tot mai mult servicii cu valoare adaugata clientilor lor, insemnand livrarea gratuita, retur gratuit, optiunea de a deschide coletul la livrare, sau retur extins, in 30 de zile", a declarat Florinel Chis, director executiv ARMO.

"Estimam o crestere de 80% in acest an a afacerilor FashionUp, fiind una dintre categoriile cu cresteri peste media comertului online", a declarat Alin Stanciu, CEO Fashion UP.

"Pentru anul acesta estimam un avans de 20% fata de 2016, depasind astfel pragul de 4 milioane de euro cifra de afaceri. In aceasta estimare luam in calcul si vanzarile generate de magazinul BestKids deschis in cel mai nou centru comercial din Cluj, Platinia. Pentru comertul cu jucarii cele mai bune luni sunt decembrie, apoi perioada Pastilor si Ziua Copilului.", a declarat George Serban, general manager BestKids.

"Vanzarile online de produse naturiste si ecologice evaluate la 30 de mii de euro in 2016 se bucura de o cresterea sustinuta in ultima perioada. Mizam pe un avans important si pentru a doua jumatate a anului cand incepe, practic, sezonul pentru acest tip de produse. Ne asteptam astfel la un avans de 35-40% a cifrei de afaceri in 2017", a declarat Mihai Bucuroiu, director de dezvoltare pentru magazinul de produse naturiste, bio si vegane Vegis.



Asociatia Romana a Magazinelor Online (ARMO) anticipeaza pentru 2017 o evolutie cu 24% a comertului online in Romania, la peste 2,5 miliarde de euro, in contextul cresterii numarului de clienti care apeleaza la acest tip de canal, dar si a numarului de magazine si a ofertei de produse disponibile, se arata intr-un comunicat transmis joi de aceasta asociatie. Anul trecut vanzarile inregistrate pe canalul online au totalizat 2,05 miliarde de euro.Anul trecut, vanzarile derulate in canalul ecommerce au totalizat 2,05 miliarde, in crestere cu 45% fata de 2015, fiind cea mai importanta crestere din Uniunea Europeana. Intre categoriile de produs cu cel mai important avans in vanzari s-au numarat fashion, home&deco, jucarii, produse pentru copii, petshop si articole sportive. In 2017, ARMO se asteapta in continuare la cresteri ale vanzarilor pe aceste categorii de produs, dar si pe zona auto si bricolaj.O alta nisa cu evolutie buna in 2016 si perspective de crestere si in 2017 este si cea a jucariilor.In Romania sunt aproximativ 3000 de magazine online active. In prezent, Asociatia Romana a Magazinelor Online pregateste lansarea unui program de certificare de tip 'Marca de Incredere (Trustmark)' care sa garanteze la nivel european nivelul serviciilor oferite de magazinele romanesti, astfel incat magazinele locale sa isi poata extinde si creste business-ul pe piata unica europeana. Printre magazinele membre ARMO se numara: AVStore, F64, Elefant, FashionUp, evoMAG, SevenSins.ro, eMAG, PC Garage, Fungift, Animax.