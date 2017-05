Orange sustine ca reteua 4G are acoperire 100% la nivel urban, fiind prezenta in 7585 de localitati: In Bucuresti, Cluj, Iasi, Sibiu si Mures sunt cele mai mari varfuri de trafic

"Investitiile realizate in extinderea acoperirii 4G raspund nevoii clientilor nostri de conectivitate neintrerupta la viteze superioare, oriunde si oricand au nevoie. Prin investitiile si eforturile realizate am urmarit sa consolidam o retea de incredere, tocmai pentru a veni in intampinarea nevoii tot mai crescute de conectivitate, astfel incat utilizatorii nostri sa aiba, asa cum s-au obisnuit de doua decenii, acces la servicii de cea mai inalta calitate." a declarat Stefan Slavnicu, Chief Technical Officer in cadrul Orange Romania.

Cifra de afaceri de 986,8 milioane euro pentru Orange in 2016: Pentru prima data, numarul de abonati a depasit pragul de 5 milioane din totalul de clienti

Cele mai populare categorii de aplicatii si de continut pentru care utilizatorii folosesc serviciile 4G sunt : 39% streaming, 47% browsing, 5% din trafic este inregistrat de aplicatiile de messaging.De la lansarea serviciilor de internet 4G si pana in prezent, traficul de date la viteze 4G a crescut de 128 de ori, demonstrand nevoia tot mai ridicata de conectivitate, spune operatorul. La 31 martie 2017, compania avea 2,4 milioane de conexiuni 4G, dublu fata de primul trimestru din 2016.Cresterea traficului de date a fost sustinuta de vanzarile de smartphone-uri si de dispozitive conectate la smartphone (smartwatch-uri, bratari fitness, roboti, ochelari VR, Apple Airpods si casti cu asistent personal), precum si de extinderea in ritm alert a acoperirii serviciilor 4G.Orange Romania a realizat in ultimul trimestru al anului trecut o cifra de afaceri in valoare de 259,7 milioane de euro, in crestere cu 3,8% fata de perioada similara a anului trecut, acesta fiind al saptelea trimestru consecutiv de crestere a veniturilor,Cifra de afaceri totala pe 2016 a fost de 986,8 milioane de euro, in crestere cu 4,2% fata de anul anterior. La sfarsitul lui 2016, Orange Romania furniza servicii mobile si fixe pentru 10.388.000 clienti (n.a SIM-uri valabile), numarul de abonati depasind pentru prima data pragul de 5 milioane din totalul de clienti.