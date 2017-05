Licitatie de peste 630.000 de euro: Autoritatile vor sa realizeze un plan de actiuni pana in 2020 pentru dezvoltarea comertului electronic

Comertul online, in atentia Parlamentului Europena: Un proiect legislativ impotriva fraudei in comertul electronic a fost lansat in martie 2017



In caietul de sarcini se precizeaza ca prin implementarea acestui proiect, numit eCom, se urmareste atingerea urmatoarelor rezultate:"-in colaborare cu institutiile care reglementeaza acest domeniu;- elaborarea unei analize exhaustive a cadrului normativ actual din domeniul comertului electronic national;- elaborarea unei analize de impact cu privire la necesitatea crearii/desemnarii unei autoritati de certificare a magazinelor on-line de incredere;- evaluarea ex-ante a propunerii de politica publica;conform metodologiei comune de planificare strategica;, unul de coordonare intre MCSI si institutiile implicate in e-comert si unul de cooperare a MCSI cu partile interesate;cu atributii in domeniul comertului electronic:- sesiuni de formare desfasurare:- conferinta nationala organizata"Potrivit datelor din Caietul de sarcini, 'comertul electronic este in prezent un domeniu in plina ascensiune la nivel global si european, insa unul cu o crestere moderata in Romania., in Romania valoarea procentului de populatie cu varste intre 16-74 de ani care au utilizat internetulpentru a procura bunuri si servicii de uz personal a fost de, avand in vedere ca media europeana pentru anul 2013 a fost de 30%. Aceasta crestere modesta a inregistrat un trend fluctuant de-a lungul urmatorilor ani si a avut un impact semnificativ asupra sectorului de retail, asigurandu-se o crestere a competitivitatii firmelor care activeaza in mediul online.In ceea ce priveste comertul electronic efectuat de catre(pana la 250 de angajati) au vandut bunuri si servicii online, iar intreprinderile mari au atins un procent de 14% pentru acelasi an. La nivel european, mediul de afaceri a constientizat faptul ca trebuie sa adauge comertul electronic ca parte integranta a modelului de business in vederea cresterii avantajului competitiv.Aceste probleme afecteaza in mod negativ dezvoltarea comertului electronic din Romania cu efecte asupra fructificarii potentialului de crestere economica oferite de acest tip de comert si, nu in ultimul rand, a celui de instrument eficace de combatere a evaziunii fiscale.Dezvoltarea comertului electronic va genera beneficii concrete pentru consumatori, in sensul reducerii preturilor, cresterii ofertei de produse si bunuri si a calitatii acestora, ca urmare a intensificarii schimburilor transfrontaliere si a posibilitatii de a compara ofertele cu mai multa usurinta.Odata cu masurile de sprijin pentru acest sector, trebuie dezvoltate si instrumente eficiente de protectie a agentilor economici si a consumatorilor de potentiale fraude si riscuri de securitate iar alaturi de masuri tehnice concrete de facilitare a acestor masuri de protectie, este necesara dezvoltarea unui cadru legislativ si procedural la nivelul institutiilor guvernamentale responsabile, precum si stabilirea fundamentelor de colaborare cu institutii similare din alte state membre."pentru aceasta licitatie este 30.06.2017. Data limita de evaluare a ofertei este 25.07.2017. Detalii in caietul de sarcini atasat. Durata de implementare a contractului este deComertul electronic este un sector care se afla in atentia deputatilor europeni. In luna martie a acestui an, deputatii europeni au votat un proiect legislativ impotriva fraudei online in UE. Autoritatile competente din statele membre UE ar putea dispune, in ultima instanta, inchiderea unor site-uri web care gazduiesc escrocherii, in cazul in care nu exista 'o reactie eficienta' din partea comerciantului pentru a pune capat fraudei online, potrivit unui proiect de norme in domeniul comertului on-line, votat marti, 21 martie, in cadrul Comisiei pentru piata interna si protectia consumatorilor din Parlamentul European. Deputatii vor incepe acum discutiile cu Consiliul European si Comisia Europeana pentru a ajunge la un acord cu privire la legea finala.In conformitate cu proiectul de norme votat marti in cadrul Comisiei pentru piata interna si protectia consumatorilor, autoritatile nationale ar avea mai multe atributii pentru apararea drepturilor consumatorilor, de exemplu prin a verifica daca anumite site-uri web practica blocarea consumatorilor pe criterii geografice sau prin a dispune inchiderea site-urilor web care gazduiesc escrocherii. Aceste masuri au ca scop lupta impotriva acelor practici care aduc prejudicii consumatorilor on-line, de la jocuri online pentru copii pana la clauze contractuale abuzive pentru inchirierea de autoturisme.