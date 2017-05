Primele cifre privind concedierile din Telekom Romania: Aproximativ 200 de functii de conducere vor fi eliminate sau modificate de la 1 iulie

Reprezentantii SNTM sustin ca 1 din 3 manageri existenti urmeaza sa fie concediat daca nu accepta o pozitie inferioara si implicit conditii salariale diferite.

Din informatiile obtinute de HotNews.ro, sindicalistii s-au intalnit cu managementul Telekom Romania in data de 18 mai si respectiv 22 mai, discutiile fiind axate pe noua structura organizatorica la nivel de Directii Executive si pe modul de evaluare al personalului de conducere."Tot in cadrul intalnirii de ieri (n.a 18 mai), a fost prezentat si modul de evaluare al personalului de conducere, cat si procentul probelor de evaluare astfel:- Acolo unde vechea structura de departament, centru si functiile aferente nu se modifica, nu va fi evaluat personalul de conducere.- pentru centrele si departamentele unde vor fi in noua structura doi sefi de centru vechi in cadrul noului centru, vor fi necesare evaluari pentru definitivare pe post. La fel si pentru noile structuri create.- Vor fi desfiintate 156 functii de management, iar pentru 200 de functii din cele existente se va sustine evaluare. Fiecare participant va putea avea cel mult doua optiuni',care reprezinta angajatii fostuluia transmis un comunicat in urma intalnirii din data de 22 mai, in care mentioneaza urmatoarele:"In prima intalnire, s-au discutat aspecte ce vizeaza 'schimbarile care ne vor ajuta sa ne atingem principalul obiectiv: sa devenim o companie mai agila si sa raspundem mai bine nevoilor pietei.'.Discutiile au fost individualizate pentru fiecare dintre companii, astfel:1. la Germanos modificarile vor avea un impact in categoria personalului de conducere de cca. 0,2% vs. nr. total de salariati.2. la Sunlight, de cca. 2% vs. nr. total de salariati;3. la T Mobil, de cca. 6% vs. nr. total de salariati.Salariatii in cauza, aceia care detin pozitii de conducere ce vor urma sa fie eliminate sau modificate din 'noua structura' vor fi contactati de catre echipa HR pentru informatii cu privire la procesul de evaluare, cu privire la presupusa concediere sau probabil a se conveni un eventual acord al partilor, finalizat cu aplicarea de compensatii banesti"."Actiunea prin care Telekom doreste concedierea mascata a salariatilor este in pregatire spre a se desfasura conform planului initial, respectiv din data de 1 iulie 2017 cand New Telekom se doreste sa devina operational.Sub deviza ca Telekom doreste sa evite procesul de concediere, situatia in acest moment se desfasoara la nivelul in care salariati ai tuturor companiilor sunt solicitati sa semneze micsorari salariale, modificari CIM, acceptarea de pozitii inferioare functiilor detinute in prezent sau participarea la un concurs pentru propria pozitie detinuta prin CIM. Concedierile anuntate au fost menite sa presare teama in randul salariatilor, pentru ca astfel, printre alte obiective obscure, acordul partilor sa devina facil.dar care in parte isi pastreaza atributiile de munca, mai putin cele de conducere. In felul acesta compania urmeaza sa identifice in final numarul personalului de executie ce urmeaza sa fie concediat sau ademenit sa semneze acordul partilor.Numarul acestora urmeaza sa fie determinat si de numarul de manageri care vor accepta oferta sa ramana angajat pe functie de executie, decizie care implicit creste numarul celor disponibilizati din randul personalului de executie. In termen de 2 saptamani vom fi invitati la altele discutii cu privire la cele de mai sus.",in legatura cu aceste informatii, conducerea Telekom Romania a transmis urmatoarele precizari:"Ca parte a Dialogului Social si a procesului de implementare a programului de remodelare a afacerii demarat in acest an, managementul Telekom Romania a continuat seria intalnirilor de consultare cu reprezentantii organizatiilor sindicale reprezentative din companiile grupului Telekom Romania.Sesiunile desfasurate in aceasta perioada au avut ca principal obiectiv informarea si consultarea cu reprezentantii sindicali cu privire la implementarea schimbarilor de structura a ariilor de business pentru noul model operational care urmeaza sa fie implementat incepand cu 1 iulie. Pentru pozitiile manageriale impactate, compania intentioneaza sa demareze un proces de selectie bazat pe criterii de transparenta si corectitudine, in linie cu politicile interne si prevederile legale.Asa cum am anuntat anterior, programul initiat in acest an are ca obiectiv optimizarea operatiunilor Telekom Romania, pentru a deservi mai bine clientii si pentru a imbunatati performanta companiilor din grup. Toate schimbarile operationale si de remodelare a proceselor care vor fi implementate in aceasta perioada au fost gandite strategic si vor fi detaliate pentru a servi acestui obiectiv.Conform unor informatii anterioare transmise HotNews.ro de catre sindicalisti, firmele grupului Telekom ar avea in prezent circa 7000 de angajati, astfel:- cca. 5.000 salariati ramasi din totalul de cca. 54.500 la nivelul anului 1991- cca. 800 de salariati ramasi din totalul de cca. 3.000 la nivelul anului 2005- cca. 900 de salariati ramasi dintr-un maxim de cca. 1.200 inainte de anul 2005- care are ramasi activi doar 4 salariati din totatul de cca. 300 de salariati inainte de vanzarea in favoarea Cosmote.- cca. 120 de salariati dintr-un maxim de cca. 200 de salariatio firma care apartine in exclusivitae fostei Romtelecom ca si Dolce TVGrupul de firme Telekom Romania (fostele Romtelecom si Cosmote) au raportat in primele trei luni din acest an venituri cumulate de peste 229,8 milioane euro, in scadere cu 1,5% fata de perioada similara a anului trecut, arata datele grupului elen OTE. Fostul Romtelecom a pierdut clienti pe zona de telefonie fixa (-2,5%, pana la 2,12 milioane linii de telefonie) si pe internet (-1,3%, 1,17 milioane abonati), inregistrand o crestere usoara pe TV (+0,6%, pana la 1,45 milioane abonati) si o crestere puternica pe zona serviciilor convergente fix-mobil (+47,4%, peste 398.000 abonati). Fostul Cosmote a raportat o scadere de 11,2% a numarului de clienti, ajungand la 5,02 milioane utilizatori.