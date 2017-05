Tot mai multi romani se uita la TV: 7,3 milioane de abonati la serviciile TV la sfarsitul lui 2016, o crestere anuala de 3%

Serviciile de retransmisie a programelor audiovizuale receptionate in format digital

Serviciile de retransmisie a programelor audiovizuale receptionate prin retele de cablu

Raportul de date statistice

Potrivit datelor comunicate joi de ANCOM, odata cu cresterea numarului de abonati, a crescut si rata de penetrare la nivel de gospodarii a serviciilor de retransmisie a programelor audiovizuale furnizate contra-cost, care a depasit nivelul de 97%.Per total abonati, 65% receptioneaza programele audiovizuale prin intermediul retelelor de cablu, respectiv 33% prin retele satelit de tip DTH, insa, in mediul urban, cei mai multi utilizeaza retelele de cablu (81%), iar in mediul rural pe cele de tip DTH (58%). Abonatii prin tehnologia IP reprezentau 1,3% din total, aceasta tehnologie fiind utilizata aproape in totalitate in mediul urban (97% dintre abonatii prin IP se afla in mediul urban).Urmand tendinta ultimilor ani, numarul de abonati la serviciile de retransmisie a programelor media audiovizuale receptionate in format digital continua sa creasca, ajungand la valoarea de aproximativ 4,6 milioane, reprezentand 63% din totalul abonatilor, in crestere anuala cu aproape 5%.In functie de suportul folosit pentru receptionarea in format digital a programelor TV, la finalul anului 2016, 53% (2,4 milioane) dintre abonati utilizau retele cu transmisie prin satelit (DTH), in timp ce 45% (2,1 milioane) utilizau retele de cablu, iar 2% (95 mii) prin tehnologia IP (IPTV). In ultimul an, numarul de abonati la servicii furnizate prin retele de cablu in format digital a crescut cu peste 10%, cel al abonatilor prin tehnologie IP (IPTV) a crescut cu peste 14%, in timp ce numarul abonatilor la servicii furnizate prin retele satelit de tip DTH s-a mentinut aproape constant.Numarul de abonati prin retele de cablu a inregistrat o crestere anuala de 4%, in mediul rural cresterea fiind cea mai mare, de 9%, in timp ce in mediul urban a fost de doar 3%. Astfel, rata de penetrare a serviciilor de retransmisie a programelor audiovizuale prin retele de cablu in mediul urban a ajuns la aproape 84%, in timp ce in mediul rural a depasit 37%. Ponderea abonatilor la servicii receptionate in format digital in totalul abonatilor prin retelele de cablu a ajuns la 44, in crestere anuala cu 3 puncte procentuale.Raportul de date statistice privind piata de comunicatii electronice din Romania pentru anul 2016 este realizat de ANCOM, pe baza datelor statistice raportate semestrial de furnizorii care au obligatia de a transmite catre ANCOM valorile indicatorilor corespunzatori categoriilor de servicii conform Deciziei nr. 333/2013 si este disponibil aici.