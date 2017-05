SRI a stabilit cine va realiza sistemul IT de 31,5 milioane de euro pentru cautarea avansata in bazele de date de la ministere si institutii cheie: Siveco si o firma detinuta in trecut de un interpus al lui Sebastian Ghita

UPDATE Florin Ilia, Presedinte si Director General al SIVECO Romania: "Este o veste extraordinara. Anuntul confirma excelenta tehnica a SIVECO si soliditatea solutiei informatice realizate de consortiul din care suntem mandri ca facem parte. Oferta noastra s-a situat la un nivel tehnic extrem de ridicat. La baza ei au stat mii de ore de munca ale unor echipe de specialisti din trei state europene: Regatul Unit al Marii Britanii, Romania si Regatul Danemarcei".

Reactia SRI din vara anului 2016: "Obiectivul platformei este de a spori considerabil viteza de cautare a informatiei relevante in bazele de date deja existente"

Comunicat SRI, august 2016 Foto: Hotnews

aproximativ 31,5 milioane de euro

ca "firmele desemnate castigatoare ale contractului SII Analytics sunt Siveco Romania si Nova Tech Integrated Solutions SRL. Contractul este atribuit, urmand a fi semnat si facut public in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP)".Conform informatiilor HotNews.ro, firmele care au participat la licitatie pot vizualiza deja acest anunt de atribuire publicat de SRI, nu insa si publicul larg.pentru a dezvolta un adevarat, a precizat in mai multe randuri ca noul sistem nu face decat sa creasca semnificativ viteza de cautare a informatiei relevante in bazele de date deja existente. HotNews.ro a descoperit, analizand achizitiile SRI, ca un sistem IT a carui finalizare a fost anuntata de SRI in luna decembrie 2015 , document in care este prezentata"Proiectul "SII Analytics - Sistem informatic de integrare si valorificare operationala si analitica a volumelor mari de date" este destinat asigurarii unei capacitati superioare de analiza a bazelor de date ale principalelor institutii din Romania.Obiectivul platformei este de a spori considerabil viteza de cautare a informatiei relevante in bazele de date deja existente. Practic, in loc sa interogheze sisteme diferite, neuniformizate informatic si procedural, institutiile statului vor putea accesa informatiile integrat, rapid si eficient.Sistemul nu colecteaza date noi, ci le analizeaza, pe baza unor algoritmi, pe cele existente. Rapiditatea in accesarea bazelor de date este impusa ca necesitate de amenintarile specifice institutiilor de intelligence din Romania - terorism, migratie ilegala, crima organizata, pentru a caror contracarare este necesara o prima reactie in timp foarte scurt.Proiectul are drept scop modernizarea si eficientizarea activitatilor interne ale institutiilor cu atributii in prevenirea si combaterea fenomenelor de terorism, crima organizata, coruptie si evaziune fiscala, respectiv a institutiilor publice beneficiare (MAI, MP, MFP, DGAF, SRI).Proiectul presupune un sistem de audit complex din punct de vedere al respectarii legislatiei in vigoare, precum si al normelor de securitate privind accesul la datele stocate, orice interogare fiind jurnalizata automat si analizata in sensul evitarii oricarei forme de abuz.Aceasta este o platforma moderna, similara altora existente in plan european.