Veniturile DIGI in Romania au crescut cu 14% pana la 164,9 milioane euro in primele trei luni din acest an/La cati abonati a ajuns si ce evenimente au urmat listarii la bursa

Informatii DIGI legate de numarul de abonati si de veniturile inregistrate in Romania:

Cati clienti avea RCS&RDS, la 31 martie 2017 Foto: RCS-RDS

Numarul de RGU DTH a scazut de la aproximativ 666 mii la data de 31 martie 2016 la 626 mii la data de 31 martie 2017, o scadere de aproximativ 6%. Aceasta scadere s-a datorat in principal faptului ca un numar de abonati DTH au incetat contractele, s-au mutat la concurentii sau au migrat de la serviciile noastre de DTH la serviciile noastre de televiziune prin cablu. Numarul RGU de clienti rezidentiali abonati la serviciile de telefonie fixa a scazut de la 1.270 mii la data de 31 martie 2016 la aproximativ 1.187 mii la data de 31 decembrie 2017, o scadere de aproximativ 6,5%.

Evenimente legate de listarea la bursa

In legatura cu listarea la bursa, Societatea a devenit rezident fiscal in Romania in aprilie 2017. Acest aspect nu ar trebui sa afecteze in mod semnificativ impozitul pe profit al Societatii. Datorita lipsei alinierii legislatiei romanesti cu cea UE, obligatiunile in valoarea de 350 milioane EUR, cu scadenta in anul 2023, ar putea face obiectul impozitului cu retinere la sursa (aproximativ 3,3 milioane EUR pe an care va fi tratat ca si cheltuiala cu dobanda ).

Alte evenimente ulterioare

In raportul DIGI Communications,desemneaza contul de abonat al unui client in legatura cu unul dintre serviciile contractate. Un client individual poate reprezenta unul sau mai multe RGU-uri in functie de numarul de servicii la care se aboneaza.pentru perioada de trei luni incheiata la data de 31 martie 2017 au fost de 164,9 milioane euro, prin comparatie cu 144,6 milioane euro pentru perioada de trei luni incheiata la data de 31 martie 2016, o crestere de 14,0%. Cresterea veniturilor din Romania a fost determinata, in principal, de o crestere a ARPU si a numarului de RGU pentru serviciile noastre de telecomunicatii mobile, a numarului de RGU pentru servicii de televiziune prin cablu si internet si date fixe si o crestere in alte categorii de venituri.a crescut de la aproximativ 2.840 mii, la data de 31 martie 2016, la aproximativ 3.305 mii RGU la data de 31 martie 2017, o crestere de aproximativ 16,4%.a crescut la o medie de 3,79 euro/lunar pentru perioada de trei luni incheiata la data de 31 martie 2017, comparativ cu media de 3,32 euro/lunar pentru perioada de trei luni incheiata la data de 31 martie 2016, o crestere de aproximativ 14,2%, care a rezultat in mod principal din anumite modificari in mixul de pachete de abonament, clienti care au trecut la servicii de valoare mai mare si din cresterea generala a traficului.a crescut de la aproximativ 2.752 mii la 31 martie 2016, la aproximativ 2.893 mii la 31 martie 2017, o crestere de aproximativ 5,1%, iara crescut de la aproximativ 1.907 mii la 31 Martie 2016 la aproximativ 2.030 mii la 31 martie 2017, o crestere de aproximativ 6,4%. Aceste cresteri au fost in principiu datorate pachetelor atractive de internet fix si date. Alte cresteri au rezultat din vanzarea de aparate mobile si alte echipamente catre clientii nostri.Cresterea serviciilor de telecomunicatii mobile, televiziune prin cablu, internet fix si date si alte venituri au fost partial compensate, ca urmare a scaderii RGU in ambele linii de activitate.pentru perioada de trei luni incheiata la data de 31 martie 2017 au fost de 116,4 milioane euro, fata de 96,4 milioane euro pentru perioade de trei luni incheiata la data de 31 martie 2016, reprezentand o crestere de 20,7%. Aceasta crestere s-a datorat in principal pierderilor operationale din activitatea de furnizare a energiei electrice. In perioada raportata am generat o marja bruta negativa de 7,4 milioane euro (31 martie 2016: 0,7 milioane euro). Pe langa acestea, au fost inregistrate cresteri cu cheltuiala de salarii, cheltuiala cu energia utilizata pentru mentenanta retelelor fixe si mobile, cat si cresteri ale cheltuielii cu chiriile datorate unui numar mai mare de site-uri mobile si magazine comparativ cu perioada anterioara. Aceste cresteri au fost compensate partial de scaderea cheltuilelilor cu taxele ca efect al anularii taxei pe constructii speciale in Ianuarie 2017."In luna martie 2017, au fost incheiate contracte swap pe actiuni intre Societate si mai multi actionari minoritari, prin care actionarii RCSM (n.a RCS Management) preschimba 16.582 de actiuni ale RCSM pentru 17.367.832 de actiuni in RCS&RDS. Schimbul s-a realizat in luna aprilie 2017.(reprezentand 0,9972% din capitalul emis), la un pret deSocietatea considera ca aplicarea impozitului cu retinere la sursa este incorecta. Totusi, Societatea anticipeaza ca va plati aceste impozite, din prudenta.Se preconizeaza ca orice astfel de demers va fi complex si de durata.Adunarea Generala a Actionarilor a numit noul Consiliu de Administratie. Consiliul include trei rezidenti fiscali in Romania, un rezident fiscal in Spania, unul in Ungaria, unul in Polonia si unul in Regatul Unit al Marii Britanii.Adunarea Generala a Actionarilor a adoptat termenii si conditiile aplicabile acordarii de actiuni Clasa B conform planului de stock option aprobat cu privire la membrii executivi ai Consiliului Societatii in 2017. Un numar total de 280,000 actiuni de clasa B a fost alocat pentru stock option planul anului 2017.am rambursat o rata de principal conform Contractului de imprumut Senior Facility din 2016, in suma de 57,4 milioane RON (echivalentul a 12,6 milioane EUR). In aprilie 2017, am tras 45 milioane RON (echivalentul a 9,9 milioane EUR) din Facilitatea B SFA 2016 pentru scopurile generale de capital corporativ si de lucru ale Grupului.din profitul nerepartizat al exercitiilor financiare precedente.pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2016,RCSM a acordat RCS & RDS un imprumut pe termen scurt in valoare de pana la 5 milioane EUR in echivalent lei pentru scopuri corporative generale.Compania este in proces de a lista Obligatiunile emise in 2016 in valoare de 350 milioane EUR pe piata reglementata a Irish Stock Exchange."