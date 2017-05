Posta Romana anunta ca a obtinut un profit brut de 3,8 milioane de euro in 2016

"Sa nu uitam ca Posta Romana este inca tributara datoriilor din trecut. Avem amenda de la Consiliul Concurentei, care se refera la perioada de gestiune 2011-2012, dar si debite si accesorii ale unor controale ANAF din perioada 2003 - 2012. Compania a achitat, lunar, ratele care ANAF, in deplina concordanta cu graficul de esalonare a acestor amenzi asigurand, in acelasi timp, si o crestere etapizata, prin prioritizarea investitiilor in functie de necesitatea implementarii proiectelor Postei Romane. Cu toate acestea, compania a intregistrat profit si vreau sa le multumesc, pe aceasta cale tuturor celor care fac parte din marea familie a Postei Romane, pentru efortul si daruirea lor precum si clientilor nostri pentru increderea acordata", a declarat miercuri Directorul General al Postei Romane, Andrei Stanescu.

Posta Romana a anuntat miercuri rezultatele finale ale exercitiului financiar aferent anului trecut, care indica un profit brut de 17,2 milioane lei (3,8 milioane de euro) inregistrat de companie, care in perioada 10 iunie 2014 - 4 ianuarie 2017 a fost condusa de Alexandru Petrescu, actualul ministru al Mediului de Afaceri. Posta a incheiat pe pierderi anul 2015, pe fondul unei amenzi de 7,4 milioane de euro de la Consiliul Concurentei.Compania a inregistrat venituri totale in valoare de peste 1,13 miliarde lei, avand cheltuieli in suma de peste 1,11 miliarde lei.In comunicatul de presa transmis miercuri, Posta mai subliniaza ca potrivit opiniei auditorilor externi si a celor mai importante institutii financiar-bancare, de al carui sprijin real beneficiaza Posta Romana, situatiile financiare ofera o imagine clara si pozitiva, in anul 2016, dar mentioneaza si faptul ca sunt necesare si actiuni complementare - suport ale actionarilor in a asigura finantarea companiei. In acest sens, se preconizeaza finalizarea, pana in septembrie 2017, a procesului de capitalizare a Postei Romane de catre cei doi actionari, Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale si Fondul Proprietatea, asigurandu-se astfel premisele necesare unei noi etape de dezvoltare si modernizare a companiei.