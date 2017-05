Noua ani de pensii private obligatorii: Fondurile de pensii au adus romanilor un castig net de peste 1,5 miliarde de euro

„Cu alte cuvinte, romanii au castigat de pe urma Pilonului II sume totale de peste un miliard si jumatate de euro, doar din investitiile fondurilor, sume care se adauga contributiilor deja virate in conturile lor personale. De asemenea, potrivit estimarilor Asociatiei, peste un milion de romani din cei aproape 7 milioane care contribuie la Pilonul II au in conturi sume de peste 10.000 de lei fiecare, un capital personal deja destul de consistent, ce va continua sa creasca pe masura ce sistemul va progresa”, a declarat Iulius Postolache, Presedintele APAPR.

„Cele mai bune rezultate pentru fonduri de pensii au fost inregistrate in Romania”, arata raportul Better Finance, care calculeaza randamentele reale ale fondurilor de pensii (peste inflatie) si dupa deducerea tuturor comisioanelor (sursa: Pension Savings: The Real Return 2016 Edition, Better Finance, pagina 46). Raportul analizeaza performanta sistemelor de pensii private din 15 state membre ale Uniunii Europene, pentru perioada 2000-2016 (sau cele mai vechi date istorice disponibile), reprezentand fondurile de pensii la care contribuie 86% din populatia statelor UE.

Pe data de 19 mai 2017, la exact noua ani de la startul Pilonului II (pensiile private obligatorii), numarul participantilor la aceste fonduri a ajuns la aproape 6,9 milioane de romani, iar activele nete gestionate au depasit 35,1 miliarde lei (7,7 miliarde euro), a anuntat miercuri Asociatia pentru Pensiile Administrate Private (APAPR). Avand in vedere ca in aceasta perioada fondurile de pensii private obligatorii au primit in administrare contributii brute de 28,2 miliarde lei, diferenta o constituie o suma de 6,91 miliarde lei (peste 1,51 miliarde euro), reprezentand castigul total obtinut din investitii, net de toate comisioanele, exclusiv in beneficiul contributorilor romani, sustine asociatia.Pentru perioada 20 mai 2008 – 19 mai 2017, reprezentand primii 9 ani de Pilon II, toate fondurile de pensii private au inregistrat un randament mediu anualizat de 9,46%, potrivit calculelor APAPR, ceea ce reprezinta o cifra remarcabila, realizata intr-un context economico-financiar marcat de multiple crize si turbulente pe pietele internationale in ultimul deceniu. De atfel, performantele financiare pozitive ale Pilonului II din Romania au fost certificate recent si de un studiu european independent, realizat de federatia asociatiilor de consumator de produse financiare (Better Finance).In acest moment,, in contextul in care acest procent trebuia sa ajunga la 6% inca din anul 2016. Conform legislatiei actuale, acest nivel va fi atins abia in anul 2018.De asemenea, este important de reiterat faptul ca banii de pensii private ai romanilor sunt investiti in Romania, contribuind la cresterea economica si crearea de locuri de munca din tara. Potrivit calculelor Asociatiei, peste 92% din investitiile Pilonului II sunt realizate in Romania.