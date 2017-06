​DOCUMENT Controversa in Telekom: Un lider sindical sustine ca a fost dat afara pentru ca s-a opus restructurarilor/Compania sustine ca decizia nu are legatura cu noul val de concedieri

In replica, Telekom sustine ca decizia de concediere nu are nicio legatura cu noul proces de restructurare din companie, ci este o consecinta a unui proces de reorganizare din 2016, cand postul lui Bica a fost desfiintat, iar acesta a refuzat repetat sa accepte un alt post in companie, similar cu experienta lui. Telekom mai spune ca isi rezerva dreptul de a-l da in judecata pe acesta.



Florin Bica, presedintele SNTM, a transmis miercuri seara catre presa un comunicat in care a atasat notificarea concedierii sale din Telekom Romania Mobile Communications (fostul Cosmote).



"Dupa o perioada de peste 17 ani de activitate profesionala ca angajat Telekom, dar si peste 3 ani de multiple tipuri de hartuire pe care a trebuit sa le suport cu presiunea amenintarii permanente de pierdere a locului de munca, astazi, am devenit liderul de sindicat 'suprimat', cu reprezentativitate in 3 dintre cele mai importante companii - Telekom Mobile, Germanos si Sunlight - cu CCM-uri aplicabile si totodata, primul salariat in posesia unei decizii de concediere pentru unul sau mai multe motive care nu tin de persoana mea, determinata de desfiintarea locului de munca ocupat. Decizie primita acasa, prin curierul unui executor!



Declar pierdut loc de munca si ma indrept cu speranta spre institutiile abilitate ale statului roman, dar si ale instantelor de judecata, in aceeasi calitate legala de Presedinte SNTM si Vicepresedinte BNS. In schimb, de data acesta, ca fost angajat, in comparatie cu calitatea de salariat reclamant din procesele aflate pe rolul instantelor de judecata sau a plangerilor depuse spre cercetare. (..)



Presedinte al SNTM si Vicepresedinte BNS, membru in Biroul Executiv al Blocului National Sindical pe sectorul de activitate din Telecomunicatii, Florin BICA este primul 'campion' al concedierilor Telekom.



Nimic nu este intamplator. Cu certitudine ca fermitatea cu care SNTM si BNS au reactionat fata de prevederile legale ce se impun aplicate concedierilor, in apararea membrilor de sindicat in expresia unor concedieri abuzive, fata de drepturile ce revin salariatilor romani in astfel de situatii insinuate, a condus conducerea Telekom sa fiu 'bun de dat afara'.", se arata intr-un comunicat remis miercuri seara HotNews.ro de catre Florin Bica, presedinte al SNTM si vicepresedinte al BNS (Blocul National Sindical).





Vezi notificarea de concediere atasata acestui articol.





In cursul zilei de joi, 8 iunie, Florin Bica a venit cu noi precizari legate de o oferta pe care ar fi primit-o anterior acestei decizii din partea conducerii Telekom si sustine ca in urma amenintarilor ar fi facut si plangere penala. (vezi documentul atasat - n.a sesizarea este facuta luna trecuta).





"Am refuzat anterior deciziei oferta de mituire care insemna un acord de munca si pastrarea salariului existent. Ca forma de 'return of investment', cum ii place sa spuna dnei. director executiv HR Cristina Dumitrache, trebuia sa renunt la procesele aflate pe rolul instantelor de judecata si la apararea cu fermitate a drepturilor membrilor de sindicat. Pentru refuz, am fost amenintat cu moartea, motiv pentru care am formulat plangere penala.

Decizia de concediere, prima decizie din procesul de curatenie a persoanelor indezirabile numit New Telekom, imi este adresata prin executor judecatoresc, acasa, iar Telekom se identifica prin adresa unde SNTM detine sediul organizatiei. Adica, in LAMDA. Se arata din nou si evident, ca nu s-a avut in vedere concedierea profesionala, dar a calitatii de lider sindical. Singurul sindicat din companiile Telekom care se exprima corect cu misiunea statuata fata de membrii sai.

Decizia de concediere devine aplicabila dupa expirarea termenului de preaviz legal si atacabila in termen de 45 de zile potrivit art. 211, lit. a din Legea nr. 62/2011, ceea ce urmeaza sa se intample", sustine acesta.





Contactati joi de HotNews.ro in legatura cu aceste acuzatii, reprezentantii grupului de companii Telekom Romania au transmis urmatoarele precizari:





"In legatura cu informatiile comunicate de domnul Florin Bica catre mass-media in cursul zilei de 7 iunie, precizam ca decizia de concediere la care dumnealui face referire nu are nicio legatura cu procesul de remodelare a proceselor Telekom. Notificarea in discutie este o consecinta a unui proces de reorganizare implementat in anul 2016, in cadrul caruia postul domnului Bica a fost desfiintat iar acesta a refuzat repetat sa accepte un alt post in companie, similar cu experienta lui.

HotNews.ro a scris anterior ca, luna trecuta, conducerea Telekom Romania s-a intalnit cu sindicalistii, carora le-au prezentat primele cifre cu functiile de conducere care vor fi eliminate sau modificate in cadrul noului program de restructurare ce va fi aplicat de la 1 iulie. Sindicalistii sustin ca la fostul Romtelecom 'vor fi desfiintate 156 functii de management, iar pentru 200 de functii din cele existente se va sustine evaluare', modificarile urmand sa mai afecteze cca. 6% din angajatii fostului Cosmote, cca. 2% din angajatii Sunlight si cca. 0,2% din angajatii Germanos. De cealalta parte, conducerea Telekom sustine ca, la nivel de grup, in Romania, in cadrul acestui proces aproximativ 200 de pozitii sunt revizuite (fie eliminate, fie modificate).