PSD pregateste majorarea salariului net lunar al presedintelui arbitrului telecom/O prima versiune a vizat o crestere de la circa 1.000 de euro in prezent la aproape 10.000 de euro

De ce se vrea majorarea salariului sefului ANCOM: Catalin Marinescu, fostul presedinte al acestei autoritati, a avut timp de 8 ani un salariu net de circa 1.000 de euro

Cum vrea PSD sa rezolve acest aspect: Un prim amendament viza cresterea salariului net al presedintelui ANCOM pana la aproape 10.000 de euro

Amendament ANCOM Foto: Hotnews

Amendament: "Salariul presedintelui ANCOM se stabileste la nivelul a sase salarii medii la nivelul institutiei aferente lunii ianuarie a fiecarui an, iar salariul vicepresedintilor ANCOM se stabileste la nivelul functiei de subsecretar de stat".

"Salariul presedintelui ANCOM se stabileste la nivelul a sase salarii medii la nivelul institutiei aferente lunii ianuarie a fiecarui an, iar salariul vicepresedintilor ANCOM se stabileste la nivelul functiei de subsecretar de stat". Motivarea: "Pentru o corecta asezare salariala a presedintelui ANCOM in raport direct cu nivelul de responsabilitate si importanta a muncii in cadrul ANCOM."



Catalin Drula, deputat USR si presedinte al Comisiei IT: Grija PSD este doar pentru un om - domnul Dita sa aiba un salariu mare

Catalin Drula, pe Facebook Foto: Hotnews

'In cursul sedintei de ieri a fost o balbaiala totala a reprezentantilor PSD din Comisie. Nici ei nu erau prea siguri de acest amendament servit. Amendamentul a fost prezentat, dar nu a fost depus oficial si votat in cadrul Comisiei. Sedinta s-a amanat pentru marti. Inteleg ca vor mai dezbate forma acestui amendament luni in cadrul grupului PSD.

Intr-adevar nu este normal ca presedintele acestei autoritati sa castige semnificativ mai putin decat unii directori, dar suma cu care s-a venit in amendament este exagerata si mai ales nu este firesc acest mod de lucru - sa intorci o lege din Plen pentru a introduce in mod intempestiv si pe furis un amendament. In acelasi timp, amendamentul in cauza nu aduce nicio schimbare la salariile vicepresdintilor ANCOM. Dupa cum stiti, posturile de vicepresedinti sunt vacante de ani de zile si fara modificarea grilei salariale si in cazul acestora se garanteaza ca nici nu vor fi ocupate prea curand.

Grija PSD este doar pentru un om - domnul Dita sa aiba un salariu mare. Intreaga abordare avuta in acest an de PSD fata de ANCOM, de la eliminarea presedintelui Iohannis din procedura de numire a conducerii ANCOM, apoi desemnarea unui presedinte, demiterea conducerii executive si acum majorarea semnificativa a salariului presedintelui ANCOM arata de fapt o intentie de acaparare, politizare si deprofesionalizare a acestei institutii.", a declarat vineri pentru HotNews.ro Catalin Drula, presedintele Comisiei IT din Camera Deputatilor.

Socotar Gheorghe, deputat PSD Foto: Camera Deputatilor

"Aceasta propunere de amendament nu este a mea. Am inteles ca, nu stiu pe ce filiera, acum speculez, probabil cineva de la ANCOM, presedintie sau cineva, a avut o discutie cu conducerea grupului PSD si a primit aceasta aprobare de a face o propunere.

A ajuns la mine un document, pe care o sa-l sustin in Comisie in care propunerea este de 6 ori salariul. Eu imediat am cautat cifre, sunt inginer, am ajuns la concluzia ca este prea mare si am facut un document scris catre conducerea grupului si a presedintelui Camerei ca nu este in regula si urmeaza sa discutam alte cote", a precizat pentru HotNews.ro deputatul PSD Gheorghe Socotar.

"Luni la sedinta de grup PSD s-a strigat cine e de la Comisia IT. Am ridicat eu mana. Mi s-a dat acest amendament, l-am studiat si pe urma m-am dus in Plen cand se discuta salarizarea si am vorbit cu sefii partidului verbal si cand le-am zis despre ce este vorba si au zis ca nu este in regula si mi-au cerut sa fac un raport scris pe care l-am depus astazi (joi la grup si la presedintele Camerei). In acest raport doar informez ce inseamna fiecare coeficient, urmand sa luam o decizie. Nu va fi de 6 ori. Cand le-am spus colegilor ce inseamna acel 6, reactia a fost de surpriza pentru toti. Depaseste limitele bunului simt", a explicat Socotar.

"Acum din discutia avuta astazi (n.a joi, 8 iunie) in cadrul Comisiei si cu domnul presedinte Drula si cu ceilalti, credem noi ca potrivit ar fi un coeficient de 4 pentru presedinte si 3 fata de vicepresedinti fata de salariul mediu pe institutie, dar este doar o propunere avansata spre discutie.

In scris am prezentat un amendament in care in locul coeficientilor are trecut x si y. Vrem neaparat ca pana marti cand proiectul ajunge in vot final in Plenul Camerei sa ajunga aceasta propunere in Comisii. Vrem neaparat sa votam acest amendament, pentru ca pe data de 14 trece in aprobare tacita cu acest amendament nedepus. Ramane OUG doar cu modificarea procedurii de numire", a mai spus deputatul PSD.

Ramane de vazut care va fi nivelul cresterii salariale din amendamentul pe care PSD urmeaza sa-l depuna marti, 13 iunie, in Comisia IT.

Schimbari radicale facute in ANCOM de noul presedinte Adrian Dita

HotNews.ro a solicitat un punct de vedere catre ANCOM privind motivele si numarul de angajati afectati de recenta decizie si vom reveni cu raspunsuri imediat ce le vom primi.

Ordonanta de Urgenta nr. 33 din 27 aprilie 2017, prin care Guvernul Grindeanu l-a eliminat pe presedintele Iohannis din procedura numirii conducerii ANCOM , fara a avea avizul Consiliului Legislativ, isi urmeaza traseul legislativ in Parlament , unde se dezbate in prezent proiectul de lege pentru adoptarea acestui act normativ.pentru raport suplimentar.Parlamentarii PSD vor sa rezolve rapid problema salariului prea mic pe care il avea pana acum presedintele acestei autoritati raportat la responsabilitatea si importanta reglementarii unei piete a telecomunicatiilor de aproape patru miliarde de euro.Pentru ca Guvernarea PSD-ALDE tocmai a numit un nou presedinte la ANCOM, in persoana lui Adrian Dita, si pentru ca data la care se implineste termenul constitutional pentru dezbatere si vot final a acestui proiect de lege este miercuri, 14 iunie 2017.de un presedinte si doi vicepresedinti, dar posturile de vicepresedinti sunt vacante de cativa ani. Conform actualei legislatii salariul presedintelui ANCOM este stabilit la nivelul unui secretar de stat, iar cel al vicepresedintilor este la nivelul subsecretarilor de stat., venituri pe care le obtine in cea mai mare masura de la operatorii de comunicatii prin tarifele de utilizare a spectrului radio ori a resurselor de numerotatie alocate.Situatia salariala modesta a salariului presedintelui ANCOM este cunoscuta de ani de zile in piata telecom., Catalin Marinescu avea ca presedinte ANCOM un salariu lunar brut de 6690 lei, ceea ce insemna circa 4600 lei net,Cea mai recenta declaratie de avere a lui Catalin Marinescu, din, arata ca, fapt care confirma nivelul salarial de circa 1.000 de euro., la aceeasi data,- a se vedea declaratiile de avere ale lui Eduard Lovin sau Cristin Popa, director executiv monitorizare si control. care viza cresterea salariului net al presedintelui ANCOM pana la aproape 10.000 de euro.(cc. 1600 de euro). Informatia apare chiar in raportul autoritatii pe anul 2016:"La finalul anului 2016, Autoritatea avea un total de 609 angajati din care 555 angajati cu studii superioare repartizati astfel: 57% au studii tehnice, 24% studii economice, 10% studii juridice si 9% alte studii superioare, venitul mediu net, incluzand diferitele sporuri, fiind de 7.217 lei."Aceasta inseamna ca daca amendamentul PSD s-ar vota in forma primei versiuni a amendamentului obtinut de HotNews.ro, salariul presedintelui ANCOM ar urca la peste 9.600 de euro.Informatiile HotNews.ro sunt intarite si de Catalin Drula, deputat USR si presedinte al Comisiei IT din Camera Deputatilor, care a postat vineri pe contul sau de Facebook urmatorul mesaj:"Noul sef al ANCOM (autoritatea care reglementeaza piata telecomunicatiilor) pus de PSD a luat primele masuri:- a schimbat toti oamenii din conducerea institutiei, desi principalele cerinte de la aceasta institutie-arbitru sunt cele de echidistanta, independenta si stabilitate- a trimis prin PSD un amendament in Parlament prin care vrea sa-si puna siesi un salariu de aproximativ 10.000 de eur/luna in mana (PSD s-a executat prompt si a intors legea din plen pentru a-i mari domnului salariul).Inca o institutie (si una destul de performanta in ultimii ani) facuta praf si politizata de PSD."Din discutiile purtate in urma cu o zi de HotNews.ro atat cu deputati din Comisia IT a reiesit faptul ca acest amendament pare sa-i fi luat prin surprindere chiar si pe deputatii PSD responsabili de prezentarea acestuia spre dezbatere., a tinut sa asigure ca desi a primit acest amendament de la grupul PSD, pentru a-l sustine in Comisie, in urma unor calcule proprii a ajuns la concluzia ca este prea mare si ca nu l-a depus oficial in Comisia IT.Acesta sustine ca nu se va ajunge in niciun caz la acest nivel salarial pentru presedintele ANCOM.Deputatul sustine ca PSD vrea neaparat majorarea salariului presedintelui ANCOM si a mai dezvaluit si faptul ca se doreste introducerea unui nou amendament care vizeaza posibilitatea demiterii conducerii ANCOM in cazul in care raportul anual de activitate este respins de Plenul Parlamentului, lucru neprevazut acum in legea de infiintare a autoritatii.Conform unui document prezentat de Profit.ro, seful ANCOM desfiinteaza, transfera si infiinteaza aproape 50 de directii, departamente, servicii si birouri ale Autoritatii. Majoritatea directorilor executivi sunt afectati de aceasta decizie. Detalii sunt si in ZF , care scrie ca toata conducerea autoritatii ar fi fost schimbata.