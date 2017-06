Licitatia 5G?

In dimineata zilei de 9 iunie 2017 am gasit un scurt email prin care am aflat ca domnul Bogdan Iana ar urma sa 'plece' din ANCOM, la care am raspuns 'Imi pare rau de ce s-a intimplat si imi cer scuze daca prin ce am facut considerati ca am contribuit la acest deznodamant', facand referire la o interventie publica de a mea din 24 aprilie a acestui an, cand intr-un exces de democratie si intr-o perioada de criza a conducerii ANCOM declansata de plecarea domnului Catalin Marinescu am facut public inca doua propuneri pentru functia de presedinte ANCOM, dupa cea a domnului Alexandru Petrescu si anume domnii Bogdan Iana si Eduard Lovin, ambii foarte buni specialisti si cu indelungata expertiza in reglementarea telecomunicatiilor.Cand am citit mesajul gandul mi-a fugit la propunerea facuta in 24 aprilie 2017 si la faptul ca poate am contribuit la deznodamantul din 8 iunie 2017. In postarea mea din 24 aprilie 2017 il descriam pe domnul Bogdan Iana drept 'un inginer cu o bogata experienta si expertiza in administrarea limitate si liderul echipei care a organizat prima licitatie de spectru din Romania in 2012'.Plecarea domnului Bogdan Iana din ANCOM ma duce cu gandul la licitatia de spectru pe care ANCOM ar trebui sa o organzeze anul viitor pentru alocarea de spectru 5G ...Continuare la https://nicolaeoaca.blogspot.ro/