DOCUMENTE Concedieri soc la ANCOM: Adrian Dita, nou sef al arbitrului telecom, a semnat preavize de concediere in aceeasi zi in care a decis restructurarea autoritatii/Ciprian Bolos, fost vicepresedinte al PSD Anglia, a fost numit director executiv

UPDATE (marti, 23:50) Adrian Dita a avut anul trecut venituri de 203.723 lei de la grupul Telekom Romania, respectiv o medie de 16.976 de lei (3.780 de euro) pe luna, arata declaratia de avere a sefului ANCOM, care a fost publicata in aceasta seara pe site-ul institutiei, informeaza ZF.

Nu a existat niciun proces de evaluare si au fost emise preavize de concediere pentru zeci de persoane. Directorilor executivi, ingineri cu zeci de ani experienta in domeniul telecomunicatiilor, li s-a propus sa renunte la functiile detinute in schimbul unei pozitii neexecutive, de consilier, din care sa coordoneze acelasi sector pe venituri salariale mai mici.

Unii au refuzat din start, urmand sa atace sau nu in instanta decizia presedintelui ANCOM. Altii au fost in principiu de acord, insa a doua zi domnul Dita nu si-a mai pastrat oferta si le-a trimis preaviz de concediere. La fel s-a intamplat si in cazul unor sefi de departamente desfiintate. Li s-a oferit posibilitatea de a ramane in institutie pe salarii mai mici si functii de expert.

Pe oamenii care au trecut pe posturi de experti dupa ce li s-a desfiintat postul managerial, i-a pus sa faca cerere de schimbare job din manager in expert din considerente personale NU ca urmare a reorganizarii. In locul lor Dita si-a adus proprii oameni, detasati de la alte firme. A detasat din diverse firme circa 10-15 oameni si continua sa detaseze. Nimeni nu a fost adus de el prin concurs.

Printre cei adusi acum de Dita se numara Ciprian Bolos si Marcel Valusescu, ambii detasati din Posta Romana. Ciprian Bolos a fost numit director executiv", a precizat pentru HotNews.ro o sursa din cadrul ANCOM.

Una dintre persoanele aduse de Adrian Dita este Ciprian Bolos, care a fost numit director executiv dezvoltare si suport peste achizitii, peste administrativ si relatii internationale. Vine din Posta Romana. Este numit deja si era si membru CA la Telekom Romania. Probabil ca si-a dat demisia si din Posta si din Telekom pentru ca noi controlam si reglementam si serviciile postale.", ne-a precizat o alta sursa din ANCOM.

Scrisoarea noului presedinte ANCOM catre angajati in ziua in care a restructurat autoritatea: Nu doresc sa pierd pe nici unul dintre oamenii foarte bine calificati pe care i-am gasit aici

In urma primirii acestor informatii HotNews.ro a solicitat puncte de vedere de la noua conducere ANCOM, precum si de la Ciprian Bolos, de la Ministerul Comunicatiilor si Posta Romana, pentru a verifica veridicitatea acestor informatii.

Ciprian Bolos: Nu mai sunt vicepresedinte si nici membru PSD/Nu mai ocup pozitia de membru in CA-ul Telekom si sunt detasat de la Posta





"Incepand cu data de 09.06.2017 sunt detasat de la CN Posta Romana la ANCOM in functia de director al Directiei Executive Dezvoltare a ANCOM. De la data de 08.06.2017 nu mai ocup pozitia de membru al Consiliului de Administratie Telekom".

Raspunsul lui Ciprian Bolos a fost: 'Nu, la ambele intrebari'.

"Ciprian Bolos s-a alaturat echipei ANCOM incepand cu data de 9 iunie, acesta fiind detasat in pozitia de director al Directiei Executive Dezvoltare a ANCOM. In exercitarea atributiilor sale de serviciu, acesta nu redacteaza acte si nu participa la decizii prin care se poate obtine, direct sau indirect, un folos patrimonial pentru Telekom sau CN Posta Romana, deci nu se afla intr-o situatie de conflict de interese."

Cine este Adrian Dita si cum a ajuns presedinte al autoritatii care reglementeaza piata de 4 miliarde de euro a telecomunicatiilor

Mai mult, HotNews.ro a obtinutcand a a emis decizia de restructurare a autoritatii, in care acesta preciza urmatoarele:"Dragi colegi,As vrea sa va impartasesc gandirea si obiectivele care au stat la baza deciziei comunicate azi dimineata.Sunt deja de aproape o luna in ANCOM, timp in care am inteles cum functioneaza aceasta organizatie, atat prin prisma organizarii si proceselor interne, cat si prin prisma rezultatelor si perceptiilor. Suntem, intr-adevar, o institutie de elita, dar sunt si lucruri care pot fi facute mai bine.Decizia pe care am luat-o tine cont de noile provocari ale pietei comunicatiilor si are scopul de a creste eficacitatea noastra ca echipa.Noua structura urmareste sa simplifice procesele si sa mareasca eficienta, ne va permite o deschidere reala catre piata si nevoile sale, o mai buna relationare si comunicare organizationala si o performanta cu adevarat de elita.Trebuie spus si subliniez acest lucru: nu doresc sa pierd pe nici unul dintre oamenii foarte bine calificati pe care i-am gasit aici si sper ca veti ramane alaturi de mine si ma veti ajuta sa indeplinesc ce mi-am propus.Ma bazez in continuare pe sprijinul Dumneavoastra,Adrian DitaIn urma solicitarii HotNews.ro transmise marti, 13 iunie, via e-mail atat catre adresa personala de email a lui Ciprian Bolos, cat si pe cea a avocatului sau (prin intermediul caruia ne-a transmis anterior o reactie la un alt articol care l-a vizat link: http://economie.hotnews.ro/stiri-telecom-21787478-inca-numire-controversata-companiile-care-statul-este-actionar-ciprian-bolos-membru-telekom-acelasi-timp-director-strategie-posta-romana.htm ),a precizat ca: 'Incepand cu data de 08.06.2017, Ciprian Bolos si-a incetat mandatul de administrator al Telekom Romania Communications S.A.'.Cine este Adrian Dita si cum a ajuns acesta sa conduca ANCOM? Dupa ce Guvernul Grindeanu l-a eliminat pe presedintele Iohannis din procedura numirii conducerii ANCOM, fara a avea avizul Consiliului Legislativ, Parlamentul l-a numit in functia de presedinte al acestei autoritati de reglementare pe Adrian Dita, cel care anterior acestei numiri ocupa functia de director de afaceri publice in cadrul Telekom Romania. Potrivit ZF , Adrian Dita este fostul sot al Ancai Alexandrescu - fost consilier al premierului PSD Adrian Nastase si cel mai influent consilier al fostului premier PSD Victor Ponta.La o luna de la numirea sa, fara nicio comunicare publica, Adrian Dita a emis joi, 8 iunie, o decizie fulger in care a restructurat toata institutia. Mai mult, din grupul PSD s-a avansat spre dezbatere in Parlament un amendament care viza majorarea salariului lunar net al presedintelui ANCOM de la circa 1.000 de euro in prezent la aproape 10.000 de euro.