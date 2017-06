Catalin Drula, deputat USR si presedintele Comisiei IT: ANCOM, o institutie de profesionisti, este distrusa in acest moment/L-am convocat pe Adrian Dita, presedintele ANCOM pentru a fi audiat pe aceasta tema

"ANCOM este o institutie care reglementeaza o piata de miliarde de euro, o institutie pentru care Romania a mai fost in procedura de infringement. Probabil vom ajunge din nou acolo pentru ca trebuie sa fie independenta, un arbitru al pietei telecom.

ANCOM era o institutie functionala, printre putinele institutii nepolitizate, o institutie de profesionisti care este distrusa in acest moment. In calitate de presedinte al Comisiei IT, avand in vedere ca ANCOM este sub control parlamentar, l-am convocat pe dl presedinte in Comisie, martea viitoare de la ora 13:30 pentru a fi audiat pe aceasta tema", a declarat miercuri, Catalin Drula, deputat USR si presedinte al Comisiei IT din Camera Deputatiulor, in cadrul unei conferinte de presa sustinute de USR.

HotNews.ro a scris marti ca Adrian Dita, numit de guvernarea PSD-ALDE ca presedinte al ANCOM, autoritate care reglementeaza piata de aproape 4 miliarde euro a telecomunicatiilor, a semnat preavize de concediere inca de joi, 8 iunie, in aceeasi zi in care printr-o decizie fulger a reorganizat institutia si a schimbat directorii executivi, potrivit unor documente obtinute de HotNews.ro. Dita a semnat preavizele unor executivi cu zeci de ani de experienta in telecomunicatii, in aceeasi zi in care transmitea angajatilor: 'nu doresc sa pierd pe nici unul dintre oamenii foarte bine calificati pe care i-am gasit aici'. Dita si-a angajat proprii oameni, printre acestia fiind Ciprian Bolos, fost vicepresedinte al PSD Diaspora si PSD Sector 5, care a renuntat la Telekom si la Posta pentru a veni intr-o pozitie nou creata.HotNews.ro a semnalat anterior si faptul ca La o luna de la numirea sa, fara nicio comunicare publica, Adrian Dita a emis joi, 8 iunie, o decizie fulger in care a restructurat toata institutia. Mai mult, din grupul PSD s-a avansat spre dezbatere in Parlament un amendament care viza majorarea salariului lunar net al presedintelui ANCOM de la circa 1.000 de euro in prezent la aproape 10.000 de euro.Guvernul Grindeanu a adoptat in data de 27 aprilie o Ordonanta de Urgenta prin care a eliminat rolul presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis, in procedura numirii conducerii ANCOM, autoritate care reglementeaza o piata a telecomunicatiilor de patru miliarde de euro. Felul in care era numita anterior conducerea autoritatii si controlul parlamentar al activitatii acesteia fusese agreat chiar de Comisia Europeana inainte de inchiderea unei proceduri de infringement declansate in 2009 impotriva Romaniei tocmai pentru ingerintele dese ale politicului in activitatea acesteia. Iohannis a amendat public modul netransparent in care guvernul a schimbat legislatia.De asemenea, presedintele interimar al PNL, Raluca Turcan, a anuntat, in data de 4 mai , ca partidul pe care il conduce se va adresa Comisiei Europene in legatura cu OUG privind procedura de numire a conducerii ANCOM.Dupa cateva zile, conducerea PNL a transmis o scrisoare catre Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene , in care atentionau ca: 'prin aceasta masura, Guvernul se afla in situatia unei incalcari repetate a legii. Modul cum a fost adoptata OUG 13/2017, efectele imediate pe care le-a avut in randul populatiei Romaniei si criticile interne si internationale par sa nu fi lasat nicio urma in constiinta actualului Guvern."