​In roaming ca acasa, din 15 iunie: Cum poti afla cat internet mobil poti consuma in roaming fara taxe suplimentare, in limita unei utilizari rezonabile

Arbitrul telecom precizeaza ca furnizorii au posibilitatea de a defini limite minime ale unei utilizari rezonabile a serviciilor de date, care pot fi mai mari sau mai mici decat traficul national inclus in abonament/(extra)optiune, depinzand de pretul acestuia. Limita ramane neschimbata indiferent de consumul de date realizat la nivel national inainte de intrarea in roaming.In cazul in care furnizorii nu stabilesc o limita de utilizare rezonabila a datelor in roaming in UE/SEE, datele consumate in roaming in UE/SEE se tarifeaza identic celor consumate in Romania.Cu o zi in urma, ANCOM a mai venit cu anumite precizari importante legate de 'Roam like at home'.Furnizorii au posibilitatea sa ofere planuri tarifare (abonamente ori cartele preplatite) alternative la 'Roam like at home', caz in care consumul in roaming va fi tarifat conform dispozitiilor din contracte. Furnizorii au insa obligatia sa solicite acordul expres al utilizatorilor pentru aplicarea unui plan tarifar alternativ la 'Roam like at home'.Atentie! Chiar daca aleg sa achizitioneze un plan tarifar alternativ pentru servicii de roaming, utilizatorii au dreptul sa revina la 'Roam like at home' fara conditii sau costuri suplimentare. Modificarea se face in termen de 1 zi lucratoare de la primirea cererii, insa furnizorii au dreptul sa amane operarea acesteia pana in momentul in care tariful de roaming anterior a fost valabil o perioada minima de 2 luni.Operatorii pot sa ofere planuri tarifare cu servicii exclusiv nationale, fara acces la serviciul de roaming. Utilizatorii care doresc sa utilizeze si servicii de roaming au posibilitatea sa opteze pentru un alt plan tarifar, care include si acest serviciu, si vor beneficia de 'Roam like at home' daca nu opteaza pentru un plan tarifar alternativ pentru roaming. Schimbarea planului tarifar sau a altor clauze se poate efectua conform prevederilor exprese din contract sau pe baza negocierii directe cu furnizorul.Furnizorii care nu sunt in masura sa sustina comercial furnizarea 'Roam like at home' pot solicita si pot fi autorizati de autoritatea de reglementare, in urma unei analize, sa perceapa utilizatorilor o suprataxa de sustenabilitate, in plus fata de tarifele nationale, inca de la primul minut/SMS/MB consumat in roaming in UE/SEE. In prezent, ANCOM analizeaza o astfel de cerere depusa de operatorul RCS & RDS S.A., urmand sa faca publice rezultatele analizei dupa ce aceasta va fi finalizata si comunicata furnizorului.HotNews.ro a dezvaluit in premiera, in data de 13 iunie, faptul capentru serviciile de comunicatii utilizate de clientii proprii in roaming in UE/SEE.