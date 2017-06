​DOCUMENTE Cum arata proiectul de consultare publica pentru viitoarea licitatie 5G, care ar putea aduce statului sute de milioane de euro/Adrian Dita, noul presedinte ANCOM, i-a concediat pe executivii care au realizat acest document a doua zi dupa finalizarea acestuia

Vedeti atasate atat decizia noului presedinte ANCOM privind echipa desemnata sa realizeze consultarea 5G, cat si proiectul de consultare publica privind viitoarea licitatie 5G, asa cum a fost finalizat in data de 7 iunie de echipa numita de noul presedinte ANCOM

- Bogdan-Cristian Iana - director executiv al Directiei Executive Administrare Spectru Radio si Numerotatie;

- Eduard-Lucian Lovin - director executiv al Directiei Executive Reglementare;

- Gheorghe Rusen - director al Directiei Reglementare Economica din cadrul Directiei Executive Reglementare;

- Marius Saceanu - director al Directiei Juridice;

- Ingrid Georgescu - sef al Serviciului Radiocomunicatii Mobile Terestre din cadrul Directiei Gestiunea Spectrului a Directiei Executive Administrare Spectru Radio si Numerotatie;

- Mihaita Comanici - sef al Serviciului Radiocomunicatii Fixe din cadrul Directiei Gestiunea Spectrului a Directiei Executive Administrare Spectru Radio si Numerotatie;

- Iosif Popa - sef al Serviciului Analize Strategice din cadrul Directiei Reglementare Economica a Directiei Executive Reglementare;

- Marius-Iulian Mihalcea - sef al Serviciului Coordonare Monitorizare din cadrul Directiei Executive Monitorizare si Control;

- Gheorghe-Calin Zvancea-Cozan - sef al Serviciului Licente si Reglementari Frecvente Radio din cadrul Directiei Juridice

"Mi s-a comunicat prin e-mail ca mi-a fost desfiintat postul, ca mi-a fost trimis un preaviz de concediere prin Posta si ca trebuie sa ma prezint la directia regionala Bucuresti in perioada preavizului. Pe 7 iunie am finalizat acest document si pe 8 iunie a fost data decizia. Au scos cuvantul executiv din directia pe care o conduceam, au infiintat o directie cu aceleasi servicii si pe mine m-au dat afara", a precizat pentru HotNews.ro Bogdan Iana, unul dintre directorii executivi concediati de noul presedinte ANCOM.

"In mai 2017 am facut 20 de ani de cand lucrez in cadrul autoritatii de reglementare in comunicatii", a spus Bogdan Iana.

Anuntul rezultatelor licitatiei de telefonie mobila Foto: Hotnews

HotNews.ro a solicitat noii conduceri ANCOM sa precizeze care au fost motivele transmiterii preavizelor de concediere catre acesti executivi cu zeci de ani experienta in domeniul comunicatiilor electronice si vom reveni cu raspunsuri imediat ce le vom primi.

Cateva detalii despre 5G:

Pentru mai multe detalii cititi documentul de consultare publica 5G atasat acestui articol.

"Materialul pentru consultarea publica 5G a fost finalizat in data 7 iunie de catre echipa desemnata prin decizia din 30 mai 2017 a noului presedinte ANCOM, Adrian Dita. A doua zi, pe 8 iunie, Dita a dat decizia prin care a desfiintat intreaga structura de management ANCOM. Materialul este documentul destinat publicarii spre consultare publica si vad ca tot amana publicarea lui pentru ca sunt ocupati cu distrugerea ANCOM-ului si popularea institutiei cu toata armata lor de lacuste fara pregatire profesionala in domeniul tehnic.",, document semnat in 30 mai 2017 de Adrian Dita, noul presedinte numit de Guvernarea PSD-ALDE la conducerea ANCOM () cuprinde urmatoarele persoane:fosti executivi in ANCOM, au confirmat aceste informatii si documentele obtinute anterior de HotNews.ro, documente atasate acestui articol.Bogdan Iana, fost director executiv al Directiei Executive Administrare Spectru Radio si Numerotatie in cadrul ANCOM, este unul dintre executivii care au decis sa faca si declaratii publice legate atat de documentele obtinute anterior de HotNews.ro cat si de concediarea sa.Bogdan Iana a mai declarat pentru HotNews.ro ca 'este angajat in cadrul acestei autoritati de reglementare in comunicatii, fara a fi adus pe vreo filiera politica'.Noua licitatie 5G, pe care autoritatile vor sa o organizeze anul viitor, ar urma sa aduca statului sute de milioane de euro, insa suma va fi mai mica decat la licitatia 4G din 2012, cand operatorii au licitat si pentru reinnoirea drepturilor de utilizare ale unor resurse de spectru detinute anterior."Depinde foarte tare de momentul la care se va face licitatia. Daca ne grabim s-ar putea sa luam bani mai putini. Depinde ce benzi se liciteaza si cat de valoroase sunt la momentul la care sunt licitate, pentru ca mai trebuie incheiate niste acorduri cu vecinii nostri ca sa devina valoroase. Pretul in sine depinde mult de modul in care pui la dispozitie aceste benzi. Ar trebui avuta putina rabdare si stiinta de a negocia cu vecinii, lucru pe care nu vad cine sa-l mai faca in ANCOM.In mod normal ar trebui sa se obtina peste 200 milioane de euro. Poate mult mai mult, tinand cont ca mai sunt niste benzi care inca se discuta si trebuie definitivate, ceea ce ar putea creste valoarea licitatiei. Poti sa iei chiar peste jumatate de miliard de euro. Problema nu este coapta inca.La licitatia din 2012 au expirat licentele de 900 MHz. Au fost licitate si benzi noi dar si benzi vechi. Aici pentru 5G vorbim de benzi noi - 700 MHz, 1400 MHz si mai este o banda pentru orase, probabil 27 de GHz, lucru care se discuta inca la nivel european.Parerea mea este ca licitatia ar trebui sa porneasca undeva la sfarsitul lui 2018, cu drepturi de utilizare din 2020, lucru care cred ca se va vedea si din raspunsurile operatorilor. Ne putem grabi, dar dupa parerea mea ar putea aduce mai putini bani.",- director al Directiei Juridice din ANCOM au organizat desfasurarea in bune conditii in 2012 a licitatiei LTE/4G care a adus statului venituri de aproape 700 milioane de euro.In documentul 5G obtinut de HotNews.ro, se face o descriere a conceptului de 5G si a benzilor care ar putea fi scoase la licitatie. Pringre altele, operatorii sunt intrebati daca sunt de acord cu necesitatea si oportunitatea organizarii unei proceduri de selectie competitive si daca licitatia sa se organizeze in acest an sau in 2018.cunoscuta si sub denumirea IMT-2020 (International Mobile Telecommunications - 2020), atribuita de UIT.reprezinta atat o evolutie a retelelor radio pentru a putea raspunde cerintelor viitoare de transmisii de date, dar si o revolutie in arhitectura, ce va permite dezvoltarea de retele flexibile la costuri eficiente. Reteaua 5G va da utilizatorului perceptia de internet infinit, sau a unei capacitati infinite a retelei, ceea ce presupune ca va exista intotdeauna suficienta capacitate disponibila pentru orice fel de transfer de date solicitat. Prin flexibilitatea modului de configurare si repartizare a resurselor limitate/capacitatii atat in timp cat si in spatiu, reteaua va putea reactiona la cererea locala de date prin a da suficienta capacitate pentru a satisface nevoile serviciilor in timp real.insa s-au facut progrese in stabilirea tintelor, definirea aplicatiilor pentru noua generatie de conectivitate si testarea tehnologiilor. Este de asteptat ca 5G sa integreze noile retele de acces radio cu tehnologiile de acces radio din generatiile anterioare (3G, 4G, Wi-Fi), fara intreruperi. Astfel, 5G reprezinta o convergenta a generatiilor de tehnologii precedente, fiind pentru prima oara cand o noua generatie de tehnologii va integra generatiile predecesoare intr-o noua retea de acces radio integrata si dinamica, prin intermediul unor mecanisme de management al conectivitatii.si obiecte inteligente din domeniul IoT (Internet of Things), transmiterea unei cantitati crescute de date cu un timp de asteptare foarte mic, furnizarea de transmisii sigure si fiabile pretutindeni. De asemenea, tehnologiile 5G vor fi mai eficiente si vor permite reducerea costului per unitate de date transportate.industria si mediul academic conlucreaza pentru dezvoltarea generatiei de tehnologii 5G. Obiectivele propuse pentru 5G sunt: furnizarea unei acoperiri fara intreruperi, viteze foarte mari de transfer al datelor la utilizator, latenta foarte mica, o fiabilitate foarte mare a comunicatiilor si un consum redus de energie. Utilizarile luate in considerare includ comunicatii de banda larga imbunatatite, comunicatii de tip masina-la-masina (M2M) pe scara foarte larga, internetul obiectelor (IoT), aplicatii in domeniul sanatatii, automatizari rezidentiale, automatizari industriale si senzori.prin comunicatiile mobile de banda larga imbunatatite, extinderea gamei de aplicatii posibile prin cresterea vitezei de transfer al datelor, pe de o parte, si a capacitatii de a integra dispozitivele IoT, pe de alta parte. Aceste obiective vor putea fi atinse prin adoptarea unor noi tehnici de radiocomunicatii si arhitecturi de sistem mai eficiente, care vor utiliza o gama larga a spectrului de frecvente radio, pornind de la benzile de frecvente traditionale pentru comunicatii mobile si ajungand pana la benzile de frecvente din gama undelor milimetrice (peste 20 GHz)."este impropriu spus ca se pun in vanzare licente 5G. De fapt se acorda spectru radio suplimentar, in banda de 700 MHz spre exemplu, in care se poate implementa orice standard: 5G, 4G etc.Operatorii vor putea implementa 5G inclusiv in benzile actuale, pe care le au deja. De aceea este greu de facut o comparatie 5G intre diferite state. Unele tari au cantitate mai mare de spectru, altele mai putina pentru ca era acordata mai de mult. S-ar putea putea compara, spre exemplu, cat a costat un canal de 10 MHz in aceeasi banda de frecvente (spre exemplu 710 MHz-720 MHz) in tari diferite".



Parlamentul European, Consiliul si Comisia au convenit in luna decembrie a anului trecut asupra modului de coordonare a utilizarii benzii de 700 MHz pentru ca toti europenii sa poata beneficia la nivel transfrontalier de serviciile de internet mobil si de noile aplicatii, facilitand astfel introducerea tehnologiei 5G incepand din 2020, in conditiile in care cererea de conectivitate pe suport radio intre telefoanele inteligente si viitoarele dispozitive 5G este in continua crestere.



Comisia Europeana estimeaza ca pana in 2020, traficul de internet mobil va creste de aproape opt ori. Aceasta conectivitate depinde de spectrul de frecvente radio, care este o resursa esentiala, dar limitata, pentru comunicatiile fara fir. Intrucat frecventele radio au un caracter transfrontalier, calendarul eliberarii spectrului trebuie sa fie mai bine coordonat la nivelul UE pentru a se evita interferentele. Serviciile inovatoare, cum ar fi automobilele conectate, asistenta medicala la distanta, orasele inteligente sau streamingul video mobil vor putea astfel functiona pe intreg continentul.