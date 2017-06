Luiza Muller a fost numita director de resurse umane al Orange Romania

Cifra de afaceri de 986,8 milioane euro pentru Orange in 2016: Pentru prima data, numarul de abonati a depasit pragul de 5 milioane din totalul de clienti

Luiza Muller s-a ocupat de dezvoltarea strategiei si politicilor de contabilitate si taxe si, in paralel, a coordonat numeroase proiecte transversale in organizatie. Acesta a detinut roluri-cheie in diferite procese majore, precum cel prin care Orange Romania s-a transformat in operator convergent.Orange Romania a realizat in ultimul trimestru al anului trecut o cifra de afaceri in valoare de 259,7 milioane de euro, in crestere cu 3,8% fata de perioada similara a anului trecut, acesta fiind al saptelea trimestru consecutiv de crestere a veniturilor,Cifra de afaceri totala pe 2016 a fost de 986,8 milioane de euro, in crestere cu 4,2% fata de anul anterior. La sfarsitul lui 2016, Orange Romania furniza servicii mobile si fixe pentru 10.388.000 clienti (n.a SIM-uri valabile), numarul de abonati depasind pentru prima data pragul de 5 milioane din totalul de clienti.