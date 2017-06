Nokia anunta investitii de 73 milioane euro in activitatile telecom de la Timisoara

Centrul dezvolta tehnologii broadband wireless care sunt aplicate in domenii precum Internet of Things, big data si noile tehnologii de comunicatii mobile. Nokia anunta ca relocarea activitatilor Nokia in noul campus reprezinta o investitie de 73 milioane euro.Relocarea tuturor angajatilor intr-un singur loc, in campusul situat in zona garii Timisoara Nord, a inceput in decembrie 2015 si acum 1.300 de angajati sunt relocati acolo, din care 600 de ingineri R&D si 700 din centrul global de retele care s-a deschis in prima faza a proiectului. Cea de-a treia etapa de relocare, care va cuprinde peste 300 de angajati, va fi finalizata in prima parte din 2018.Nokia are acum in tara 1.600 de angajati si vrea sa isi majoreze efectivele cu 300 pana la final de an, din care 100 pe cecetare-dezvoltare (ingineri de dezvoltare software si ingineri de integrare sistem) si 200 in echipa de servicii (management de proiect si inginer de servicii).Nokia are in Romania ingineri implicati in activitati de cercetare-dezvoltare in domeniul telefoniei mobile, ingineri care dezvolta solutii de tip cloud sau "big data" si ingineri care lucreaza in centrul care administreaza retele de comunicatii mobile pentru operatori din strainatate.Nokia a preluat Alcatel-Lucent cu 15,6 miliarde euro. Compania are 101.000 angajati, cu 5.000 mai putin decat acum un an.In februarie compania a anuntat ca va reduce cu 170 de persoane efectivele din Finlanda, unde sunt 6.100 de angajati, de patru ori mai putin decat in 2000.Nokia anuntase in 2016 si ca va reduce cu 1.400 de persoane efectivele din Germania, ca parte a unui plan global de micsorare cu 1,2 miliarde euro a cheltuielilor.Nokia a avut o cifra de afaceri de 23,6 miliarde euro anul trecut.Trebuie spus ca vorbim de o companie cu totul diferita de cea care recent a lansat noul 3310 si alte telefoane cu Android. Nokia care anunta acum investitiile de la Timisoara este urmasa companiei care intre 2008 si 2013 s-a numit Nokia Siemens Networks.