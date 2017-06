Adrian Dita, noul presedinte ANCOM, nu a mai venit la audierea din Comisia IT din Parlament, desi initial confirmase/Catalin Drula, deputat USR si presedintele Comisiei IT: Il vom reconvoca si impreuna cu grupul PNL ne gandim la infiintarea unei comisii de ancheta

Confirmare prezenta Foto: Hotnews

Catalin Drula, deputat USR si presedintele Comisiei IT: Il vom reconvoca si impreuna cu grupul PNL ne gandim la infiintarea unei comisii de ancheta

Instiintare lipsa audieri Foto: Hotnews

Catalin Drula, deputat USR si presedinte al Comisiei IT Foto: Arhiva personala

Ce urmeaza?

De ce este nevoie pentru infiintarea unei comisii de ancheta?

Ce ar fi trebuit sa prezinte marti, Adrian Dita, in Comisia IT?

"De asta spun ca sunt lucruri la limita legalitatii sau dincolo de ea. Inteleg ca domnul Bolos a participat cand inca nu era formal detasat la ANCOM si a avut acces la informatii secrete. Sa nu uitam ca este vorba de un arbitru al pietei telecom. Nu poate sa vada unul dintre cei pe care-i arbitrezi documente si strategii. Vom solicita registrul de intrari iesiri ale lui Ciprian Bolos in ANCOM", a precizat Catalin Drula.

Intrebat daca are idee despre cati angajati ar fi fost concediati din ANCOM, presedintele Comisiei IT a spus:

la audieri in cadrul Comisiei IT, pe tema deciziei de restructurare a ANCOM si concedierilor facute.Audierea sa ar fi trebuit sa aiba loc marti, 20 iunie, la ora 13:30 in Comisia IT de la Camera Deputatilor, insa Adrian Dita nu s-a prezentat, invocand 'motive obiective'.Catalin Drula a prezentat jurnalistilor prezenti marti in Parlament atat emailul transmis in data de 14 iunie prin care Adrian Dita a fost invitat la audieri si raspunsul acestuia prin care Dita confirma prezenta pentru marti, 20 iunie, precum si emailul pe care Cabinetul Presedintelui ANCOM l-a transmis in cursul zilei de marti, 20 iunie, inainte de audieri, in care se precizau urmatoarele:Catalin Drula, presedintele Comisiei IT, a facut marti urmatoarele declaratii jurnalistilor veniti la audierea lui Adrian Dita:"Astazi in Comisia IT din Camera Deputatilor, comisie pe care o conduc, trebuia sa vina la audieri Adrian Dita. Am facut aceasta convocare saptamana trecuta ca urmare a semnalelor din spatiul public privind schimbarile care au loc in institutie. A confirmat prezenta, si in urma cu jumatate de ora de inceperea audierilor ne-a instiintat ca nu poate veni, fara sa precizeze un motiv.Asa cum ati vazut in spatiul public, in presa, in interiorul institutiei se intampla un razboi fulger. Practic a fost decapitata intreaga conducere a institutiei, oameni tehnici, care erau de 15-20 de ani pe functiile lor, fara nici un motiv ca un fel de executie sumara.Oamenii astia au fost pusi sa lucreze la strategia 5G si in momentul in care au livrat-o, dar nu ca urmare a livrarii, ci ca urmare a unui plan executat dinainte, a doua zi au fost pusi in preaviz.Este vorba de o institutie performanta a statului roman. Nu avem multe astfel de institutii. O institutie care a fost data ca exemplu de bune practici si de Comisia Europeana, o institutie care a organizat cea mai de succes licitatie de licente 4G din Estul si Sud-Estul Europei, in urma careia statul roman a incasat aproape 700 milioane de euro. Oamenii acestia concediati erau oameni tehnici, nu detineau functii politice. Domnul Dita se pare ca si-a adus un fel de camarila cu ajutorul careia executa toare aceste operatiuni. Sunt semnale ca s-ar intampla si lucruri care sunt la limita legalitatii sau dincolo de ea.Este foarte ingrijorator pentru ca ANCOM are pana la urma atributii poate indirect sau chiar direct in domeniul sigurantei statului, vorbim de gestionarea spectrului, de bruiaje care s-ar putea intampla pe frontierea de Est a Romaniei, vorbim de o piata de miliarde de euro pe care o arbitreaza, deci sunt interese foarte mari. Efectiv toata lumea cu care am vorbit este ingrozita de ce se intampla acolo, inclusiv colegi din majoritatea politica, dar admit asta in privat","Urmeaza sa-l reconvocam. Convocarea este un gest firesc, pentru ca ANCOM este sub control parlamentar. Il vom reconvoca si va trebui sa raspunda inclusiv penal daca incalca legea si nu se prezinta, pentru ca legea prevede controlul parlamentar al institutiei, deci nu vorbim despre o formalitate - 'daca avem chef venim daca nu, nu' - si ne gandim inclusiv la infiintarea unei comisii de ancheta pe aceasta tema impreuna cu grupul PNL pentru ca ce se intampla acolo este extrem de grav. Nu vrem sa lasam o institutie a statului roman care era functionala si data ca exemplu in alte tari sa fie distrusa si sa puna in pericol atat siguranta statului, cat si dezvoltarea si cresterea economica. Probabil pentru saptamana viitoare vom trimite o scrisoare de reconvocare.","O comisie de ancheta are nevoie de un anumit numar de semnaturi pentru a fi infiintata. Nu avem numai noi semnaturile, dar exista si in interiorul PNL oameni ingrijorati si inclusiv de la majoritatea parlamentara sau alte grupuri din Parlament sunt ingrijorati. Daca nu ma insel avem nevoie de 50 de deputati pentru infiintarea acestei comisii","I-am cerut documente, sa ne prezinte nota de fundamentare care stat la baza deciziei de reorganizare a institutiei si a concedierii unor oameni valorosi. I-am cerut sa ne prezinte un regulament de organizare si functionare, pentru ca in astfel de cazuri asa se procedeaza, inteleg ca nu-l are si cererea noastra a declansat un pic de haos in institutie. Deci lucrurile se fac pe repede inainte si se pare ca unele sunt la limita legalitatii si sper ca si alte institutii ale statului roman sa-si faca datoria si sa vada ce se intampla acolo",, care a fost numit director executiv al ANCOM, in data de 9 iunie, prin detasare de la Posta Romana unde era director de strategie, presedintele Comisiei IT a declarat:din ce am inteles, dar nu exista fundamentari, evaluari de performanta, nu exista concursuri pentru noile posturi, s-au facut foarte multe detasari - ori detasarile se fac atunci cand nu ai resurse interne, adica dai oameni respectati pe piata - domeniul privat ii va lua imadiat - si delegi pe cineva care nu are nicio legatura",nu a dorit sa faca declaratii de presa pe tema situatiei de la ANCOM. Varujan Pambuccian a spus insa ca il asteapta pe Adrian Dita sa vina la audieri pentru a-i transmite in Comisia IT ce are de zis, nu prin intermediul presei.