Controverse in lant la arbitrul pietei telecom: Presedintele ANCOM si-a delegat atributiile pentru trei zile catre Ciprian Bolos, cel care, pentru a evita conflictul de interese, nu poate semna si participa la decizii legate de Telekom si Posta

Adrian Dita, presedinte ANCOM Foto: ANCOM

Ciprian Bolos Foto: Arhiva personala

"Ciprian Bolos s-a alaturat echipei ANCOM incepand cu data de 9 iunie, acesta fiind detasat in pozitia de director al Directiei Executive Dezvoltare a ANCOM. In exercitarea atributiilor sale de serviciu, acesta nu redacteaza acte si nu participa la decizii prin care se poate obtine, direct sau indirect, un folos patrimonial pentru Telekom sau CN Posta Romana, deci nu se afla intr-o situatie de conflict de interese."

Desi confirmase initial, Adrian Dita nu s-a mai prezentat marti, 20 iunie, la audierea din Comisia IT din Parlament, unde ar fi trebuit sa ofere explicatii legate de modul in care a decis restructurarea ANCOM. Pentru lipsa sa, Dita a invocat 'motive obiective'.'Il vom reconvoca si ne gandim inclusiv la infiintarea unei comisii de ancheta pe aceasta tema impreuna cu grupul PNL pentru ca ce se intampla acolo este extrem de grav. Nu vrem sa lasam o institutie a statului roman care era functionala si data ca exemplu in alte tari sa fie distrusa', a declarat marti, in Parlament, Catalin Drula, deputat USR si presedintele Comisiei IT. Varujan Pambuccian, membru in Comisia IT, a spus ca il asteapta pe Dita sa vina la audieri pentru a-i transmite ce are de zis, nu prin intermediul presei.HotNews.ro a scris saptamana trecuta ca, arbitrul pietei de aproape patru miliarde de euro a telecomunicatiilor,a incercat sa evite un posibil conflict de interese. In timp ce ANCOM sustine ca Dita nu s-ar afla in imposibilitatea exercitarii directe a atributiilor pentru ca nu si-a delegat activitatea principala de a emite decizii normative, surse avizate din aceeasi autoritate spun ca deciziile cu caracter normativ general sunt rare si ca acesta nu va putea semna mii de documente pe an ce au ca adresant firme din Telekom.Adrian Dita a emis in data de 8 iunie o decizie fulger prin care a reorganizat institutia si a semnat preavize de concediere pentru directorii executivi. Cei mai multi sefi din autoritate si-au pierdut posturile, fiind mutati pe pozitii inferioare si salarii mai mici.Potrivit documentelor obtinute de HotNews.ro, Adrian Dita a semnat preavizele unor executivi cu zeci de ani de experienta in telecomunicatii, in aceeasi zi in care transmitea angajatilor: 'nu doresc sa pierd pe nici unul dintre oamenii foarte bine calificati pe care i-am gasit aici'. Dita si-a angajat proprii oameni, printre acestia fiind Ciprian Bolos, fost vicepresedinte al PSD Diaspora si PSD Sector 5, care a renuntat la functia de membru in Consiliul de Administratie al Telekom si a fost detasat din functia de director de strategie din Posta Romana pentru a veni intr-o pozitie nou creata.