Schimbare la varful Vodafone Romania: Ravinder Takkar va fi responsabil de afacerile grupului in India, incepand cu 15 iulie, incheindu-si astfel mandatul de trei ani la conducerea companiei din Romania

"Am petrecut trei ani cu multe impliniri in cadrul Vodafone Romania si am avut oportunitatea de a consolida, alaturi de echipa de management si de angajatii nostri, cei mai importanti piloni ai business-ului, si anume performanta retelei, experienta clientilor si stabilitatea financiara. Trei ani la rand, reteaua noastra a fost certificata de catre P3 communications drept Cea mai Performanta din Romania, toate metodele interne si externe pe care le folosim pentru a masura satisfactia clientilor ne arata ca acestia se bucura de o experienta superioara, pe care am reusit sa o transpunem intr-o crestere constanta a bazei de clienti pe toate segmentele, iar veniturile anuale din servicii au inregistrat o crestere sustinuta.", a declarat Ravinder Takkar.

Vodafone Romania a castigat peste 320.000 de abonati in anul fiscal incheiat la 31 martie 2017/Veniturile au crescut cu 2,7% pana la peste 707,2 milioane de euro

Conform informatiilor companiei, 'Ravinder Takkar va fi responsabil de dezvoltarea business-ului Vodafone in regiunea Africa, Orientul Mijlociu si Asia Pacific (AMAP), raportandu-i lui Vivek Badrinath, CEO pentru regiunea AMAP. Takkar isi incheie astfel mandatul de trei ani de CEO si Presedinte al Vodafone Romania, rol pe care l-a preluat in luna mai 2014'.Vodafone Group va anunta in perioada urmatoare noul CEO pentru Romania.Ravinder Takkar s-a alaturat echipei Vodafone in 1994 si a detinut numeroase pozitii executive, atat in Vodafone Group, cat si in companiile cu capital comun, printre care Director Enterprise si Director de Strategie la Vodafone India, Manager de Dezvoltare Grup pentru Vodafone Live, Director Tehnologie la Vizzavi, precum si alte roluri operationale in Vodafone Spania si Vodafone Portugalia. Takkar a fost membru al Board-ului Vodafone India si Indus Towers (un joint-venture intre Vodafone India, Airtel si Idea). Inainte de a fi desemnat CEO si Presedinte al Vodafone Romania, el a fost CEO Vodafone Partner Markets, fiind responsabil de cresterea business-ului prin extinderea prezentei Vodafone si atragerea de noi parteneri. Inainte de a lucra pentru Vodafone, el a fost consultant de management la DMR Group.Ravinder Takkar are 48 de ani, este cetatean american si este licentiat in Informatica la Universitatea Loyola Marymount din Los Angeles.Vodafone Romania a inregistrat venituri in valoare de 707,2 milioane de euro in anul fiscal incheiat la 31 martie 2017, in crestere cu 2,7%, in termeni organici, comparativ cu anul precedent. Al doilea mare operator local de comunicatii mobile avea un numar total de 9.441.063 de utilizatori (SIM-uri valabile de servicii mobile, de voce si Internet of Things) la 31 martie 2017, in crestere cu 320.918 utilizatori fata de anul anterior. Din numarul total de clienti, 8.744.061 sunt utilizatori ai serviciilor mobile.Vodafone Romania este o divizie a Vodafone Group Plc., unul dintre cele mai mari grupuri de telecomunicatii mobile din lume, care ofera o gama de servicii ce include voce, mesaje, date si comunicatii fixe. Vodafone Group are divizii in 26 de tari, 49 de retele mobile partenere si operatiuni de broadband fix in 17 tari. La 31 martie 2017, Vodafone Group avea 515,7 milioane de utilizatori ai serviciilor mobile si 17,9 milioane de utilizatori ai serviciilor broadband fix.