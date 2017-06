Cui a incredintat SRI realizarea controversatului sistem IT care va permite cautari avansate in baze de date de la ministere si institutii cheie din Romania: BAE Systems, gigantul britanic care ar fi furnizat unor tari arabe sisteme de supraveghere in masa

SIVECO: 'Toti partenerii nostri in cadrul acestui proiect provin din state apartinand aliantei NATO, in care se respecta cele mai inalte standarde democratice si etice'.

"Poti sa interceptezi orice trafic de pe internet. Daca vrei sa o faci in toata tara, poti acest lucru. Poti sa afli locul unde sunt oamenilor pe baza datelor de la telefoanele mobile. Poti sa urmaresti unde merg oamenii. Sunt destul de avansati si cu recunoasterea vocala. Sunt capabili sa si decripteze anumite chestii", potrivit sursei citate de BBC.

Siveco Romania: Toti partenerii nostri in cadrul acestui proiect provin din state apartinand aliantei NATO, in care se respecta cele mai inalte standarde democratice si etice

ANAP: Au fost respectate aspectele procedurale aferente procesului de atribuire a contractului/Nu avem in atributii verificarea a ceea ce priveste siguranta nationala

Intrebare HotNews.ro: Care este explicatia pentru care BAE Systems a aparut ulterior in lista ofertantilor?

Intrebare HotNews.ro: Din verificarile ANAP, au decurs legal procedurile de atribuire a acestui contract de catre SRI?

Intrebare HotNews.ro: Nu considerati periculos pentru siguranta nationala sa se permita prezenta unei astfel de firme la realizarea unui sistem care va gestiona o cantitate uriasa de date esentiale de la ministerele si institutiile cheie din Romania?

Intrebare HotNews.ro: De ce nu s-a afisat nici acum in SEAP atribuirea acestui contract?

Ce detalii a furnizat SRI despre cat va costa SII Analytics si despre ce va face acest sistem informatic

Ce exemple a dat SRI despre cum va functiona sistemul SII Analytics:

a descoperit dovezi ca BAE Systems, gigantul britanic din domeniul apararii a vandut pe scara larga in Orientul Mijlociu tehnologie sofisticata de supraveghere, inclusiv catre multe guverne represive.Compania a vandut inclusiv software de decriptare care ar putea fi folosita impotriva Regatului Unit si a aliatilor sai, scrie BBC. , sustinatorii drepturilor omului si expertii in securitate cibernetica au exprimat ingrijorari serioase ca aceste putenice instrumente ar putea fi folosite pentru a spiona milioane de oameni si a suprima orice incercare de revolta., se arata in investigatia BBC, care prezinta si marturiile unui fost angajat legate de modul cum functioneaza acest sistem:Acestea sunt cateva din, catreIn acelasi timp,un punct de vedere pe acest subiect si Comisiei comune permanente a Camerei Deputatilor si Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activitatii SRI. Una dintre intrebarile adresate Comisiei pentru controlul parlamentar al SRI este daca Serviciul Roman de Informatii a transmis vreo informare privind posibile probleme legate de prezenta firmei BAE Systems la licitatia pentru sistemul SII Analytics.HotNews.ro a adresat de asemenea intrebari si, liderul asocierii desemnate castigatoare de SRI pentru realizarea acestui sistem, dar siPrintre altele, HotNews.ro a solicitat lamuriri legate de faptul ca,- in lista ofertantilor din 24 august 2016 afisata in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP) -Datele din SEAP arata ca, fiind adaugata si firma BAE Systems. ("Referitor la realizarea sistemului SII Analytics, deoareceincluse atat in procedura autoritatii contractante precum si in acordurile semnate cu partenerii de oferta, nu putem sa va raspundem la intrebarile adresate.Cu siguranta, intelegeti importanta respectarii acestor angajamente din partea noastra. Va precizam ca toti partenerii din cadrul acestui proiect au fost declarati inca de la data depunerii ofertei si nu au fost schimbati.De asemenea,, in care se respecta cele mai inalte standarde democratice si etice","In lista documentelor incarcate initial in SEAP in data de 22.08.2016 de catre ofertantul Asocierea S.C. Siveco Romania S.A. - S.C. Nova Tech Integrated S.R.L. s-au regasit documentele unice de achizitie europeana (DUAE) depuse de operatorii economici ROMSOFT INTERNATIONAL RSFI S.R.L. si BAE Systems Applied Intelligence A/S.Astfel ca, in urma vizualizarii documentului unic de achizitie european (DUAE) depus de ofertantul Asocierea S.C. Siveco Romania S.A. - S.C. Nova Tech Integrated S.R.L., in partea a II-a la sectiunea 'Informatii referitoare la operatorul economic' s-a identificat faptul ca operatorii economici ROMSOFT INTERNATIONAL RSFI S.R.L. si BAE Systems Applied Intelligence A/S au calitatea de subcontractanti in cadrul procedurii mentionata mai sus.Precizam ca DUAE depus initial de catre subcontractantul BAE Systems Applied Intelligence A/S a fost in limba engleza, drept urmare comisia de evaluare a solicitat transmiterea acestuia revizuit in limba romana, iar conform prevederilor art. 63 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 publicarea denumirii si a datelor de identificare ale ofertantului /subcontractantilor propusi cade in sarcina autoritatii contractante.In urma analizarii DUAE revizuit in limba romana a subcontractantului BAE Systems Applied Intelligence A/S, precum si a faptului ca autoritatea contractanta nu avea toate informatiile necesare publicarii in termenul prevazut de lege, in sensul respectarii 'principiului transparentei', aceasta a postat la momentul detinerii tuturor informatiilor o lista actualizata cu denumirea si datele de identificare ale ofertantului /subcontractantilor propusi.""In conformitate cu prevederile art. 3 din O.U.G. nr. 30/2006: 'Obiectivul functiei de verificare prevazute la art. 1 alin. (1) este asigurarea conformitatii cu legislatia din domeniul achizitiilor publice a procedurilor si a documentelor intocmite in timpul derularii acestora in vederea atribuirii contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. 'Totodata, potrivit punctului 9 din H.G. nr. 921/2011: 'Asigurarea conformitatii cu legislatia din domeniul achizitiilor publice a procedurilor de atribuire presupune:a) respectarea etapelor ce trebuie parcurse de autoritatea contractanta/entitatea juridica in functie de tipul procedurii de atribuire (licitatie deschisa, licitatie restransa, dialog competitiv, negociere cu/fara publicare prealabila a unui anunt de participare, cerere de oferte, concurs de solutii), dupa publicarea anuntului/invitatiei de participare/transmiterea invitatiei de participare si pana la semnarea contractului;b) exercitarea de catre Comisia de evaluare a atributiilor prevazute de legislatia specifica;c) aplicarea pe tot parcursul procedurii de atribuire a principiilor ￯.￯Avand in vedere atributiile prezentate mai sus, precizam faptul ca a fost urmarita exercitarea de catre comisia de evaluare a atributiilor in conformitate cu legislatia in domeniul achizitiilor publice si astfel, s-a constatat ca au fost respectate aspectele procedurale aferente procesului de atribuire a contractului de achizitie publica.""In conformitate cu prevederile art. 2 din O.U.G. nr. 13/2015 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice: 'Principalele obiective ale ANAP sunt elaborarea, promovarea si implementarea politicii in domeniul achizitiilor publice, stabilirea si implementarea sistemului de verificare si control al aplicarii unitare a dispozitiilor legale si procedurale in domeniul achizitiilor publice, precum si monitorizarea functionarii eficiente a sistemului de achizitii publice.'"."Potrivit punctului 22 din H.G. nr. 921/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica ￯Finalizarea activitatii de verificare procedurala reprezinta:a) data expirarii termenului de contestare a comunicarilor privind rezultatul procedurii, in situatia in care nu au fost depuse contestatii la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor;b) data expirarii termenului de contestare a ultimelor comunicari intocmite dupa punerea in executare a dispozitiilor obligatorii cuprinse in deciziile Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor si care nu au mai fost contestate;c) data comunicarii deciziei Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, in cazul in care dispozitia obligatorie cuprinsa in aceasta se refera la anularea/continuarea procedurii, continuare care consta in mentinerea comunicarilor privind rezultatul procedurii, iar termenul legal pentru contestare este expirat.'Precizam ca in conformitate cu art. 145 alin. 1 din Legea nr. 98/2016 'Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite spre publicare un anunt de atribuire in termen de 30 de zile de la data: ... a) incheierii contractului de achizitie publica/acordului-cadru in urma finalizarii procedurii de atribuire'., ca a atribuit controversatul contract IT SII Analytics catre asocierea formata din firmele Siveco Romania (lider al asocierii) si Nova Tech Integrated Solutions SRL (asociat), avand ca subcontractanti pe Romsoft International si BAE Systems.legate de oferta declarata castigatoare, care are"Ofertantii desemnati castigatori in cadrul procedurii de licitatie deschisa avand ca obiect furnizare Sistem informatic de integrare si valorificare operationala si analitica a volumelor mari de date, formare personal si interconectare retele LAN si SAN, in cadrul implementarii proiectului SII Analytics finantat prin programul Operational Competitivitate, sunt:- pentru lotul I - Platforma Big Data: Asocierea S.C. SIVECO ROMANIA S.A. - S.C. NOVA TECH INTEGRATED SOLUTIONS S.R.L. la o valoare de 94.700.000 lei fara TVA; (- pentru lotul II - Interconectare retele LAN si SAN: S.C. NOVA TECH INTEGRATED SOLUTIONS S.R.L. la o valoare de 678.000 lei fara TVA. (Durata procedurii de achizitie a fost determinata de complexitatea proiectului, care s-a reflectat in continutul tehnico-economic al ofertelor, precum si de specificul algoritmului de derulare a licitatiei deschise online cu etapa finala de licitatie electronica (evaluarea ofertelor tehnice si financiare, initierea, desfasurarea si finalizarea etapei de licitatie electronica, analiza ofertelor finale revizuite transmise de catre ofertanti dupa finalizarea licitatiei electronice).Desemnarea ofertantilor castigatori in SEAP s-a efectuat in data de 29.05.2017, data la care au fost transmise ofertantilor comunicarile privind rezultatul procedurii, in continuare urmand a fi parcurse etapele de notificare prealabila si contestatie si de semnare a contractelor de achizitie.Precizam ca termenul de implementare a proiectului SII Analytics este luna martie 2019. ""SII ANALYTICS creeaza 'poduri intre insule' si ne ajuta sa analizam o cantitate uriasa de date, analiza care nu poate fi facuta de un utilizator uman intr-un timp rezonabil din punct de vedere operativ.Aplicatiile practice sunt multiple. De exemplu:o persoana doreste sa obtina un permis de port-arma. O simpla interogare a sistemului SII ANALYTICS ii va spune beneficiarului daca nu cumva persoana are antecedente penale. In prezent, acest lucru este posibil doar dupa ce sunt consultate mai multe baze de date de catre mai multi angajati ai institutiilor statului.pentru prevenirea unui atentat terorist, ofiterii SRI pot introduce in sistem o fotografie de-a unei persoane suspecte despre care nu exista nicio informatie si pot obtine intr-un timp foarte scurt date de identificare, posibile relationari cu grupari teroriste si alte informatii vitale"."Accesul unei institutii la datele altei institutii, prin intermediul SII, este si va fi si in continuare acordat doar cu acceptul proprietarului datelor, potrivit legii.Fiecare activitate in sistem este jurnalizata pana la ultimul click.Orice incercare de utilizare a sistemului in interes propriu sau abuziv este identificata de filtre interne special constituite, fiind sanctionata inclusiv penal.De asemenea, activitatea SRI este supusa controlului Comisiei parlamentare.Toate institutiile beneficiare ale acestui sistem se supun legilor protectiei datelor cu caracter personal si respectarii drepturilor omului.Fiind un proiect finantat din fonduri structurale nerambursabile, SII ANALYTICS este supus controlului Autoritatii de Management, Organismului Intermediar, Autoritatii de Certificare si Plata, Autoritatii de Audit, Comisiei Europene".



Jurnalista Sorina Matei a semnalat la inceputul acestei luni prezenta controversatului gigant militar BAE Systems in realizarea sistemului gestionat de SRI



Despre prezenta controversatului gigant militar BAE Systems in realizarea sistemului IT gestionat de SRI si costurile acestui sistem informatic a scris la inceputul acestei luni si jurnalista Sorina Matei pe blogul sau:





"Listata pe bursa de la Londra inca din 2002, BAE Systems Applied Intelligence este un partener pe probleme de aparare al Guvernului Marii Britanii, fiind una dintre cele mai mari companii de aparare din lume. BAE Systems, firma mama, a fost criticata de-a lungul anilor, in presa internationala ca desfasoara activitati de spionaj, a fost la randul ei tinta autoritatilor din China pe activitati de cyber spionaj si a fost acuzata in Norvegia ca produce sau dezvolta componente ale armelor nucleare. In 2009, o ancheta a justitiei britanice si americane a fost suspendata in privinta BAE Systems, pe motiv ca 'poate dauna securitatii nationale a statului britanic', dupa ce compania a fost acuzata de plati ilegale pentru obtinerea unor contracte de tehnica militara guvernamentale in special in Arabia Saudita. Presa britanica a speculat ca ancheta in privita BAE Systems a fost oprita la interventia fostului premier Tony Blair iar Camera Lorzilor decis ca oprirea anchetei in privinta BAE Systems a fost legala. In 2016, presa internationala a acuzat chiar BAE Systems Applied Intelligence Danemarca ca a vandut Emiratelor Arabe Unite, stat cunoscut pentru activitati de spionaj, chiar un parchet de 'internet surveillance'. Implicata in cele mai mari proiecte de aparare in multe state, BAE Systems este detinuta de puternice fonduri de investitii din Marea Britanie si SUA cu activitati globale iar pietele pe care le controleaza sunt Australia, India, Arabia Saudita, UK si SUA.", a scris jurnalista Sorina Matei pe blogul sau.





