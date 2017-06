Arbitrul telecom a lansat oficial consultarea publica privind noi drepturi de utilizare a spectrului radio in perspectiva tehnologiilor 5G

Comunicatul transmis luni de ANCOM privind consultarea 5G

„Imi doresc ca in cel mult 5 ani toate marile orase din Romania sa se bucure de acoperire 5G si ANCOM face astazi primul pas catre aceasta noua revolutie industriala si transformarea digitala a economiei si societatii romanesti. Am putea fi, din nou, printre primele tari din UE care demareaza o astfel de licitatie, cu siguranta prima din regiunea de est, dupa cum in 2012 am fost autorii unei premiere est-europene in domeniul licitatiilor de spectru,” a declarat Adrian Dita, Presedintele ANCOM, in contextul lansarii acestei consultari.

Acord politic in UE pentru introducerea tehnologiei 5G incepand din 2020

Pentru detalii citeste: Comisia saluta acordul politic menit sa stimuleze serviciile de internet mobil prin asigurarea unor frecvente radio de inalta calitate

ANCOM a anuntat luni "lansarea consultarii publice privind necesitatea si oportunitatea organizarii unei proceduri de selectie competitive pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecventelor radio in noile benzi de frecvente armonizate la nivel european pentru sisteme de comunicatii mobile terestre de banda larga, respectiv 694-790 MHz si 1452-1492 MHz, precum si in subbenzile de frecvente ramase neadjudecate in urma procedurilor de selectie anterioare, respectiv 791-796 MHz/832-837 MHz, 2530-2570 MHz/2650-2690 MHz, 3410-3420 MHz/3510-3520 MHz si 3450-3465 MHz/3550-3565 MHz.Benzile care fac obiectul consultarii contribuie la asigurarea resurselor de spectru necesare pentru dezvoltarea eficienta a serviciilor de comunicatii in contextul avantului consumului de internet mobil, dar si la implementarea tehnologiilor de noua generatie, cunoscute sub denumirea de 5G sau IMT-2020.Aceasta noua tehnologie de comunicatii va permite conectarea tuturor obiectelor inteligente pe care oamenii le vor folosi in viitor: orase inteligente, case care se vor administra singure, masini autonome, servicii publice digitale pentru cetateni si firme. Pentru toate acestea este nevoie de comunicatii radio, adica fara fir, cu acoperire peste tot, la super-viteze, si o capacitate enorma – pentru o densitate imensa de utilizatori.Avand in vedere importanta resursei limitate de spectru disponibil, a impactului deciziei ce urmeaza a fi luata cu privire la viitorul utilizarii acestor benzi de frecvente si efectele asupra pietei de comunicatii electronice din Romania, ANCOM considera necesara consultarea tuturor partilor interesate in scopul asigurarii transparentei si impartialitatii in procesul decizional si a predictibilitatii masurilor adoptate.Chestionarul publicat astazi pe site-ul Autoritatii, aici, urmareste sa obtina din partea actorilor din piata informatii privind gradul de interes pentru achizitionarea drepturilor si utilizarea acestor benzi, precum si perioada cand ar fi oportuna organizarea licitatiei. De asemenea, prin deschiderea acestui dialog cu cei interesati, Autoritatea urmareste sa clarifice o serie de aspecte tehnice si economice tinand de accesul in aceste benzi de frecvente, precum si elemente care ar putea influenta rezultatele, cum ar fi designul procedurii de selectie, benzile care se liciteaza impreuna, cantitatile optime de spectru care sa poata fi adjudecate de un singur operator si unele obligatii atasate licentelor.Opiniile si intentiile exprimate cu ocazia acestei consultari vor servi la fundamentarea deciziei ce urmeaza a fi luata pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecventelor disponibile in aceste benzi.Persoanele interesate sunt invitate sa parcurga si sa completeze chestionarul publicat aici si sa-l transmita ANCOM pana la data de 26.07.2017."Documentul lansat luni in consultare publica de ANCOM este similar din punct de vedere tehnic cu documentul prezentat deja de HotNews.ro, avand mici ajustari si un numar mai mare de intrebari (24 de intrebari fata de 21 de intrebari in documentul anterior).in luna decembrie a anului trecut asupra modului de coordonare a utilizarii benzii de 700 MHz pentru ca toti europenii sa poata beneficia la nivel transfrontalier de serviciile de internet mobil si de noile aplicatii, facilitand astfel introducerea tehnologiei 5G incepand din 2020, in conditiile in care cererea de conectivitate pe suport radio intre telefoanele inteligente si viitoarele dispozitive 5G este in continua crestere.Comisia Europeana estimeaza ca pana in 2020,Aceasta conectivitate depinde de spectrul de frecvente radio, care este o resursa esentiala, dar limitata, pentru comunicatiile fara fir. Intrucat frecventele radio au un caracter transfrontalier, calendarul eliberarii spectrului trebuie sa fie mai bine coordonat la nivelul UE pentru a se evita interferentele. Serviciile inovatoare, cum ar fi automobilele conectate, asistenta medicala la distanta, orasele inteligente sau streamingul video mobil vor putea astfel functiona pe intreg continentul.