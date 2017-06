VIDEO Cum explica RCS&RDS de ce vrea sa aplice o suprataxa la serviciile utilizate de clientii proprii in roaming in UE: Suprataxa va fi undeva in jur de 6 euro pe Gbyte de trafic de date, o scadere de 10 ori fata de tariful anterior

VIDEO

DIGI, compania mama a RCS&RDS, si-a avertizat investitorii inainte de listare, ca isi vede pus in pericol modelul de business prin eliminarea tarifelor de roaming

"In ceea ce priveste suprataxa de roaming, le-am spus clientilor ca urmeaza sa aplicam o suprataxa, am depus catre ANCOM imediat ce BEREC (organismul reglementatorilor europeni) a avut modelul prin care se putea depune solicitarea de suprataxa. Am comunicat permanent cu ANCOM si cu specialistii de acolo. Din cate stiu, ANCOM este in faza finala de a ne aproba suprataxa astfel incat sa o avem cat mai repede", a declarat marti Valentin Popoviciu, vicepresedintele RCS&RDS.DIGI Communications N.V., compania mama a RCS&RDS, operator cu cele mai mici preturi la telefonia mobila pe piata locala, si-a avertizat investitorii inca dinainte de listare asupra impactului material negativ pe care-l va avea asupra afacerii de telefonie mobila noul regulament UE care prevede ca, incepand cu 15 iunie 2017, europenii vor putea sa telefoneze, sa trimita SMS-uri si sa foloseasca date pe mobil atunci cand calatoresc in alt stat UE, la acelasi cost ca si acasa.Astfel,ca tarifele suplimentare cu amanuntul vor fi eliminate in roaming, dar va avea de platit tarife semnificative de gros (tarife pe care operatorii le aplica intre ei pentru utilizarea retelelor in roaming).'Acest lucru va avea un impact material negativ asupra afacerii de telecomunicatii mobile, in conditiile in care noi oferim in general pachete cu convorbiri nelimitate pentru un tarif fix. Acest model de business se bazeaza pe preturile apelurilor pe piata locala, iar lipsa unor tarife suplimentare in roaming ar putea duce la o crestere masiva a consumului in roaming, care ar putea sa ne genereze cheltuieli semnificative de roaming catre alti operatori (n.a tarife de gros), pe care nu le-am putea recupera in conformitate cu actualul model de business.Daca ANCOM nu va aproba cererea noastra privind aplicarea unei suprataxe conform termenilor Regulamentului de Roaming in UE anterior datei de 15 iunie 2017 si ulterior, la fiecare 12 luni, vom fi nevoiti sa suportam in totalitate costurile de gros in roaming ale clientilor nostri", se arata in raportul pe 2016 catre investitori publicat de RCS&RDS.incepand cu 15 iunie 2017, ceea ce va permite consumatorilor europeni sa telefoneze, sa trimita SMS-uri si sa foloseasca date pe mobil atunci cand calatoresc in alt stat UE, la acelasi cost ca si acasa. Parlamentul a eliminat ultimul obstacol - acordul privind preturile maxime pe care companiile si le pot aplica reciproc pentru utilizarea retelelor - prin aprobarea acordului informal cu Consiliul, cu 549 de voturi la 27 si 50 de abtineri.Negociatorii au convenit un tarif maxim de 3,2 centi pe minut pentru apelurile de voce, si de 1 cent pentru un SMS, din 15 iunie 2017. Totodata, tarifele maxime pentru date vor fi reduse treptat, pe parcursul a cinci ani, de la 7,7 euro pe GB in 15 iunie 2017 la 6 euro pe GB din 1 ianuarie 2018, de 4,5 euro pe GB din 1 ianuarie 2019, de 3,5 euro pe GB din 1 ianuarie 2020, 3 euro pe GB din 1 ianuarie 2021 si de 2,5 euro pe GB din 1 ianuarie 2022.Limite mai mici pentru transferul de date ar putea permite consumatorilor UE sa acceseze mai multe date cum ar fi, de exemplu, continut audiovizual, atunci cand calatoresc dintr-o tara in alta. Aceste limite mai mici de preturi ar putea si deschide piata pentru operatori telecom mici si virtuali.