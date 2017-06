Lucian Sova, avizat in Parlament ca ministru al Comunicatiilor, despre relatia de afaceri cu Boris Golovin, fost ofiter in spionajul armatei ruse: Nu am mai vorbit de 10 ani si fiti siguri ca nu mint la cate mandate de interceptare am avut/Daca ar fi fost ceva vinovat cu siguranta ar fi fost decelat pana acum

Vezi in articol ce spune Lucian Sova despre cum a ajuns in afaceri cu fostul ofiter in spionajul armatei ruse, despre perioada de 4 ani in care a fost anchetat de DNA si ce planuri are la Ministerul Comunicatiilor

"Daca era ceva de ascuns sau daca ar fi fost ceva vinovat, lucrul acesta ar fi fost decelat in ultimii 10 ani de catre cei care au in domeniul de activitate supravegherea si evaluarea acestor tipuri de activitati a unor cetateni straini si desigur si activitatea mea avand in vedere ca am functionat in mediul public cel putin in ultimii 5 ani, dar si mai demult", a declarat joi Lucian Sova, care a fost avizat de Parlament ca ministru al Comunicatiilor cu 13 voturi pentru si 7 impotriva. 'Cu Boris Golovin nu am mai vorbit de 10 ani si fiti siguri ca nu mint pentru ca la cate mandate de interceptare am avut in ultimul timp date si comunicate de autoritatile statului, daca as fi vorbit sigur ati fi stiut', a mai spus acesta.



Ce explicatii a dat Lucian Sova presei despre relatia de afaceri cu Boris Golovin, fost ofiter in spionajul armatei ruse





Cum s-au intalnit?



"Nu aveam nici o functie, lucram la o firma in mediul privat. Iesisem din Ministerul Transporturilor in 2005. Firmele cred ca sunt infiintate in 2006 sau cel tarziu in 2007. Cred ca nu sunt singurul care daca gaseste o oportunitate de afaceri, sigur ca manifesta interes fata de ea.



Desigur ca sunt printre cei care nu m-as asocia cu vreun infractor sau cu cineva despre care sa stiu sau sa amprezumtia ca e infractor. Atunci cand imi veti spune calitatea de infractor sau alta calitate reprosabila dlui Golovin, fara a-i lua apararea - imi iau mie apararea - in ultimii 20 de ani sau de cand o fi el in Romania, daca imi dati vreun exemplu de activitate pe care respectivul a desfasurat-o cu incalcarea vreunei reglementari..", a spus Lucian Sova.





Cand a aflat ca Golovin a lucrat in spionajul armatei ruse si ce afaceri au derulat?



"Am aflat la cateva luni si nu ca e, ci ca a fost. Si odata ce niste servicii au fost desfiintate si ca nimeni nu l-a inchis nu l-a condamnat la moarte, nu l-a arestat nici in Romania nici in alta parte si calatoreste pe toata planeta...



Am aflat (n.a ca Golovin a fost ofiter in spionajul armatei ruse)in timpul derularii contractului de colaborare cu el.



Am inceput colaborarea in 2006-2007, stiu ca era inainte de aderarea Romaniei la UE, iar planul sau era sa inceapa sa produca autocare in Romania. Exista in presa vremii reflectat momentul, au fost cateva manifestri la Romexpo, in care au prezentat astfel de vehicule, iar eu pricepandu-ma in domeniul transportulu rutier am fost contactat sa asigur promovarea din perspectiva relatiei cu mediul de afaceri.



Dupa aceea am vrut sa punem in piata aceste vehicule prin intermediul unor firme de proiect. Din pacate nu au capatat toate autorizarile necesare pentru a incepe productia in Romania si au ramas firmele inregistrate.



Daca era ceva de ascuns sau daca ar fi fost ceva vinovat lucrul acesta ar fi fost decelat in ultimii 10 ani de catre cei care au in domeniul de activitate supravegherea, evaluarea etc a acestor tipuri de activitati a unor cetateni straini si desigur si activitatea mea avand in vedere ca am functionat in mediul public cel putin in ultimii 5 ani, dar si mai demult.", a precizat Sova.





Ce afaceri a derulat cu Golovin?



"Exista doua firme, aproape ca nici nu mai stiu cum le cheama, sunt pe Registrul Comertului - Regional Romlines una si cealalta nu mai tin minte si pe care nu am mai putut sa le desfiintez - in care sunt mai multi asociati. Fiind mai multi asociati care la momentul respectiv si-au dorit sa participe la componenta aceasta de activitate economica de transport nu de productie, dupa ce a esuat proiectul privind productia, au ramas firmele spanzurate acolo (n.a la Registrul Comertului) - stiti ca este mai greu sa desfiintezi o firma decat sa o infiintezi - astept ca prin efectul legii sa se intample acest lucru, dar pana atunci raman prizonierul acestei informatii pe care nu am ce face decat sa o duc cu demnitate si sa raspund cand sa intrebat legat de acest subiect."





Mai tin legatura?



"Nu am mai vorbit de 10 ani si fiti siguri ca nu mint pentru ca la cate mandate de interceptare am avut in ultimul timp date si comunicate de autoritatile statului, daca as fi vorbit sigur ati fi stiut."





Lucian Sova despre experienta de a fi anchetat de DNA: Este un test de stres si, va rog sa o luati ca gluma , este un tip de experienta pe care orice candidat la ministru ar trebui sa o traverseze inainte de a fi ministru



Lucian Sova a tinut sa sublinieze ca a avut experiente si momente si mai negre decat aceasta poveste cu ofiterul de spionaj Golovin.





"Poate va doriti sa ma intrebati cum e sa fii luat la 6 dimineata cu duba cu mascati de la poarta de acasa si sa fii transportat gratuit pana la Bucuresti si descarcat ca un sac de cartofi in fata unei institutii si sa stai asa 4 ani sub mandate de interceptate si alte cele si in aceasta poveste sa fii doar pentru ca un personaj a dat un sms altui personaj spunandu-i ca daca ai vreo problema cu transportul de la Onesti poti lua legatura cu dl Sova cu numarul acesta de telefon, sa traversezi aceasta perioada..Eu am spus si in cursul audierilor din Comisie ce nu te omoara te intareste. Am traversat perioada cu decenta, dar si cu multe sacrificii si din perspectiva familiala si a relatiilor umane, dar pe de alta parte, zic ca este un test de stres si, va rog sa o luati ca gluma, este un tip de experienta pe care orice candidat la ministru ar trebui sa o traverseze inainte de a fi ministru.", a mai spus Lucian Sova.



Informatie de context: Pe 9 iulie 2015, DNA a intocmit un dosar penal pentru deputatii PSD Bacau Lucian Sova si Iulian Iancu pentru “folosirea influenței de către o persoană care îndeplinește o funcție de conducere într-un partid în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de foloase”. Acuzatiile faceau referire la la presupuse intervenții pentru organizarea pe banii Transelectrica a transportului cu autocare a membrilor și simpatizanților PSD la mitingul USL organizat la București pe 17 octombrie 2010. Acest dosar avea legatura cu dosarul fostului judecator CCR, Toni Grebla. DNA a clasat pe 20 iunie 2017, acest dosar.







