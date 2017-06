Ce suprataxe maxime in roaming are voie sa aplice RCS&RDS, incepand din 30 iunie: Abonatii vor plati in final tarife mai mici decat pe care le plateau anterior - spune arbitrul telecom

Suprataxele maxime de roaming care pot fi aplicate de RCS&RDS

a) 0,031 Euro/minut, pentru apelurile efectuate;

b) 0,0108 Euro/minut, pentru apelurile primite;

c) 6,37 Euro/GB (0,00637 Euro/MB), pentru consumul de date efectuat intre 30 iunie - 31 decembrie 2017, respectiv 4,9 Euro/GB (0,0049 Euro/MB), pentru consumul de date efectuat intre 1 ianuarie - 30 iunie 2018.

Conditii de suprataxare 'Roam like at home'

DIGI, compania mama a RCS&RDS, si-a avertizat investitorii inainte de listare, ca isi vede pus in pericol modelul de business prin eliminarea tarifelor de roaming

"Suprataxele autorizate de ANCOM sunt plafonate pentru a permite exclusiv recuperarea costurilor de roaming furnizate in aceasta zona si se pot aplica tuturor clientilor RCS&RDS care consuma servicii de roaming in SEE incepand cu 30 iunie 2017, data la care decizia ANCOM a fost comunicata RCS&RDS si intra in vigoare, pentru o perioada de maxim 12 luni. In prezent, cartelele preplatite comercializate de RCS&RDS nu permit utilizarea serviciilor de roaming.Suprataxele pot fi aplicate de operator de la prima unitate de consum utilizata in roaming in SEE si numai pentru apelurile efectuate si primite, respectiv date (MB/GB).Suprataxele maxime de roaming care pot fi aplicate de RCS & RDS sunt urmatoarele (valori fara TVA):Pentru apelurile efectuate in roaming in SEE abonatii RCS&RDS vor plati, de la primul minut, numai suprataxa, in limita minutelor nationale incluse, respectiv tariful pentru apeluri in afara retelei plus suprataxa, dupa epuizarea minutelor nationale incluse.Pentru apelurile primite in roaming in SEE abonatii RCS&RDS vor plati, de la primul minut, numai suprataxa.Pentru datele consumate in roaming in SEE abonatii RCS&RDS vor plati, de la primul MB, numai suprataxa.RCS&RDS poate in continuare sa stabileasca o politica de utilizare rezonabila a resurselor de roaming in SEE, caz in care devin aplicabile reglementarile mecanismului 'Roam like at home' - detalii aici (punctul 7).Potrivit reglementarilor europene privind roaming-ul, operatorii mobili care nu sunt in masura sa sustina comercial 'Roam like at home', de exemplu ca urmare a tarifelor mici pe care le practica pe piata nationala, pot solicita si pot fi autorizati de autoritatea de reglementare, in urma unei analize, sa perceapa utilizatorilor anumite suprataxe de sustenabilitate, in plus fata de tarifele nationale.Pana in prezent, ANCOM a primit o singura astfel de cerere, din partea RDS&RCS. Suprataxele autorizate de Autoritate sunt menite sa asigure posibilitatea RCS&RDS sa isi recupereze costurile pe care le suporta pentru a furniza propriilor clienti servicii de roaming in SEE, fara a fi afectate conditiile in care operatorul furnizeaza servicii mobile pe piata din Romania.Autorizarea ANCOM este valabila 12 luni si poate fi reinnoita daca se mentin motivele de autorizare. ANCOM va monitoriza RCS&RDS in tot acest interval, astfel incat operatorul sa nu depaseasca nivelul suprataxelor autorizate si sa nu recupereze mai mult decat costurile furnizarii serviciilor de roaming in SEE".RCS&RDS, operator cu cele mai mici preturi la telefonia mobila pe piata locala, a explicat marti de ce a cerut autorizarea aplicarii unei suprataxe pentru serviciile de comunicatii utilizate de clientii proprii in roaming in UE/SEE. "Tarifele in roaming vor fi mult mai accesibile decat cele din prezent, iar suprataxa va fi undeva in jur de 6 euro pe Gbyte de trafic de date, care este o scadere de 10 ori fata de tariful anterior. Noi platim in prezent catre operatorii europeni 7,7 euro pe Gbyte. Deci noi ii vom tarifa pe clienti cu 6 euro pe Gbyte, dar vom plati mai mult operatorilor europeni pentru ca utilizatorii nostri sa foloseasca acel Gbyte oriunde in Europa."In ceea ce priveste suprataxa de roaming, le-am spus clientilor ca urmeaza sa aplicam o suprataxa, am depus catre ANCOM imediat ce BEREC (organismul reglementatorilor europeni) a avut modelul prin care se putea depune solicitarea de suprataxa. Am comunicat permanent cu ANCOM si cu specialistii de acolo. Din cate stiu, ANCOM este in faza finala de a ne aproba suprataxa astfel incat sa o avem cat mai repede",DIGI Communications N.V., compania mama a RCS&RDS, operator cu cele mai mici preturi la telefonia mobila pe piata locala, si-a avertizat investitorii inca dinainte de listare asupra impactului material negativ pe care-l va avea asupra afacerii de telefonie mobila noul regulament UE care prevede ca, incepand cu 15 iunie 2017, europenii vor putea sa telefoneze, sa trimita SMS-uri si sa foloseasca date pe mobil atunci cand calatoresc in alt stat UE, la acelasi cost ca si acasa.Astfel,cain roaming,(tarife pe care operatorii le aplica intre ei pentru utilizarea retelelor in roaming).'Acest lucru va avea un impact material negativ asupra afacerii de telecomunicatii mobile, in conditiile in care noi oferim in general pachete cu convorbiri nelimitate pentru un tarif fix.Daca ANCOM nu va aproba cererea noastra privind aplicarea unei suprataxe conform termenilor Regulamentului de Roaming in UE anterior datei de 15 iunie 2017 si ulterior, la fiecare 12 luni, vom fi nevoiti sa suportam in totalitate costurile de gros in roaming ale clientilor nostri", se arata in raportul pe 2016 catre investitori publicat de RCS&RDS.incepand cu 15 iunie 2017, ceea ce va permite consumatorilor europeni sa telefoneze, sa trimita SMS-uri si sa foloseasca date pe mobil atunci cand calatoresc in alt stat UE, la acelasi cost ca si acasa. Parlamentul a eliminat ultimul obstacol - acordul privind preturile maxime pe care companiile si le pot aplica reciproc pentru utilizarea retelelor - prin aprobarea acordului informal cu Consiliul, cu 549 de voturi la 27 si 50 de abtineri.Negociatorii au convenit un tarif maxim de 3,2 centi pe minut pentru apelurile de voce, si de 1 cent pentru un SMS, din 15 iunie 2017. Totodata, tarifele maxime pentru date vor fi reduse treptat, pe parcursul a cinci ani, de la 7,7 euro pe GB in 15 iunie 2017 la 6 euro pe GB din 1 ianuarie 2018, de 4,5 euro pe GB din 1 ianuarie 2019, de 3,5 euro pe GB din 1 ianuarie 2020, 3 euro pe GB din 1 ianuarie 2021 si de 2,5 euro pe GB din 1 ianuarie 2022.Limite mai mici pentru transferul de date ar putea permite consumatorilor UE sa acceseze mai multe date cum ar fi, de exemplu, continut audiovizual, atunci cand calatoresc dintr-o tara in alta. Aceste limite mai mici de preturi ar putea si deschide piata pentru operatori telecom mici si virtuali.