Cine va conduce Vodafone Romania, de la 1 septembrie 2017: Murielle Lorilloux, care anterior a condus Vodacom din Republica Democrata Congo

Murielle Lorilloux s-a alaturat Vodacom RDC in 2013, in pozitia de Chief Commercial Officer si a fost numita CEO in 2014. Din acest rol, ea a transformat business-ul si a contribuit la cresterea puternica a cotei de piata, devansand competitorii cu peste 15 puncte. De asemenea, a coordonat recenta transformare a identitatii de brand a Vodacom si a contribuit la clasarea companiei pe primul loc in studiile privind experienta clientilor. Ea a coordonat initiative pentru angajati datorita carora Vodafone a fost desemnat cel mai bun angajator din RDC in 2016.Inainte de a lucra pentru Vodafone, Lorilloux a detinut mai multe pozitii de management in cadrul Orascom Telecom Algeria, Wana Corporate si Capgemini.Murielle Lorilloux este cetatean francez, a absolvit Ecole Supérieure de Commerce din Paris, a urmat un MBA la University of Texas din Austin si are o diploma de master in economie obtinuta la Universitatea Paris Nanterre.Pana la 1 septembrie 2017, Ravinder Takkar isi va mentine pozitia executiva de Presedinte al Consiliului de Administratie al Vodafone Romania.