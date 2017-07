Ravinder Takkar, presedintele si directorul general al Vodafone Romania, despre noile taxe anuntate de Guvern: Impredictibilitatea este principala problema/Mi se pare un lucru gresit sa taxezi si mai mult companiile care iti cresc PIB-ul

Vodafone Romania a castigat peste 320.000 de abonati in anul fiscal incheiat la 31 martie 2017/Veniturile au crescut cu 2,7% pana la peste 707,2 milioane de euro

'Fiecare companie cu afaceri semnificative va fi afectata cu siguranta de noile taxe si impozite, dar provocarea nu este ca vom plati noi taxe. Problema este cu impredicitibilitatea introducerii acestor taxe. Avem un plan de afaceri, actionari care trebuie informati de schimbarea acestor taxe si in loc sa ne concentram pe cresterea afacerilor, calitatea serviciilor si satisfactia clientilor, suntem distrasi de astfel de masuri", a precizat luni Ravinder Takkar, presedintele si directorul general al Vodafone Romania, intrebat despre noile taxe si impozite anuntate de Guvern. Takkar a spus ca 'nu a facut un studiu de impact, dar ca nu e greu de observat ca de la o contributie de 0,08% din cifra de afaceri la 1% este un salt semnificativ. In opinia mea este un lucru gresit sa taxezi si mai mult companii care iti cresc PIB-ul". Noul program de guvernare PSD-ALDE prevede ca tarifele percepute de reglementatorii pietelor de energie si de telecomunicatii, ANRE si ANCOM, vor creste la 1% din cifra de afaceri. In acest moment, contributia perceputa pentru titularii de licenta care isi desfasoara activitatea in sectorul comercializarii de energie electrica si gaze reprezinta 0,08% din cifra de afaceri, potrivit Agerpres.In ceea ce priveste ANCOM, pentru finantarea cheltuielilor curente si de capital, Autoritatea percepe titularilor de licente, furnizorilor autorizati de retele sau servicii de comunicatii electronice si servicii postale si titularilor de Licente de Utilizare a Resurselor de Numerotatie tariful de monitorizare datorat de catre toti furnizorii autorizati de retele sau servicii de comunicatii electronice si servicii postale care au o cifra de afaceri sau veniturile realizate exclusiv din aceste activitati care depaseste suma de 100.000 de euro; tariful de utilizare a spectrului datorat de toti titularii de licente de utilizare a frecventelor radio si titularii de licente de emisie; tariful de utilizare a resurselor de numerotatie datorat de catre toti titularii de Licente de Utilizare a Resurselor de Numerotatie.Ravinder Takkar va prelua, din 15 iulie 2017, functia de Presedinte al Vodafone Group Services, Regional Business Development, rol in care va fi responsabil de reprezentarea intereselor grupului in India, inclusiv de crearea si integrarea cu succes a noului joint-venture (companie cu capital comun) dintre Vodafone India si Idea, a anuntat vineri compania. In plus, el va fi responsabil de dezvoltarea afacerilor grupului in regiunea Africa, Orientul Mijlociu si Asia Pacific (AMAP). Takkar isi incheie astfel mandatul de trei ani la conducerea companiei din Romania.- "cresterea numarului total de clienti. 'Intr-o piata matura si cu un grad mare de penetrare a serviciilor de telefonie mobila sa cresti numarul de clienti este o realizare importanta si un lucru cu care ma mandresc.'- cresterea veniturilor din servicii timp de 3 ani la rand- cresterea penetrarii smartphone-urilor in randul populatiei - am contribuit la acest lucru. In cadrul Vodafone Romania gradul de penetrare a smartphone-urilor in randul clientilor este de 60%.- volumul de date a crescut cu mai mult de 800% in ultimii 3 ani, ceea ce este incredibil- trei ani la rand, Vodafone Romania a fost certificata de catre firma de audit independenta P3 drept cea mai buna retea de voce si date, o realizare uriasa. In plus, OOKLA a desemnat Vodafone drept cea mai rapida retea mobila din Romania in 2016.- sustinerea afacerilor - am aratat ca ca tehnologia noastra poate sustine afacerile si creste productivitatea companiilor.- in privinta noului regulament de roaming: suntem pe primul loc nu numai in Romania, ci si pe glob in privinta acordurilor de roaming 4G pe care le avem incheiate cu alti operatori din alte tari.- nu in cele din urma, angajatii si crearea unui mediu atractiv de munca reprezinta o alta realizare cu care ma mandresc."Vodafone Romania a inregistrat venituri in valoare de 707,2 milioane de euro in anul fiscal incheiat la 31 martie 2017, in crestere cu 2,7%, in termeni organici, comparativ cu anul precedent. Al doilea mare operator local de comunicatii mobile avea un numar total de 9.441.063 de utilizatori (SIM-uri valabile de servicii mobile, de voce si Internet of Things) la 31 martie 2017, in crestere cu 320.918 utilizatori fata de anul anterior. Din numarul total de clienti, 8.744.061 sunt utilizatori ai serviciilor mobile.Vodafone Romania este o divizie a Vodafone Group Plc., unul dintre cele mai mari grupuri de telecomunicatii mobile din lume, care ofera o gama de servicii ce include voce, mesaje, date si comunicatii fixe. Vodafone Group are divizii in 26 de tari, 49 de retele mobile partenere si operatiuni de broadband fix in 17 tari. La 31 martie 2017, Vodafone Group avea 515,7 milioane de utilizatori ai serviciilor mobile si 17,9 milioane de utilizatori ai serviciilor broadband fix.