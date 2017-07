Cum raspunde SRI intrebarilor legate de faptul ca BAE Systems, gigantul britanic care ar fi furnizat unor tari arabe sisteme de supraveghere in masa, va participa la realizarea SII Analytics, sistemul IT care va permite cautari avansate in baze de date de la ministere si institutii cheie din Romania

1. De ce componenta se va ocupa mai exact BAE Systems in cadrul sistemului SII Analytics? Ce servicii va furniza?

2. Care este motivul pentru care BAE a aparut ulterior in asocierea condusa de Siveco?

3. Va avea acces BAE Systems la bazele de date ale ministerelor si institutiilor cheie din Romania?

4. Nu considerati periculos pentru siguranta nationala sa permiteti prezenta unei astfel de firme la realizarea unui sistem care va gestiona o cantitate uriasa de date esentiale de la ministerele si institutiile cheie din Romania?

SII Analytics, sistemul IT care va permite cautari avansate in baze de date de la ministere si institutii cheie din Romania, va costa peste 25,2 milioane de euro conform datelor transmise luna trecuta de SRI catre HotNews.ro sifaptul ca BAE Systems, gigantul britanic in domeniul apararii, ar fi furnizat represivelor tari arabe sisteme de supraveghere in masa, potrivit unei investigatii realizate timp de un an BBC Arabic impreuna cu un ziar danez. , sustinatorii drepturilor omului si expertii in securitate cibernetica au exprimat ingrijorari serioase ca aceste putenice instrumente ar putea fi folosite pentru a spiona milioane de oameni si a suprima orice incercare de revolta.BAE Systems ar detine, se arata in investigatia BBC. "Proiectul SII Analytics - Sistem informatic de integrare si valorificare operationala si analitica a volumelor mari de date consta in implementarea unui sistem informatic care include o platforma Big Data si cuprinde functionalitati de tip early warning, avand facilitati de identificare a eventualelor nereguli in baza unor sabloane.sunt institutiile publice cu atributii in prevenirea si combaterea fenomenelor de terorism, crima organizata, coruptie sau evaziune fiscala, care pot intreprinde demersuri conform competentelor legale.In cadrul licitatiei deschise avand ca obiect furnizarea Sistemului informatic de integrare si valorificare operationala si analitica a volumelor mari de date, formare personal si interconectare retele LAN si SAN toti operatorii economici ofertanti si-au declarat asociatii/subcontractantii/tertii sustinatori de la momentul depunerii ofertelor, lista revizuita privind ofertantii postata de catre autoritatea contractanta in SEAP in data de 01.09.2016 fiind o completare ca rezultat al evaluarii formularelor DUAE depuse de catre operatorii economici conform actualei legislatii in vigoare in domeniul achizitiilor publice.Obiectul lotului I pentru care a fost desemnata castigatoare oferta depusa de catre asocierea SIVECO ROMANIA S.A. - NOVA TECH INTEGRATED S.R.L. avand ca subcontractanti BAE SYSTEMS APPLIED INTELLIGENCE A/S si ROMSOFT INTERNATIONAL RSFI SRL il constituie furnizarea unei Platforme Big Data.In implementarea proiectului contractantul nu va avea acces in bazele de date ale ministerelor si institutiilor publice din Romania.",Saptamana trecuta, Siveco Romania a precizat pentru HotNews.ro ca 'toti partenerii nostri in cadrul acestui proiect provin din state apartinand aliantei NATO, in care se respecta cele mai inalte standarde democratice si etice', iar ANAP (agentia nationala de achizitii publice) a transmis catre HotNews.ro ca 'au fost respectate aspectele procedurale aferente procesului de atribuire a contractului'.