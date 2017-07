​SURSE Continua 'militarizarea' arbitrului telecom: La ANCOM au ajuns un fost ofiter de contrainformatii in spionajul militar si un fost combatant in Afganistan si Irak

Reactia conducerii ANCOM: "Nuta Gheorghe este detasat in cadrul ANCOM in functia de sef al Biroului Securitate si Probleme Speciale din cadrul Serviciului Securitate si Documente Clasificate. Referitor la cel de-al doilea nume mentionat in solicitarea Dvs., va informam ca nu exista o persoana cu numele respectiv care sa lucreze in cadrul ANCOM'.



Contactat miercuri de HotNews.ro, Nuta Gheorghe nu a dorit sa comenteze informatia, in timp ce Curea Lucian, dupa ce initial si-a confirmat identitatea, cand a auzit motivul pentru care l-am sunat a declarat: 'Nu stiu despre ce vorbiti si nu am telefonul asta'.





De ce neaga ANCOM ca Lucian Curea ar fi angajat in cadrul autoritatii?



'Lucian Curea este prezent in institutie de mai multe zile, dar probabil conducerea ANCOM nu a finalizat inca decizia de incadrare', au precizat pentru HotNews.ro surse din cadrul autoritatii.



Potrivit informatiilor HotNews.ro, Nuta Gheorghe este pensionar MApN, dupa in perioada 2009-2016 a ocupat functia de sef birou informatica in cadrul Scolii de Aplicatie a Informatiilor pentru Aparare din cadrul DGIA. In perioada 2005-2006, Nuta a a fost sef al comunicatiilor si informaticii in cadrul Batalionului 20 Infanterie 'Black Scorpions' din Nasiria, Irak. De asemenea, in perioada 2002-2003 a ocupat postul de sef al comunicatiilor si informaticii in Batalionul 26 Infanterie 'Red Scorpions', Kandahar, Afganistan.



Potrivit informatiilor HotNews.ro, Curea Lucian o fost ofiter activ in cadrul Ministerului Apararii Nationale in perioada 1986-2016. In luna februarie 2016 a fost trecut in rezerva. Anul trecut, Curea a obtinut atestat de detectiv particular emis de Inspectoratul General al Politiei Romane.



HotNews.ro a scris inca de luna trecuta ca unul dintre principalii consilieri ai noului presedinte al arbitrului pietei telecom este Cristian Victor Cismigiu, fost colonel in Directia Generala de Informatii a Apararii (DGIA).







Amintim ca ANCOM este in centrul unei controverse majore in conditiile in care Adrian Dita, numit de Guvernarea PSD-ALDE la sefia acestei autoritati care reglementeaza piata de miliarde de euro a comunicatiilor electronice, a modificat radical structura institutiei, schimband din functie toti directorii executivi, ingineri IT cu zeci de ani experienta in industria telecom. Dita a venit cu propria sa echipa si continua sa detaseze oameni din alte firme precum Posta Romana.



Nu doar executivii au primit preavize de concediere, ci sunt si secretare si seful de la biroul coordonare soferi in aceeasi situatie.



Conducerea ANCOM a transmis in mod oficial catre HotNews.ro in data de 9 iunie, a doua zi dupa decizia fulger prin care a restructurat autoritatea, ca vineri, 9 iunie, ca 'reorganizarea interna a ANCOM vine ca urmare a unui proces de evaluare a activitatii derulate pana in prezent' si ca 'procesul nu implica disponibilizari'.



Precizarile au starnit reactia mai multor angajati din ANCOM care continua sa transmita documente si probe ca lucrurile nu stau asa.







Convocat luna trecuta la Comisia de IT din Parlament pentru a oferi explicatii, Adrian Dita nu s-a prezentat, invocand, ulterior, existenta unei probleme medicale ('o sinuzita acuta', conform unui interviu acordat Agerpres - singura interactiune a noului presedinte cu presa de la instalarea in functie.), scrie miercuri ZF.







Cine este Adrian Dita si cum a ajuns presedinte al autoritatii care reglementeaza piata de 4 miliarde de euro a telecomunicatiilor

Adrian Dita, presedinte ANCOM Foto: ANCOM

Cine este Adrian Dita si cum a ajuns acesta sa conduca ANCOM? Dupa ce Guvernul Grindeanu l-a eliminat pe presedintele Iohannis din procedura numirii conducerii ANCOM, fara a avea avizul Consiliului Legislativ, Parlamentul l-a numit in functia de presedinte al acestei autoritati de reglementare pe Adrian Dita, cel care anterior acestei numiri ocupa functia de director de afaceri publice in cadrul Telekom Romania. Potrivit ZF , Adrian Dita este fostul sot al Ancai Alexandrescu - fost consilier al premierului PSD Adrian Nastase si cel mai influent consilier al fostului premier PSD Victor Ponta.La o luna de la numirea sa, fara nicio comunicare publica, Adrian Dita a emis joi, 8 iunie, o decizie fulger in care a restructurat toata institutia. Mai mult, din grupul PSD s-a avansat spre dezbatere in Parlament un amendament care viza majorarea salariului lunar net al presedintelui ANCOM de la circa 1.000 de euro in prezent la aproape 10.000 de euro.



Ce i-au scris liberalii presedintelui Comisiei Europene, dupa eliminarea lui Iohannis din procedura numirii conducerii arbitrului telecom



Guvernul Grindeanu a adoptat in data de 27 aprilie o Ordonanta de Urgenta prin care a eliminat rolul presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis, in procedura numirii conducerii ANCOM, autoritate care reglementeaza o piata a telecomunicatiilor de patru miliarde de euro. Felul in care era numita anterior conducerea autoritatii si controlul parlamentar al activitatii acesteia fusese agreat chiar de Comisia Europeana inainte de inchiderea unei proceduri de infringement declansate in 2009 impotriva Romaniei tocmai pentru ingerintele dese ale politicului in activitatea acesteia. Iohannis a amendat public modul netransparent in care guvernul a schimbat legislatia.



De asemenea, presedintele interimar al PNL, Raluca Turcan, a anuntat, in data de 4 mai, ca partidul pe care il conduce se va adresa Comisiei Europene in legatura cu OUG privind procedura de numire a conducerii ANCOM.



Dupa cateva zile, conducerea PNL a transmis o scrisoare catre Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, in care atentionau ca: 'prin aceasta masura, Guvernul se afla in situatia unei incalcari repetate a legii. Modul cum a fost adoptata OUG 13/2017, efectele imediate pe care le-a avut in randul populatiei Romaniei si criticile interne si internationale par sa nu fi lasat nicio urma in constiinta actualului Guvern."