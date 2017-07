Factura de 250 de lire pentru un apel la serviciul de relatii cu clientii

Georgina Jolley, o britanica de 22 de ani, din Buckinghamshire, a primit o factura de 250 de lire in urma unui apel catre linia de relatii cu clientii a companiei de telecomunicatii la care era abonata, noteaza Daily Mail Utilizatorii de telefonie mobila sunt avertizati sa fie atenti cand cauta numere de telefon de la departamentele de relatii cu clientii online deoarece risca sa fie taxati cu sume mari pentru o simpla problema."Am cautat pe Google numarul de relatii cu clientii al companiei Vodafone si cand mi-a aparut acel numar, am presupus ca apelul va fi gratuit. Am sunat pentru a-mi cumpara un nou telefon. Cand am format numarul, nu am primit nicio indicatie care sa imi spuna ca voi fi taxata. Am fost trimisa de la o persoana la alta timp de o ora", a declarat britanica.Acest lucru s-a intamplat deoarece numarul format de catre tanara apartinea unei parti terte care a conectat-o, ulterior, la un operator Vodafone.